BuySell Average Line MT5
- Utilitários
- Masamitsu Takahashi
- Versão: 1.0
Você já continuou fazendo entradas adicionais e perdeu a noção do preço médio real?
Este EA ajuda a manter uma visão objetiva ao exibir constantementeos preços médios de entrada das posições Buy e Sell diretamente no gráfico.
Este EA para MT5 mostra os preços médios de entrada de Buy e Sell como linhas horizontais.As linhas são exibidas separadamente, sendo úteis mesmo em operações de hedge.
[Exibição padrão]- Preço médio Buy: linha pontilhada vermelha- Preço médio Sell: linha pontilhada azul
Se não houver posição correspondente, a linha será ocultada automaticamente.Os preços médios são calculados por média ponderada por lote,garantindo precisão em entradas fracionadas, averaging e hedge.
A atualização ocorre aproximadamente a cada 1 segundo.Este EA é apenas para exibição e não executa operações.
Este EA ajuda a manter uma visão objetiva ao exibir constantementeos preços médios de entrada das posições Buy e Sell diretamente no gráfico.
Este EA para MT5 mostra os preços médios de entrada de Buy e Sell como linhas horizontais.As linhas são exibidas separadamente, sendo úteis mesmo em operações de hedge.
[Exibição padrão]- Preço médio Buy: linha pontilhada vermelha- Preço médio Sell: linha pontilhada azul
Se não houver posição correspondente, a linha será ocultada automaticamente.Os preços médios são calculados por média ponderada por lote,garantindo precisão em entradas fracionadas, averaging e hedge.
A atualização ocorre aproximadamente a cada 1 segundo.Este EA é apenas para exibição e não executa operações.