Three White Soldiers pattern mf
- DMITRII GRIDASOV
Crypto_Forex-Indikator „3 weiße Soldaten“ für MT4 – ohne Neulackierung und ohne Verzögerung.
– Der Indikator „3 weiße Soldaten“ ist sehr leistungsstark für Price Action Trading.
– Der Indikator erkennt bullische „3 weiße Soldaten“-Muster: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder).
– Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail.
– Auch sein Pendant, der bärische „3 schwarze Krähen“-Indikator, ist verfügbar (Link unten).
– Der Indikator „3 weiße Soldaten“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.