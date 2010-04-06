Three White Soldiers pattern mf

Indicateur Crypto_Forex « Motif 3 Soldats Blancs » pour MT4, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Motif 3 Soldats Blancs » est très performant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les motifs haussiers « 3 Soldats Blancs » : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Alertes PC, mobile et e-mail.

- Son homologue baissier « Motif 3 Corbeaux Noirs » est également disponible (lien ci-dessous).

- L'indicateur « Motif 3 Soldats Blancs » est excellent pour combiner les niveaux de support/résistance.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.