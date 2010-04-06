Three White Soldiers pattern mf

Indicador Crypto_Forex "Patrón de los 3 Soldados Blancos" para MT4, sin repintado ni retraso.





- El indicador "Patrón de los 3 Soldados Blancos" es muy potente para operar con Price Action.

- Detecta patrones alcistas de "Patrón de los 3 Soldados Blancos": Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.

- También está disponible su hermano, el indicador bajista "Patrón de los 3 Cuervos Negros" (siga el enlace a continuación).

- El indicador "Patrón de los 3 Soldados Blancos" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.