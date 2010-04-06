Three White Soldiers pattern mf
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 7
Indicador Crypto_Forex "Padrão dos 3 Soldados Brancos" para MT4, sem repintura, sem atraso.
- O indicador "Padrão dos 3 Soldados Brancos" é muito poderoso para negociação de Ação de Preço.
- O indicador detecta padrões de alta dos "3 Soldados Brancos": sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens).
- Com alertas para PC, celular e e-mail.
- Seu irmão, o indicador de baixa "Padrão dos 3 Corvos Negros", também está disponível (siga o link abaixo).
- O indicador "Padrão dos 3 Soldados Brancos" é excelente para combinar com Níveis de Suporte/Resistência.
Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.