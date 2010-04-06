Hanging Man and Shooting Star ms
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Hanging_Man- und Shooting_Star-Muster“ für MT4 – ohne Neulackierung und Verzögerung.
– Der Indikator „Hanging_Man- und Shooting_Star-Muster“ ist ein leistungsstarkes Tool für Price Action Trading.
– Der Indikator erkennt bärische Hanging_Man- und Shooting_Star-Muster im Chart:
– Bearish Hanging_Man – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Bearish Shooting_Star – Oranger Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail.
– Der Indikator „Hanging_Man- und Shooting_Star“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.