Hanging Man and Shooting Star ms
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Hanging_Man and Shooting_Star patterns" для MT4. Не перерисовывается, не имеет задержек.
- Индикатор "Hanging_Man and Shooting_Star patterns" — очень мощный инструмент для торговли по Price Action.
- Индикатор распознаёт медвежьи паттерны "Hanging_Man" и "Shooting_Star" на графике:
- Медвежий "Hanging_Man" — красная стрелка на графике (см. изображения).
- Медвежий "Shooting_Star" — оранжевая стрелка на графике (см. изображения).
- С оповещениями на ПК, мобильном телефоне и электронной почте.
- Индикатор "Hanging_Man and Shooting_Star" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.