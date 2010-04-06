MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド ジグザグ付き MACD」。 - MACD インジケーター自体は、トレンド トレーディングの最も人気のあるツールの 1 つです。 - 「MACD with Trend ZigZag」は、プライス アクション エントリや他のインジケーターと組み合わせて使用​​するのに最適です。 - このインジケーターを使用して、最も正確なエントリ シグナルを選択します。 _ MACD が 0 (緑色) より上であり、ジグザグ ラインが上向きの場合 - 買いプライス アクション パターンのみを検索します。 _ MACD が 0 (ピンク色) より下であり、ジグザグ ラインが下向きの場合 - 売りプライス アクション パターンのみを検索します。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。