Hanging Man and Shooting Star ms
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.5
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex MT4用インジケーター「Hanging_Man and Shooting_Star パターン」。リペイント不要、遅延なし。
- インジケーター「Hanging_Man and Shooting_Star パターン」は、プライスアクショントレードに非常に効果的なツールです。
- このインジケーターは、チャート上で弱気なHanging_ManパターンとShooting_Starパターンを検出します。
- 弱気なHanging_Manパターン - チャート上に赤い矢印シグナルを表示します（画像参照）。
- 弱気なShooting_Starパターン - チャート上にオレンジ色の矢印シグナルを表示します（画像参照）。
- PC、モバイル、メールアラート機能搭載。
- インジケーター「Hanging_Man and Shooting_Star」は、サポート/レジスタンスレベルと組み合わせるのに最適です。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。