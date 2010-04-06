Hanging Man and Shooting Star ms
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Padrões Homem-Enforcado e Estrela Cadente" para MT4, sem repintura, sem atraso.
- O indicador "Padrões Homem-Enforcado e Estrela Cadente" é uma ferramenta muito poderosa para negociação de Price Action.
- O indicador detecta padrões Homem-Enforcado e Estrela Cadente de baixa no gráfico:
- Homem-Enforcado de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).
- Estrela Cadente de baixa - Sinal de seta laranja no gráfico (veja as imagens).
- Com alertas para PC, celular e e-mail.
- O indicador "Homem-Enforcado e Estrela Cadente" é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência.
Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.