Hanging Man and Shooting Star ms

- O indicador "Padrões Homem-Enforcado e Estrela Cadente" é uma ferramenta muito poderosa para negociação de Price Action.

- O indicador detecta padrões Homem-Enforcado e Estrela Cadente de baixa no gráfico:

- Homem-Enforcado de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).

- Estrela Cadente de baixa - Sinal de seta laranja no gráfico (veja as imagens).

- Com alertas para PC, celular e e-mail.

- O indicador "Homem-Enforcado e Estrela Cadente" é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência.





