Hanging Man and Shooting Star ms

Indicador Crypto_Forex "Patrones Hombre Colgante y Estrella Fugaz" para MT4. Sin repintado ni retraso.





- El indicador "Patrones Hombre Colgante y Estrella Fugaz" es una herramienta muy potente para operar con Price Action.

- El indicador detecta patrones Hombre Colgante y Estrella Fugaz bajistas en el gráfico:

- Hombre Colgante bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Estrella Fugaz bajista: Señal de flecha naranja en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.

- El indicador "Hombre Colgante y Estrella Fugaz" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.