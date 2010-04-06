Hanging Man and Shooting Star ms
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.5
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Patrones Hombre Colgante y Estrella Fugaz" para MT4. Sin repintado ni retraso.
- El indicador "Patrones Hombre Colgante y Estrella Fugaz" es una herramienta muy potente para operar con Price Action.
- El indicador detecta patrones Hombre Colgante y Estrella Fugaz bajistas en el gráfico:
- Hombre Colgante bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).
- Estrella Fugaz bajista: Señal de flecha naranja en el gráfico (ver imágenes).
- Con alertas para PC, móvil y correo electrónico.
- El indicador "Hombre Colgante y Estrella Fugaz" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.