Hanging Man and Shooting Star ms

Indicatore Crypto_Forex "Modelli Hanging_Man e Shooting_Star" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "Modelli Hanging_Man e Shooting_Star" è uno strumento molto potente per il trading basato sulla Price Action.
- L'indicatore rileva modelli ribassisti di Hanging_Man e Shooting_Star sul grafico:
- Hanging_Man ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Shooting_Star ribassista - Segnale freccia arancione sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Hanging_Man e Shooting_Star" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
