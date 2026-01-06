FXLAND smart reversal indicator

🔹 FXLAND Smart Reversal Indicator (MT5)

Der FXLAND Smart Reversal Indicator ist ein professionelles technisches Analysewerkzeug, das Tradern hilft, potenzielle Preisumkehrzonen und wichtige Marktumkehrpunkte klar und präzise zu erkennen.

Der Indikator analysiert die Preisstruktur und das Marktverhalten, um Bereiche hervorzuheben, in denen eine Trenderschöpfung oder -umkehr wahrscheinlich ist. Er eignet sich für Händler, die eine diskretionäre Entscheidungsfindung bevorzugen, die durch klare visuelle Anleitungen unterstützt wird.

🔹 Hauptmerkmale

Erkennt potenzielle Preisumkehrzonen

Klare und saubere visuelle Darstellung auf dem Chart

Entwickelt für manuelle Handelsentscheidungen

Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen

Keine Neubemalung nach der Bestätigung

Optimiert für MetaTrader 5

🔹 Funktionsweise

Dieser Indikator funktioniert für alle Währungspaare, Gold, Silber, Öl, Aktien und alle Zeitrahmen von einer Minute bis zur Woche.

Legen Sie einfach eine Preisobergrenze auf dem Chart mit der vertikalen Linie des Indikators fest und drücken Sie dann die Schaltfläche Berechnen. Die Berechnung wird durchgeführt und eine gelbe Box wird angezeigt, die den Preisumkehrpunkt darstellt. Schließt eine Kerze unterhalb dieser Box, endet der Aufwärtstrend und der Trend wird abwärts gerichtet. Umgekehrt legen Sie einfach eine Kursuntergrenze auf dem Diagramm fest und platzieren die vertikale Linie auf der untersten Kerze und drücken dann die Schaltfläche Berechnen, bis die gelbe Box die Kursrückkehr oder den Trendwechsel anzeigt. Schließt eine Kerze oberhalb der Box, endet der Abwärtstrend und der Aufwärtstrend beginnt.

Der FXLAND Smart Reversal Indicator wertet die Kursbewegungen und die Marktstruktur aus, um Zonen zu lokalisieren, in denen sich der Kauf- oder Verkaufsdruck ändern könnte.
Wenn eine gültige Bedingung erkannt wird, markiert der Indikator den Bereich visuell direkt auf dem Chart, so dass Händler ihn analysieren und gemäß ihrer eigenen Strategie entscheiden können.

Der Indikator hebt potenzielle Preisumkehrzonen mit Hilfe eines visuellen Kästchens
hervor, das direkt auf dem Chart angezeigt wird.

Wenn der Kurs die hervorgehobene Zone durchbricht und eine Kerze außerhalb des Kästchens schließt, identifiziert
der Indikator eine mögliche Veränderung der Marktstruktur.

Nachdem ein potenzieller Trendwechsel erkannt wurde, projiziert der Indikator
Kursziele auf der Grundlage früherer Höchst- und Tiefststände, um die Marktanalyse zu unterstützen.

Alle Berechnungen werden visuell durchgeführt und sollen die analytische
Entscheidungsfindung unterstützen

🔹 Für wen ist dieser Indikator gedacht?

Trader, die Preisaktionen nutzen

Trader, die nach Umkehr- und Trendwechselanalysen suchen

Professionelle und fortgeschrittene Trader

Trader, die hochwertige Analysetools und keine automatischen Signale wünschen

🔹 Wichtige Hinweise

Dieser Indikator eröffnet keine Trades automatisch


🔹 Plattform

MetaTrader 5 (MT5)

Kompatibel mit Netting & Hedging-Konten
Wenn Sie einen professionellen Marktanalyse-Indikator suchen, der die Umkehrlogik und die Erkennung von Trendwechseln im Chartdesign berücksichtigt, ist der FXLAND Smart Reversal Indicator genau das Richtige für Sie.

Empfohlene Produkte
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Das Handelssystem von Manyal, CovEchoTrend Robot, setzt auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Durch den Einsatz von statistischen Analysemethoden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Basisindikator und den Marktmustern ermöglicht das System ein tieferes Verständnis der Marktprozesse. Intelligente Musteranalyse: Die Anwendung der statistischen Datenverarbeitung hilft dabei, wichtige Trendumkehrpunkte genauer zu identifizieren, die signifikante Marktverschiebungen signalisieren. Die fundi
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
Multi Timeframe Moving Average Kinvest
Jiri Kafka
Indikatoren
Multi-Timeframe Gleitender Durchschnitt Indikator Erlangen Sie ein tieferes Verständnis der Markttrends mit dem Multi-Timeframe Gleitender Durchschnitt Indikator. Dieses leistungsstarke MQL5-Tool ermöglicht es Ihnen, gleitende Durchschnitte aus fünf verschiedenen Zeitrahmen gleichzeitig auf einem einzigen Chart anzuzeigen. Gewinnen Sie umfassende Einblicke in die Preisdynamik aus verschiedenen Perspektiven, ohne Ihren Arbeitsbereich mit mehreren Indikatorinstanzen zu überladen. Hauptmerkmale: Mu
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indikatoren
Enigma 112 Indikator - Benutzerhandbuch Enigma 112 Indikator Vollständiges Benutzerhandbuch - Ultimative Handelslösung Einleitung Der Enigma 112 ist ein umfassender Multi-Timeframe-Handelsindikator, der fortschrittliche technische Analysekonzepte wie Tesla 3-6-9 Gates, die Huddleston-Theorie, PO3 Dealing Ranges und hochentwickelte Risikomanagement-Systeme kombiniert. Tesla 3-6-9 Gates Basierend auf Nikola Teslas Wirbelmathematik für präzise Unterstützungs- und Widerstandsebenen Huddl
KTrade Data Statistics Expert MT5
Kaijun Wang
5 (1)
Utilitys
Assistent für die Transaktionsdatenanalyse: Dies ist ein statistisches Analysewerkzeug für Transaktionsdaten, und es gibt viele Datendiagramme zur Analyse und Referenz. Sprache: Unterstützt Sprachauswahlschalter (derzeit unterstützt Chinesisch und Englisch aktive Erkennung ohne manuelle Auswahl) Das Hauptfenster zeigt: Saldoanzeige Gesamtgewinn- und Verlustanzeige Jetzt wird der Positionsgewinn- und -verlustbetrag angezeigt Jetzt wird die Gewinn- und Verlustquote der Position angezeigt Das gesam
FREE
Candlestick Patterns Scanner MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Candlestick Patterns Scanner ist ein Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Scanner, der verschiedene Candlestick-Muster für 28 Währungspaare und 9 Timeframes gleichzeitig abruft und anzeigt. Der Scanner findet die Candlestick-Muster, indem er den KT Candlestick Patterns Indikator als Ressource im Hintergrund lädt. Funktionen Der Scanner kann Candlestick-Muster für 252* Kombinationen von Symbolen und Zeitrahmen in einem einzigen Chart finden. Öffnen Sie den mit einer vordefinierten Vorlage gelade
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
RubdFx Perfect Reversal
Namu Makwembo
Indikatoren
RubdFx Perfect Reversal , Der Reversal-Indikator wird verwendet, um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu bestimmen, indem ein Pfeil mit dem Niveau von Angebot und Nachfrage (ReversalZones ) gezeichnet wird. -Sie fangen mehr Schwankungen ein, wenn Sie die Periode reduzieren, und weniger Schwankungen, wenn Sie die Periode erhöhen . Handy-, Computer- und E-Mail-Warnungen verfügbar . Es ist nicht durch den Preis geschoben, was bedeutet, dass der Pfeil an einem Ort bleiben, geeignet für Scalpin
HandleTrend
Kirill Subot
Indikatoren
Trendindikator, eine revolutionäre, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100% nicht nachmalenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Währungspaare verwendet werden kann. HandleTrend ist ein effektiver Trendfolgeindikator, der Trendsignale in Form von Pfeilen auf dem Chart anzeigt.
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Multi cycle and multi indicator monitoring tool
Yu Fu Man
Indikatoren
Es handelt sich um ein leistungsfähiges Überwachungswerkzeug für mehrere Zyklen, mehrere Währungspaare und mehrere Indikatoren für die MT5-Version, mit folgenden Hauptfunktionen 1. Überwachen Sie die Echtzeit-Performance von mehreren Indikatoren, einschließlich RSI, MACD, MA und STO. 2. Überwachen Sie mehrere Währungspaare, fügen Sie Währungspaare hinzu oder löschen Sie sie, und aktualisieren Sie die Indikatoren automatisch. 3. Überwachen Sie mehrere Währungspaare über mehrere Zyklen. 4. Nach d
Smart Currency Strength MT5
Francesco Baldi
Indikatoren
Smart Currency Strength ist ein leistungsstarker und dennoch einfacher Indikator, der die Stärke einzelner Währungen misst. Er verfügt über ein grafisches Panel, das die wichtigsten Währungen und ihre Stärke in jedem Zeitrahmen auflistet und von 0 (am meisten überverkauft) bis 100 (am meisten überkauft) reicht. Die Stärke aller Währungen im aktuellen Zeitrahmen wird auch in einem separaten Fenster als mehrzeiliges Diagramm angezeigt, in dem jede Währung mit einer anderen Farbe dargestellt wird
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (31)
Indikatoren
Hatten Sie einen gewinnbringenden Handel, der sich plötzlich umkehrte? Im Rahmen einer soliden Strategie ist der Ausstieg aus einem Handel ebenso wichtig wie der Einstieg. Exit EDGE hilft Ihnen dabei, Ihren aktuellen Handelsgewinn zu maximieren und zu vermeiden, dass aus erfolgreichen Geschäften Verlierer werden. Verpassen Sie nie wieder ein Ausstiegssignal Überwachen Sie alle Paare und Zeitrahmen in nur 1 Chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Wie man handelt Sie können Ihre offenen Trade
Trend On Close
David Ben Svaiter
Indikatoren
TrendOnClose ist ein hochentwickelter Indikator, der für Anleger im Binärmarkt entwickelt wurde und sich auf die statistische Analyse von Trends und Gegentrends innerhalb bestimmter Kerzenzyklen konzentriert. Jeder Zyklus wird durch den CLOSE-Kurs der Kerze definiert, der die Trendrichtung (UP/DOWN - BULL/BEAR) für die anschließende statistische Analyse bis zum Beginn des nächsten Zyklus festlegt. Die statistische Analyse arbeitet mit zwei Konfigurationen: ⦁ Statistisches Ziel als SUBSEQUENT CA
QuantXStocks Trading Range
Netlux Digital Kft.
Indikatoren
QuantXSTocks Trading Range Indicator für MT5: ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG UNSERES INDIKATORS:- Der Benutzer muss den Handel auf Pfeil oder nach einem Pfeil CandleStick, Sie können bis zu 35-125 Pips Ziel durch diesen Indikator zu erreichen. Die besten Timeframes für Aktien und Indizes sind M30 und H1: AMAZON M30 (50 Pips) TESLA M30 (50 Punkte) APPLE M30 (50 Punkte) ADOBE M30 (50 Punkte) NASDAQ100 H1 (125 Punkte) Die oben genannten Werte sind die ungefähre Anzahl der Pips, die Sie mit diesem Indi
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde für das Paar XAU/USD entwickelt und bietet eine vollautomatische und manuelle Handelslösung mit optionalen Money-Management-Kontrollen. Die Anwendung funktioniert nahtlos unter allen Marktbedingungen und verfügt über integrierte Indikatoren, die in die Schnittstelle zur Echtzeitanalyse integriert sind. HAUPTMERKMALE: - Martingale-Strategie & Range Sequence Detection - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wichtige Kursniveaus. - Mehrere Indikat
Market Momentum Alerter for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indikatoren
Market Momentum Alerter Market Momentum Alerter informiert Sie über die Gefahren, die auf dem Markt lauern. Stellen Sie sich vor, Sie sehen ein sehr schönes Setup (Forex, Aktien, Indizes) und Sie entscheiden sich, Ihren Handel zu platzieren... Und schließlich verlieren Sie Ihren Handel und verstehen nicht, was passiert ist. Dies kann aufgrund von großen Operationen auf dem Markt passieren, die von Banken und großen Institutionen durchgeführt werden. Diese Operationen sind für die meisten Men
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indikatoren
DailyHiLo Indicator Beherrschen Sie die tägliche Handelsspanne wie ein Profi. Dieser Indikator zeigt automatisch die Höchst- und Tiefststände des Vortags - ein Kernelement des (Beat The Market Maker) Handelsansatzes - direkt auf Ihrem Chart an. Diese Niveaus dienen als natürliche Grenzen für die Intraday-Kursentwicklung und helfen Händlern, potenzielle Umkehrzonen, Ausbruchspunkte und Liquiditätsziele zu identifizieren. Wichtigste Merkmale Präzise Darstellung des gestrigen Hochs und Tiefs für j
FREE
Early Reversal Detector
Ugur Catak
Indikatoren
İşte Almanca çevirisi: Fangen Sie Umkehrungen, Bevor Sie Geschehen Was Dieser Indikator NICHT Tut Dies ist kein Kauf-/Verkaufssignalgenerator. Er sagt Ihnen nicht automatisch, wann Sie in Trades einsteigen oder aussteigen sollen. Was Dieser Indikator Tut Early Reversal Detector identifiziert Veränderungen im Preisverhalten, um optimale Einstiegspunkte präzise zu bestimmen. Wie Es Funktioniert Der Indikator erstellt Kerzen in einem separaten Panel, die den Preiskerzen auf Ihrem Hauptchart ähneln
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Rocket Trend-Indikator befindet sich im Trend. Der Indikator zeichnet zweifarbige Punkte, die durch Linien entlang des Charts verbunden sind. Dies ist ein Trendindikator, es ist ein algorithmischer Indikator. Er ist einfach zu bedienen und zu verstehen, wenn ein blauer Kreis erscheint, müssen Sie kaufen, wenn ein roter Kreis erscheint, verkaufen. Der Indikator wird für Scalping und Pipsing verwendet und hat sich gut bewährt. Rocket Trend ist für die Analyse der Trendrichtung für einen besti
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
Dynamic Market Oscillator
Parsaniya Meet Hasmukhbhai
Indikatoren
Dynamic Market Oscillator (DMO) - Saubere dynamische horizontale Kursniveaus als Marker Der Dynamic Market Oscillator ist ein vielseitiger, minimalistischer Overlay-Indikator, der automatisch und in Echtzeit saubere horizontale Kursniveaus mit Markern und erweiterbaren gestrichelten Strahlen zeichnet. Er ist perfekt für Händler, die ein übersichtliches Diagramm wünschen und gleichzeitig die wichtigsten laufenden Unterstützungs- und Widerstandszonen sofort sehen möchten. Funktioniert perfekt auf
Super Trend Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Super Trend Scalper v1.0 Überblick Der Super Trend Scalper ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der speziell für das Scalping auf dem Markt für synthetische Indexderivate entwickelt wurde. Er kombiniert die Leistung von drei renommierten technischen Indikatoren - SuperTrend, RSI und MACD - um präzise und zeitnahe Handelssignale zu liefern, ideal für Händler, die kurzfristige Kursbewegungen mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit ausnutzen möchten. Technische Methodik Wichtigste Kompone
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo, Heute möchte ich Ihnen zeigen, meine neue forschbare for BUY SELL Indikator, es funktioniert alle Vermögenswert, und auch Arbeit Derive Volatility Asset! es funktioniert alle Zeitrahmen, aber ich empfehle Start 5 Minuten bis H1 wenn Sie ein Signal erhalten, nehmen Sie einfach den Handel und bleiben Sie warten auf Ihre Take-Profit Vermögenswert Alle Major Pair und kleinere IT WORK ALSO XAUUSD Fantastische Ergebnisse, für weitere Informationen,,, Nachricht uns danke
DhanrangSMC
Dharagauri Niteshkumar Rangani
Indikatoren
SMC-Indikator für MT5 - Handeln wie Institutionen Erschließen Sie die Möglichkeiten des institutionellen Handels mit dem Smart Money Concepts (SMC) Indikator für MetaTrader 5 . Dieses fortschrittliche Tool wurde für Händler entwickelt, die über Retail-Strategien hinausgehen möchten. Es hilft Ihnen, Marktstrukturverschiebungen, Orderblöcke, Liquiditätszonen und Fair-Value-Lücken mit Präzision und Klarheit zu erkennen. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von Marktstrukturen : Erkennen Sie
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indikatoren
Sind Sie bereit, Ihre Handelsreise zu neuen Höhen zu führen? Dann ist MarketMagnet genau das Richtige für Sie. Dieser bahnbrechende Indikator wurde entwickelt, um Ihren Handelserfolg mit Spannung und Genauigkeit voranzutreiben. MarketMagnet basiert auf der Konvergenz von Momentum und CCI (Commodity Channel Index) und gibt Händlern das ultimative Werkzeug an die Hand, um die Richtung und die Einstiegskurse für eine Vielzahl von empfohlenen Währungspaaren und Instrumenten zu bestimmen. Es wurde fü
TFM Trend Frequency Market
Fabio Rocha
Indikatoren
Trend Frequency Market MT5 Führen Sie Analysen und Backtests durch, noch bevor Sie Ihre Orders öffnen, überprüfen Sie die Winrate der Strategie und bleiben Sie im Trend und in der Stärke der Bewegung. Der TFM-Indikator ist darauf spezialisiert, Ihnen die Stärke der Bewegung anzuzeigen, indem er die Kerzen GRÜN oder ROT malt, um die Preisaggression der Akteure anzuzeigen, die genau in diesem Moment handeln. Unter Ausnutzung dieser Erkennung, der Indikator Plots Pfeil und Entry, Stop Loss und Ta
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Heiken Ashi CE Filtered MT5 ist ein technischer Indikator für die Plattform MetaTrader 5. Er integriert ein geglättetes Candlestick-Charting mit einer dynamischen Ausstiegsstrategie und einem anpassbaren Trendfilter, um klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Der Indikator wurde entwickelt, um die Trenderkennung und die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern, indem er das Marktrauschen reduziert. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer e
Käufer dieses Produkts erwarben auch
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator, der auf der Steigung der Preislinie basiert, er zeichnet eine farbige Linie, wenn sie auf der Grundlage der zuvor verarbeiteten oder linearisierten Preise steigt, und wenn die Steigung fällt, erhält die linearisierte Linie eine andere Farbe. In diesem Fall haben wir 6 Linien mit unterschiedlichen Verläufen betrachtet, von langen Steigungen bis hin zu kurzen Steigungen, wobei wir festgestellt haben, dass, wenn die Steigungen zusammenfallen, ein Maximum oder Minimum entsteht, was uns au
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Fibonacci Multiple 12 verwendet die im Fibonacci-Indikator enthaltene Fibonacci-Reihe und erhöht sie entsprechend der Sequenz 12 Mal. Der Fibonacci-Indikator wird normalerweise einmal angezeigt, dieser Indikator zeigt 12 Mal an, beginnend mit der Zahl, die Sie nach der Sequenz angeben. Er kann verwendet werden, um den Trend über kurze und lange Zeiträume, von Minuten bis zu Monaten, zu sehen, indem man einfach die Zahl um ein Vielfaches erhöht.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indikatoren
Empfohlener TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted zu jedem Zeitpunkt. Verwenden Sie es vorsichtig, nur mit Trendrichtung. Trading-Verwendung: 2 Varianten: als Range System oder als BreakOut System (beide nur mit Trendrichtung)::: (Immer StopLoss zur Risikominimierung verwenden); [1] als Range System: (empfohlen) im AUFWÄRTSTREND: - KAUFEN Sie in der blauen Linie, und wenn der Preis um 50 Punkte fällt (auf H1), eröffnen Sie ein zweites KAUFEN. Schließen Sie mit einem beliebigen Gewinn: TrailingSt
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Auf der Grundlage mathematischer Berechnungen habe ich eine horizontale Linie festgelegt, die alle Handelssignale kreuzt und die Hochs und Tiefs anzeigt. Die horizontale Linie teilt die Hochs und Tiefs der Handelssignale in zwei Hälften, so dass es einfach ist, die Hochs und Tiefs zu identifizieren, und es ist klug, weil es empfindlich auf die Hochs und Tiefs ist, um nicht auf einer Seite für immer zu bleiben, es funktioniert hervorragend mit anderen Glättungsindikatoren, da es garantiert, dass
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indikatoren
dieser Indikator ist ein Spike-Detektor-Indikator, es wurde speziell für den Handel mit Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 und Crash 500 entwickelt Wir empfehlen, es nur für Derivat Boom- und Crash-Indizes zu verwenden Die Einstellung ist intuitiv, vertraut und einfach zu bedienen es hat Benachrichtigungsfunktionen; akustische Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen. Dieses Tool ist einfach zu bedienen, einfach zu handhaben Dieses Update basiert auf verschiedenen Strategien für Spikes
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator in MQL5, empfängt die Informationen des Preises SWITCHED, verarbeitet es durch die Aufhebung der Spitzen intelligent, und das Ergebnis sendet es an die Entwicklung der Leiter, die starten und gehen nach oben oder unten je nach der Sprosse oder INTERVALL eingegeben wird. Einkommen PERIOD = 50 (variiert je nach Verwendung) Eingang MEHRFACH AUF PERIODE = 1 (variiert je nach Verwendung) Je nach Konfiguration kann die Treppe eingefügt oder von den Preisen getrennt werden, Gilt für die ge
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator in MQL5, der den Durchschnitt von 10 EMAs ermittelt, die nach Fibonacci ausgerichtet sind, um einen Durchschnitt zu erhalten, der geglättet wird. Sie können eine Zahl von 2 bis N eingeben, die den EMA-Fibonacci multipliziert. Es funktioniert mit jeder Kryptowährung, etc. etc... und kann den Future entsprechend dem Trend der EMAs berechnen. Es funktioniert hervorragend auf langen Beinen und bestimmt genau den besten Start/Ausgang. Der anfängliche Preis pro Öffnung wird für einen Zeitr
Super Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator in MQL5, der den Durchschnitt von 10 EMAs erhält, die nach Fibonacci ausgerichtet und verarbeitet werden, dann wird der Durchschnitt geglättet". Es wird eine Zahl von 2 bis N eingegeben, die den EMA-Fibonacci multipliziert und somit den Fibonacci erhöht, was zu einem Durchschnitt führt. Es wird eine Zahl eingegeben, die den EMA-Fibonacci glättet. Bei den Zahlen 1/1 wäre die Glättung minimal. Die Eingabe der Zahlen 3/5 wäre die durchschnittliche Glättung. Die Zahlen 10/30 wären die höc
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indikatoren
Trend und Signale MT5 Indikator scannt 30 Handelsinstrumente (Forex, Metalle und Indizes). Es verwendet spezielle Algorithmus auf dem aktuellen Markt auf der Grundlage von Pure Price Action und zeigt den allgemeinen Trend und Signal auf dem Dashboard. Wenn Signale erzeugt werden, sendet der Indikator einen Alarm und eine Benachrichtigung. Strategie für Signale Dieser Indikator verwendet den täglichen Zeitrahmen, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Der stündliche Zeitrahmen wird verwendet, u
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf einer mathematischen Formel und einer ANN-Kombination, die entwickelt wurde, um ein Modell (unter Verwendung früherer Kurse) der jüngsten Marktbedingungen (beliebiges Diagramm*) zu erstellen, um das Modell als Prognoseinstrument zu verwenden. *Dieser Indikator kann auf jedem Chart/Zeitrahmen funktionieren, aber es wird empfohlen, mehrere Zeitrahmen für jeden Handel zu verwenden, da sich diese Methode ausschließlich auf den Zeitfaktor stützt. Sie können diesen Indikat
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der Kreuzung von zwei Gleitenden Durchschnitten mit dem RSI Er ist für Scalper bestimmt Speziell entwickelt für Boom und Crash syhtetische Indizes von Binary.com/Deriv.com Er ist einfach und intuitiv zu bedienen. Wir empfehlen seine Verwendung auf M1 und ist mit drei Arten von Benachrichtigungen ausgestattet E-Mail-Benachrichtigung Ton-Benachrichtigung Push-Benachrichtigung Diese Parameter können aktiviert und deaktiviert werden.
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den iVISTscalp5-Indikator vor, der nicht nur einzigartig, sondern auch effektiv im Handel ist. Dieser Indikator basiert auf Zeitdaten und ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und eingehender Analyse der Finanzmärkte. Der iVISTscalp5-Indikator ist ein ausgezeichnetes Werkzeug für manuellen Handel. Bequemlichkeit, Einfachheit und Visualisierung - die gesamte Komplexität ist verborgen. Wir haben die Einstellungen und Verwendung des iVISTscalp5-Indikators auf das Maximum vereinfa
JUMP 25 Bta sniper
Karabo Malope
Indikatoren
Verwendung mit JUMP 25. Es kann aber auch mit den Volatilitätsindizes verwendet werden, da es eine modifizierte Version ist. Es ist ratsam, eine gesunde Kontoverwaltung zu erstellen. Messen Sie Ihr Risiko und glücklichen Handel. Andere Experten werden bald geladen werden. Diese werden modifiziert, um die Gewinne zu optimieren. Ideale Kandidaten sind Personen mit hohem Risiko und hohen Gewinnen, die Trades maximal 1 - 2 Stunden halten.
BOOM and CRASH Ultimate Soft
Tete Adate Adjete
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Scalping-Indikator, der ausschließlich für die Boom- und Crash-Indizes des Deriv Limited-Marktes bestimmt ist. Er unterstützt Boom 500, Boom 1000, Crash 500 und Crash 1000 Kein Repaint und kein Bug Die Einstellungen sind intuitiv und einfach zu bedienen Die Produktaktivierungsnummer ist 20 Der verwendete Time Frame hängt vom Benutzer ab Wenn Sie ein aggressiver Scalper sind, verwenden Sie einfach M1 Für lange Trades verwenden Sie M15 Wenn Sie konservativ sind, verwenden
RadioMedia
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
MQL5-Indikator auf Basis von 3 EMAs, abhängig vom Preis. Der Preis beeinflusst die EMAs, so dass die Highs und Lows sie nur minimal verändern, ich nenne dies Einflussradius. Ich betrachte den Einfluss des Radius als konstant, er hat also keine Eingangswerte. Ideal für alle Kryptowährungen. Es funktioniert in allen Zeiten. Es wird vorgeschlagen, zu handeln, wenn der Preis unten ist und fällt .... oder wenn der Preis oben ist und steigt.
Super Suavizador Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Der Super Smart Smoother ist die Krönung der Entwicklung der Preisglätter, er funktioniert bei allen Währungspaaren, ist einfach zu bedienen und kann mehrmals für dasselbe Paar verwendet werden, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wohin sich der Preis bewegt, was sehr nützlich ist, um den langfristigen Trend zu erkennen. Der SSI versucht immer, Wellen von Auf- und Abschwüngen zu bilden, um den Höchst- und/oder Tiefststand des Preistrends anzeigen zu können.
Weitere Produkte dieses Autors
Fxland Price Reversal Zones
afshin dehghanpour
Indikatoren
Fxland Price Reversal Zones (MT4) Der FXLAND Smart Reversal Indicator ist ein professionelles technisches Analysewerkzeug, das Händlern hilft, potenzielle Preisumkehrzonen und wichtige Marktumkehrpunkte mit Klarheit und Präzision zu erkennen. Der Indikator analysiert die Preisstruktur und das Marktverhalten, um Bereiche hervorzuheben, in denen eine Erschöpfung oder Umkehr des Trends wahrscheinlich ist. Er eignet sich für Händler, die eine diskretionäre Entscheidungsfindung bevorzugen, die d
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension