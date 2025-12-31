Universal Strategy Validator USV

Validador Universal de Estrategias: Convierta cualquier indicador en una estrategia backtested

Titular: Deje de adivinar si un indicador funciona. Vea la tasa de ganancia, el factor de beneficio y la reducción al instante, sin escribir una sola línea de código.

Visión general: El Validador Universal de Estrategias (USV) es un potente motor analítico que se conecta a cualquier indicador de MetaTrader 5. Lee los búferes de señal (flechas, líneas o histogramas) y ejecuta una simulación en tiempo real a través de datos históricos.

Aplica filtros profesionales, reglas de gestión de riesgos y estrategias de salida para revelar el verdadero rendimiento del indicador. Muestra un completo panel institucional directamente en su gráfico, lo que le permite optimizar su configuración en cuestión de segundos.

Por qué lo necesita: La mayoría de los indicadores parecen buenos visualmente pero fallan matemáticamente. El USV le dice la verdad. Simula la entrada, el stop loss, la toma de beneficios e incluso los trailing stops (punto de equilibrio) para mostrarle exactamente cómo se habría comportado ese indicador en las últimas más de 1.000 barras.

Características principales:

1. Compatibilidad Universal

Conéctese a cualquier indicador personalizado por su nombre.

Soporta señales Dual Buffer (Buy Buffer / Sell Buffer).

Soporta señales Single Buffer (Positivo = Compra / Negativo = Venta).

Auto-Refresco: Actualiza las estadísticas instantáneamente a medida que se forman nuevas barras.

2. Motor de simulación profesional

Profundidad de historial ajustable: Pruebe las últimas 1.000, 5.000 o 10.000 barras.

Superposición visual: Dibuja flechas de entrada, líneas de operación y marcadores de ganancia/pérdida directamente en el gráfico para que pueda verificar visualmente la lógica.

Retraso de señal: Opción para entrar en operaciones X barras después de la señal para confirmar tendencias.

3. Filtrado avanzado

Filtro de tendencia: Filtro de Media Móvil (MA) incorporado. Sólo toma compras por encima de la MA y ventas por debajo de la MA para filtrar el chop.

Cierre de señal opuesta: Opción para invertir la operación inmediatamente cuando el indicador cambia de dirección.

4. Gestión robusta del riesgo

Lotes fijos o dinámicos: Opere con lotes fijos o arriesgue un % de saldo por operación.

Lógica de punto de equilibrio: Mueva automáticamente el Stop Loss al punto de equilibrio después de X pips de beneficio para asegurar sus ganancias.

Salidas basadas en velas: Opción para cerrar operaciones automáticamente si la vela cierra en beneficio después de X barras.

5. Tablero de Estadísticas Institucionales Obtenga una visión transparente de la ventaja de su estrategia:

Tasa de Ganancias % & Factor de Ganancias

Beneficio neto, bruto y medio

Reducción máxima

Ganancias/Pérdidas consecutivas

Expectativa

6. Exportación de Datos

Exporta cada operación simulada a un archivo CSV para su posterior análisis en Excel o Python.

Cómo utilizarlo:

Cargue el Validador Universal de Estrategias en su gráfico. Introduzca el nombre del indicador que desea probar (por ejemplo, "SuperTrend"). Establezca los índices de amortiguación (normalmente 0 y 1 para Compra/Venta). Observe cómo el panel de control se rellena con estadísticas reales al instante.

Deje de operar a ciegas. Valide su ventaja con el Validador Universal de Estrategias.

Descripción breve (para la tarjeta de producto MQL5)

Convierta cualquier indicador personalizado en una estrategia cuantificable. Simule operaciones, pruebe tasas de ganancia, aplique filtros MA y visualice PnL en datos históricos, todo sin codificar. Incluye exportación CSV y panel de control institucional.