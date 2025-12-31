Universal Strategy Validator USV

Validador Universal de Estrategias: Convierta cualquier indicador en una estrategia backtested

Titular: Deje de adivinar si un indicador funciona. Vea la tasa de ganancia, el factor de beneficio y la reducción al instante, sin escribir una sola línea de código.

Visión general: El Validador Universal de Estrategias (USV) es un potente motor analítico que se conecta a cualquier indicador de MetaTrader 5. Lee los búferes de señal (flechas, líneas o histogramas) y ejecuta una simulación en tiempo real a través de datos históricos.

Aplica filtros profesionales, reglas de gestión de riesgos y estrategias de salida para revelar el verdadero rendimiento del indicador. Muestra un completo panel institucional directamente en su gráfico, lo que le permite optimizar su configuración en cuestión de segundos.

Por qué lo necesita: La mayoría de los indicadores parecen buenos visualmente pero fallan matemáticamente. El USV le dice la verdad. Simula la entrada, el stop loss, la toma de beneficios e incluso los trailing stops (punto de equilibrio) para mostrarle exactamente cómo se habría comportado ese indicador en las últimas más de 1.000 barras.

Características principales:

1. Compatibilidad Universal

  • Conéctese a cualquier indicador personalizado por su nombre.

  • Soporta señales Dual Buffer (Buy Buffer / Sell Buffer).

  • Soporta señales Single Buffer (Positivo = Compra / Negativo = Venta).

  • Auto-Refresco: Actualiza las estadísticas instantáneamente a medida que se forman nuevas barras.

2. Motor de simulación profesional

  • Profundidad de historial ajustable: Pruebe las últimas 1.000, 5.000 o 10.000 barras.

  • Superposición visual: Dibuja flechas de entrada, líneas de operación y marcadores de ganancia/pérdida directamente en el gráfico para que pueda verificar visualmente la lógica.

  • Retraso de señal: Opción para entrar en operaciones X barras después de la señal para confirmar tendencias.

3. Filtrado avanzado

  • Filtro de tendencia: Filtro de Media Móvil (MA) incorporado. Sólo toma compras por encima de la MA y ventas por debajo de la MA para filtrar el chop.

  • Cierre de señal opuesta: Opción para invertir la operación inmediatamente cuando el indicador cambia de dirección.

4. Gestión robusta del riesgo

  • Lotes fijos o dinámicos: Opere con lotes fijos o arriesgue un % de saldo por operación.

  • Lógica de punto de equilibrio: Mueva automáticamente el Stop Loss al punto de equilibrio después de X pips de beneficio para asegurar sus ganancias.

  • Salidas basadas en velas: Opción para cerrar operaciones automáticamente si la vela cierra en beneficio después de X barras.

5. Tablero de Estadísticas Institucionales Obtenga una visión transparente de la ventaja de su estrategia:

  • Tasa de Ganancias % & Factor de Ganancias

  • Beneficio neto, bruto y medio

  • Reducción máxima

  • Ganancias/Pérdidas consecutivas

  • Expectativa

6. Exportación de Datos

  • Exporta cada operación simulada a un archivo CSV para su posterior análisis en Excel o Python.

Cómo utilizarlo:

  1. Cargue el Validador Universal de Estrategias en su gráfico.

  2. Introduzca el nombre del indicador que desea probar (por ejemplo, "SuperTrend").

  3. Establezca los índices de amortiguación (normalmente 0 y 1 para Compra/Venta).

  4. Observe cómo el panel de control se rellena con estadísticas reales al instante.

Deje de operar a ciegas. Valide su ventaja con el Validador Universal de Estrategias.

Descripción breve (para la tarjeta de producto MQL5)

Convierta cualquier indicador personalizado en una estrategia cuantificable. Simule operaciones, pruebe tasas de ganancia, aplique filtros MA y visualice PnL en datos históricos, todo sin codificar. Incluye exportación CSV y panel de control institucional.


History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicadores
NIVELES CRITICOS DE RAD Los procesos de Acumulación y Distribución de Volumen generan los soportes y resistencias naturales del mercado.  A medida que estos proceso se generan, los niveles en los que el volumen relevante se posiciona se convierten en zonas de difíciles de franquear al alza o a la baja. El indicador RAD,   rastrea el Volumen Relevante en tiempo real, identificando los  procesos de acumulación y distribución, graficándolos como  zonas de SOPORTE o RESISTENCIA.  Mediante el uso de
Sessions and Bar Time
Tran Vinh Vu
Indicadores
El indicador de Sesiones y Tiempo de Barra es una herramienta profesional diseñada para mejorar su conocimiento de las operaciones y la precisión de los tiempos en cualquier gráfico. Combina dos características clave que todo operador necesita - visualización de la sesión de mercado y cuenta atrás de barras en tiempo real - en una pantalla limpia y eficiente. Características principales: Cuenta atrás de velas - Muestra el tiempo restante antes del cierre de la vela actual, ayudándole a anticipar
FREE
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Indicadores
Your Pointer no es un canal Forex cualquiera. Este corredor se construye sobre la base del análisis de varias velas, empezando por la última, como resultado de lo cual se determinan los extremos del intervalo estudiado. Son ellos los que crean las líneas del canal. Como todos los canales, tiene una línea media, así como una línea de máximos y mínimos. Merece la pena observar este canal por su comportamiento inusual. El uso del indicador Your Pointer permite al operador reaccionar a tiempo cuand
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
Anchored VWAP Channel
Kong Yew Chan
Indicadores
colocar una línea vwap a partir de la línea colocada en el gráfico parámetros: tick_mode: habilitar para usar ticks en lugar de barras. esto usa mucho más poder de procesamiento de cpu prefix: prefijo a añadir para la línea creada por el indicador line_color: establece el color de la línea creada line_style: establece el estilo de la línea creada applied_price: establece el precio de la barra a utilizar std_dev_ratio: establece el multiplicador para el canal std dev
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Señales Elite Harmony Pro Visión general Elite Harmony Signals es un sofisticado indicador de análisis técnico que muestra rectángulos dinámicos que proporcionan zonas de negociación claras y señales de confirmación para mejorar las decisiones. Características principales Zonas de rectángulos dinámicos Extensión en Tiempo Real : Los rectángulos se extienden automáticamente a la acción del precio actual Cierre Inteligente : Los rectángulos se cierran sólo cuando aparecen señales opuestas Confirma
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicadores
Basado en el modelo/estrategia/sistema de trading de cobertura y arbitraje de doble posición en oro lanzado por Goodtrade Brokers, problemas encontrados en la operativa diaria: 1. La cuenta B coloca una orden inmediatamente después de la cuenta A. 2: Después de que la cuenta A coloque una orden, la cuenta B copiará automáticamente el stop loss y el take profit. 3: La cuenta A cierra la posición de la cuenta B y cierra la posición al mismo tiempo. 4: Cuando la cuenta B cierra la posición, la cuen
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona sin fallos en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se muev
Forex mastery X marks the spot
Nardus Van Staden
Indicadores
Presentamos "X Marks the Spot" - ¡Tu indicador definitivo de MetaTrader 5 para operaciones perfectas! Está cansado de las conjeturas en el comercio? Listo para tomar su experiencia MetaTrader 5 a un nivel completamente nuevo? ¡No busque más - "X Marks the Spot" está aquí para revolucionar su estrategia de trading! ¿Qué es "X Marks the Spot"? "X Marks the Spot" no es sólo otro indicador - es su brújula personal que funciona a la perfección en todos los marcos de tiempo . Tanto si es un p
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
Orderblocks ICT Levels
Philip Esterhuizen
Indicadores
Indicador Premium de Bloques de Pedidos TIC Análisis profesional de la estructura del mercado basado en la metodología de las TIC OrderBlocks ICT es una herramienta avanzada de análisis técnico que identifica zonas de negociación de alta probabilidad basada en la metodología Inner Circle Trader (ICT). Este indicador de nivel profesional detecta los puntos de inflexión clave del mercado mediante el análisis institucional de bloques de órdenes, revelando dónde es probable que el dinero inteligente
ICT Fair Value Gap Indicator
David Muriithi
4.67 (9)
Indicadores
Una brecha de valor razonable TIC es un concepto de negociación que identifica los desequilibrios del mercado basándose en una secuencia de tres velas. La vela central tiene un cuerpo grande, mientras que las velas adyacentes tienen mechas superiores e inferiores que no se solapan con la vela central. Esta formación sugiere que existe un desequilibrio en el que los poderes de compra y venta no son iguales. Ajustes Tamaño mínimo de FVG (pips) -> No se dibujarán FVGs inferiores a los pips indicad
FREE
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Indicadores
Vela HTF de Haven: el poder del marco de tiempo superior en su gráfico Presentamos la vela HTF de Haven , una potente herramienta que muestra las velas de un marco de tiempo superior (HTF) directamente en su gráfico de trabajo. Deje de cambiar constantemente de ventana y empiece a ver el verdadero contexto del mercado, que es la base para tomar decisiones de trading bien fundamentadas. Otros productos -> AQUÍ . Características clave y el concepto "Power of 3" Análisis basado en el concepto "Pow
FREE
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
WA_PV_BOX_EFFORT X RESULTADO para MT5 El indicador WAPV Box Effort x Result es parte del grupo de indicadores de paquetes (Wyckoff Academy Wave Market). El indicador WAPV Box Effort x Result para MT5 lo ayuda a leer el precio y el volumen. Su lectura consiste en auxiliar en la identificación esfuerzo x resultado en ondas creadas por el gráfico. El indicador de esfuerzo x resultado de la caja WAPV para MT5 cuando la caja es verde significa que el volumen está a favor de la demanda y cuando la caj
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Asesores Expertos
Uni Bot es un bot entrenado en una red neuronal de moda. Es un sistema experto basado en una red neuronal basada en una nueva arquitectura especialmente desarrollada (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Para esta variante del Asesor Experto para trabajar, no hay necesidad de descargar el archivo de la red neuronal entrenado, ya que para la facilidad de uso por el usuario final de la red neuronal forex bot, la mayoría de los usuarios codificado una serie de redes neuronales en el cuerpo del bot. Pero p
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Asesores Expertos
Ejecuta operaciones de forma autónoma, supervisando todo el proceso desde el inicio hasta la finalización. Asistencia gratuita a través de chat, correo electrónico y asistencia remota . Construido originalmente para XAUUSD (Oro). Cambios de configuración para otros símbolos Potente gestión de reglas Funciones de posicionamiento mejoradas Gestión del riesgo / Dimensionamiento dinámico de lotes Configuración rápida Símbolos : XAUUSD Inversión para todos: Nuestro robot de comercio está diseñado pa
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Black Pro Max MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Black Pro Max MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos avanzados de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fine
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicadores
Cajas de Ruptura con Presión de Volumen Este indicador automatiza la identificación de zonas clave de consolidación (Oferta y Demanda) basadas en Pivotes de Mercado y Volatilidad (ATR). A diferencia de las herramientas estándar de soporte/resistencia, este indicador proporciona un Análisis de Presión de Volumen único dentro de cada caja, dándole una visión de la batalla entre Compradores y Vendedores antes de que se produzca una ruptura. Características principales Zonas de Oferta y Demanda Auto
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5 Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura). Características principales Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario). Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada. Tipos de medias soportadas: SMA, EMA,
Forex Relative Performance MT5
Rabia Moufid
Indicadores
Indicador de Rendimiento Relativo de Forex Este indicador calcula la fuerza relativa de las principales divisas frente al dólar estadounidense. La idea básica de este indicador es "comprar divisas fuertes y vender divisas débiles". Este indicador le permite identificar rápidamente el mejor par de divisas para operar de acuerdo con su estilo de negociación (Intradía, Scalping, Swing o Largo Plazo).
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador visual de la velocidad del tigre: Libere el poder de la velocidad del mercado Por sólo un pago único de $30, obtenga una ventaja de por vida en la identificación de movimientos explosivos del mercado antes de que ocurran. ¿Está cansado de los indicadores rezagados que sólo le muestran lo que ya ha ocurrido? El Visual Tiger Speed Indicator es una herramienta de última generación diseñada para medir la velocidad real y sin filtros de la acción de los precios, lo que le proporciona una v
Smart M Concept MT5
Andrei Novichkov
Indicadores
Nuestro nuevo indicador es una parte importante del sistema Smart Money Concepts (SMC ) Utiliza una visión moderna del mercado y métodos de cálculo rápidos. Como resultado, el operador tiene una imagen completa de la operación en cada momento, lo que hace que el proceso de obtención de resultados sea más fácil y rápido. Nuestro nuevo indicador muestra los siguientes patrones importantes: Bloqueos de órdenes. Desequilibrio - Fair Value Gap (FVG). Ruptura de Estructuras (BoS). Cambio de carácter
Heiken Ashi OHLC
Bogdan Gabriel Ilie
Indicadores
¿Está cansado de operar sin una dirección clara ? ¿Le abruman las fluctuaciones y el ruido del mercado? Aquí tiene la solución que estaba buscando. Imagine un indicador que simplifique las operaciones, elimine el ruido del mercado y proporcione señales claras como el cristal. El indicador Heiken Ashi OHLC hace exactamente eso. ¿Qué hace el indicador Heiken Ashi OHLC? Transforma los gráficos de velas tradicionales en el sueño de cualquier operador. En lugar de lidiar con los movimientos erráti
FREE
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Acerca del Indicador Este indicador se basa en simulaciones de Monte Carlo sobre los precios de cierre de un instrumento financiero. Por definición, Monte Carlo es una técnica estadística utilizada para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que implica números aleatorios basados en resultados observados previamente. ¿Cómo Funciona? Este indicador genera múltiples escenarios de precios para un valor, modelando cambios de precios aleatorios a lo largo del tiempo basados e
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicadores
VTrende Pro - Indicador MTF para el comercio de tendencia con un panel de visualización para MT5 *** Los vídeos se pueden traducir a cualquier idioma mediante subtítulos (idioma del vídeo - ruso) Aunque las señales del indicador VTrende Pro se pueden utilizar como señales de un sistema de trading completo, se recomienda utilizarlas junto con el TS de Bill Williams. VTrende Pro es una versión ampliada del indicador VTrende. Diferencia entre la versión Pro y VTrende: - Zonas horarias - Señal V -
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indicadores
Indicador Enigma 112 - Manual del usuario Indicador Enigma 112 Manual de usuario completo - Ultimate Trading Solution Introducción El Enigma 112 es un completo indicador de trading multi timeframe que combina avanzados conceptos de análisis técnico incluyendo Tesla 3-6-9 Gates, Teoría Huddleston, PO3 Dealing Ranges, y sofisticados sistemas de gestión de riesgo. Tesla 3-6-9 Gates Basado en las matemáticas de vórtice de Nikola Tesla para niveles precisos de soporte y resistencia. Teorí
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
El Asesor Experto y el vídeo se adjuntan en la pestaña Discusión . El robot aplica una sola orden y sigue estrictamente las señales para evaluar la eficiencia del indicador. Pan PrizMA CD Phase es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles (en ruso). El promediado por un polinomio cuádruple-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación por la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicadores
Clasificador de la fuerza de la tendencia. No cambia las lecturas del historial. Sólo cambia la clasificación de una barra no cerrada. En idea es similar al sistema completo ASCTrend, cuyo módulo de señal, o más bien su aproximación de forma algo "reducida", está disponible gratuitamente, así como en el terminal como indicador de señal SilverTrend . No es una copia exacta del sistema ASCTrend . Funciona en todos los instrumentos y en todos los rangos temporales. El indicador utiliza varios algor
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alerter FFx Universal MTF muestra en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador elegido. Modo de 9 indicadores (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Cada uno se puede aplicar varias veces en el mismo gráfico con diferentes configuraciones. Muy fácil de interpretar. Confirme sus entradas de COMPRA cuando la mayoría de los plazos muestren color verde. Confirme sus entradas de VENTA cuando la mayoría de los plazos muestren
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 21 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para mostrar El usuario puede seleccionar hasta 21 periodos de tiempo para su visualización. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 21 marcos te
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner es una herramienta global que escanea todos los pares y todos los plazos sobre hasta cinco indicadores entre los 16 disponibles. Verá claramente qué divisas debe evitar negociar y en cuáles debe centrarse. Una vez que una divisa entra en una zona extrema (por ejemplo, 20/80%), puede operar con toda la cesta con gran confianza. Otra forma de utilizarlo es observar dos divisas (débil frente a fue
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO es una suite completa para los niveles de soporte y resistencia. Soporte y Resistencia son los niveles más utilizados en todo tipo de trading. Se puede utilizar para encontrar la tendencia de reversión, para establecer objetivos y stop, etc. El indicador es totalmente flexible directamente desde el gráfico 4 periodos a elegir para el cálculo: 4Horas, Diario, Semanal y Mensual 4 fórmulas a e
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Indicadores
El indicador Coeficiente de Determinación (COD) es el valor del coeficiente de determinación o el cuadrado del coeficiente de correlación entre la variable dependiente - precio y la variable explicativa - volumen de ticks. ¿Qué nos aporta en la práctica? El COD reconoce perfectamente la culminación de los movimientos tendenciales, lo que permite seleccionar los puntos óptimos y captar los retrocesos del mercado. Cómo utilizar el indicador: La estrategia de trading más popular se construye junto
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indicadores
TimeFrame recomendado >= H1. 100% No Repintado en cualquier momento. Úselo con cuidado, sólo con Dirección de Tendencia. Uso en Trading: 2 Variantes: como Sistema de Rango o como Sistema BreakOut (Ambos Solo Con Dirección Tendencial)::: (Utilice siempre StopLoss para minimizar el Riesgo); [1] como Sistema de Rango: (Recomendado) en TENDENCIA ALZA: - COMPRE en la Línea Azul, luego si el precio baja 50 puntos (en H1) abra una Segunda COMPRA. Cierre en cualquier Beneficio que desee: TrailingStop(
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indicadores
este indicador es un indicador de detector de picos, está especialmente diseñado para intercambiar Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 y Crash 500 Recomendamos usarlo solo en índices Deriv Boom y Crash Su configuración es intuitiva, familiar y fácil de usar. tiene funciones de notificación; notificaciones sonoras y notificaciones push. esta herramienta es fácil de usar, fácil de manejar Esta actualización se basa en diferentes estrategias para picos.
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Indicadores
El indicador rastrea la tendencia en 5 tiempos de gráfico diferentes para el mismo activo, en base a 6 señales para cada tiempo de gráfico. El objetivo principal del indicador es mostrarnos la tendencia mayoritaria del activo financiero en el que se colocó. El sistema transmite la información de las tendencias en varios tiempos gráficos, de esta forma el usuario puede tener una visión amplia del movimiento del activo, este tipo de herramienta hace que el usuario tenga una mayor tasa de acierto
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 es un indicador universal apto para todos los traders principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, cryptocurrencies, acciones en bruto Limitless MT5 - ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué Limitless MT5? 1 ausencia total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en trading 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 buen rendimiento en el comercio durante la publi
Panel Visao axetrend
Danilo Maia Siqueira
Indicadores
panel de vista de tendencias; Tendencia de Autoseñales El indicador rastrea la tendencia en 5 tiempos de gráfico diferentes para el mismo activo, basándose en 6 señales para cada tiempo de gráfico. El principal objetivo del indicador es mostrarnos la tendencia mayoritaria del activo financiero en el que se colocó. El sistema transmite la información de las tendencias en diferentes tiempos gráficos, de esta manera el usuario es capaz de tener una visión amplia del movimiento del activo, este
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en MQL5, recibe la información del precio SUAVIZADO, lo procesa anulando los picos inteligentemente, y el resultado lo envía al desarrollo de la escalera que iniciara y subirá o bajara según el peldaño o INTERVALO ingresado Ingreso PERIODO = 50 (variar segun uso) Ingreso MULTIPLICA AL PERIODO = 1 (variar segun uso) Segun la configuración la escalera puede pegarse o separarse de los precios,, Se aplica toda la linea de tiempo, y a todas las divisas, etc.  
Supply and Demand X
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Los operadores identifican estos desequilibrios como "zonas" en los gráficos (por ejemplo, Rally-Base-Rally para la demanda, Drop-Base-Drop para la oferta) para encontrar posibles puntos de entrada/salida, con el objetivo de comprar en las zonas de demanda con descuento y vender en las zonas de oferta con descuento, utilizando el volumen y la evolución de los precios para confirmar la actividad institucional. Conceptos básicos Oferta: La cantidad de un activo que los vendedores están dispuest
FREE
Candle Color RSI
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Los indicadores RSI (Relative Strength Index) de color de vela cambian los colores de las velas en el gráfico de precios para mostrar visualmente las condiciones del RSI como los niveles de sobrecompra/sobreventa o el impulso alcista/bajista, utilizando colores como el rojo para sobrecompra/bajista y el verde para sobreventa/alcista, ayudando a los operadores a detectar retrocesos o fuerza de un vistazo sin mirar el panel RSI separado. Estos indicadores personalizados a menudo colorean las vel
Accurate Signal Pro
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Accurate Signal ARC es un indicador de señal de tendencia e inversión sin repintado diseñado para MT4 . Utiliza la lógica de volatilidad ponderada por ATR combinada con canales de precios adaptativos para detectar puntos de COMPRA y VENTA de alta probabilidad directamente en el gráfico. Cómo funciona Calcula un canal de volatilidad dinámico utilizando ATR ponderado Detecta la dirección de la tendencia (estado del río) y cambia sólo cuando el precio rompe decisivamente el canal Filtra el ruido
Phantom Flow
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Este indicador es una herramienta híbrida SMC + Tendencia + Oscilador que dibuja objetos de estructura de mercado en el gráfico y también traza líneas de cambio de tendencia + flechas y un histograma de oscilador coloreado. Incluye estos módulos: Phantom Shift (cambio de tendencia ATR / trailing bands) Estructura de oscilación (BOS/CHoCH + puntos de oscilación) Estructura Interna (iBOS/iCHoCH) Bloques de órdenes (swing + interna) Igualdad de máximos y mínimos (EQH / EQL) Gaps de valor r
The best eveR
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Nombre del Indicador: "El maestro de campo de tiro" Objetivo principal El Range Master es un indicador técnico avanzado de múltiples marcos temporales diseñado para identificar la consolidación del mercado (oscilación lateral) y las posteriores oportunidades de ruptura de alto impulso. Ayuda a los operadores a confirmar visualmente cuándo la acción del precio pasa de una acumulación de baja volatilidad a un inicio de tendencia de alta volatilidad. ️ Descripción funcional (Qué hace) El Range Mas
MA Ribbon
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
La cinta MA no es un indicador único, sino más bien una superposición de múltiples medias móviles (normalmente de cuatro a ocho o más) de diferentes longitudes trazadas en el mismo gráfico de precios. Aspecto visual: Las líneas resultantes crean un patrón fluido en forma de cinta en el gráfico de precios. Componentes: Los operadores pueden utilizar diferentes tipos de medias móviles, como las medias móviles simples (SMA) o las medias móviles exponenciales (EMA), y ajustar los periodos de tiem
FREE
Dema macd zone Divergence
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Indicador: La Divergencia de Zona DEMA MACD Se trata de un potente indicador multitemporal de seguimiento de tendencias basado en la Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD ), pero mejorado utilizando Medias Móviles Exponenciales Dobles (DEMA) para reducir el desfase. Su función principal es pintar el fondo del gráfico de precios con zonas rectangulares codificadas por colores, señalando claramente la fase de impulso actual y los posibles cambios en el control del mercado (alcista o
Footprint MT5
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Los gráficos Footprint en MetaTrader 5 (MT5) proporcionan a los operadores una visión detallada de la actividad del mercado, permitiendo un mejor análisis de los movimientos de los precios y de las decisiones comerciales. ¿Qué es un gráfico de huella? Un gráfico de huella es una herramienta de visualización especializada que muestra los datos del mercado más allá de los tradicionales gráficos de velas o barras. Revela cómo se distribuyó el volumen en cada nivel de precios dentro de un marco tem
Professional Order Flow vs Volume Analysis
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Indicador profesional de flujo de órdenes y análisis de volumen Visión general Este indicador avanzado de TradingView/MT5 proporciona un análisis de flujo de órdenes y volumen de nivel institucional, diseñado para identificar movimientos de dinero inteligente, agarrones de liquidez y oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de un sofisticado análisis delta de volumen y detección de microestructura de mercado. Características principales Motor de análisis de velas Analiza múlt
Trading Simulator X
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Asesores Expertos
TradePanel Pro Simulador de Trading y Pruebas de Indicadores Propósito principal (claro y honesto) TradePanel Pro es un simulador de trading manual diseñado para probar indicadores, señales y estrategias en condiciones reales de mercado - sin depender de la lógica automatizada. Usted ve la señal → hace clic → evalúa el resultado . Qué es TradePanel Pro (Posicionamiento correcto) Panel de ejecución manual de COMPRA / VENTA Entradas por capas (pruebas multiorden) Comportamiento de TP
Edge loophole detector
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Sesión Cuantitativa Breakout Profiler & Data Miner Resumen ejecutivo: El "London Hunter v18.0" no es simplemente un indicador de señales de compra/venta; es un motor de minería de datos estadísticos . Su idea central es que las aperturas de mercado (Londres, NY, Asia) no son aleatorias, sino "microrregímenes" distintos. Al medir la "física" específica del movimiento del precio (velocidad, retroceso, tamaño de la vela) durante estas ventanas de apertura, el sistema identifica qué condiciones espe
Institutional Physics Engine
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Motor de Física Institucional (IPE) v4.20 Sistema de diagnóstico de estructura de mercado, liquidez y valoración QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA Institutional Physics Engine (IPE) es un indicador de diagnóstico de mercado en tiempo real que analiza el precio utilizando la física del comportamiento, la respuesta de liquidez, la presión de la oferta y la demanda, y la valoración de equilibrio. No predice el precio ni genera señales ciegas de compra/venta. En su lugar, responde a tres preguntas de
