Pantera Indicator

5
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse.
Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen.
Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter.
Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen.
.


Bewertungen 1
karwan albrifkany
39
karwan albrifkany 2025.09.23 14:31 
 

"Hi brother, which time frame does the indicator work best on? I already bought it."

Empfohlene Produkte
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Das Handelssystem von Manyal, CovEchoTrend Robot, setzt auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Durch den Einsatz von statistischen Analysemethoden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Basisindikator und den Marktmustern ermöglicht das System ein tieferes Verständnis der Marktprozesse. Intelligente Musteranalyse: Die Anwendung der statistischen Datenverarbeitung hilft dabei, wichtige Trendumkehrpunkte genauer zu identifizieren, die signifikante Marktverschiebungen signalisieren. Die fundi
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experten
Intersection EA ist eine vollautomatische Software (Handelsroboter), die Handelsaufträge auf dem Währungsmarkt in Übereinstimmung mit dem Algorithmus und einzigartigen Handelseinstellungen für jedes Währungspaar ausführt. Intersection EA ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, die über solide Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten verfügen. Trader und Programmierer der Firma Kalinka Capital OU haben seit 2011 hart an der Entwicklung des Intersection EA Forex-Roboters gearbeitet
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indikatoren
Elite Harmony Signals Pro Übersicht Elite Harmony Signals ist ein hochentwickelter Indikator für die technische Analyse, der dynamische Rechtecke anzeigt, die klare Handelszonen und bestätigende Signale für bessere Entscheidungen liefern. Hauptmerkmale Dynamische Rechteck-Zonen Echtzeit-Erweiterung : Die Rechtecke werden automatisch an die aktuelle Kursentwicklung angepasst Intelligente Schließung : Rechtecke schließen sich nur, wenn entgegengesetzte Signale auftreten Visuelle Bestätigung : Klar
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Pipsophilia
Sami Triki
Experten
PIPSOPHILIA ist eine modulare, hochfrequente Scalping-Strategie, die für eine extrem niedrige Latenzzeit und konsistente Profitabilität bei den wichtigsten Forex-Paaren entwickelt wurde. Sie arbeitet auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen und nutzt Mikrobewegungen und kurzlebige Preisineffizienzen mit chirurgischer Präzision aus. Kernattribute: - Multi-Pair-Anpassungsfähigkeit: Bewährte Performance in USDCHF, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCAD, mit maßgeschneiderter Logik für jeden Vermögenswer
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Experten
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION mit FOREX FACTORY NEWS FILTER DER EINZIGE MULTI-SESSION ORB EA MIT INTEGRIERTEM FOREX FACTORY NEWS SCHUTZ Bestehen Sie Ihre Prop-Firm-Herausforderung mit dem fortschrittlichsten Opening Range Breakout EA, der speziell für FTMO, FundedNext, The5ers und andere Funded Trader Programme entwickelt wurde CUSTOM PRES
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
Dinosaur Hunter Pro
Cao Wang
Experten
Dieser EA heißt Dinosaurier-Jäger, weil er sehr große Trends erfassen kann, z. B. 5000-10000 Punkte. DH handelt nur selten, da er geduldig auf die richtigen Marktbedingungen wartet. DH kann mehrere Währungspaare in einem einzigen Chart laden, um die Anzahl der Trades zu erhöhen. Live-Signal Dieser EA wurde von 2015 bis heute getestet. Für den Test wurden Daten von Dukascopy verwendet. Wenn Sie auf ICMarkets handeln, können Sie direkt meine Konfigurationsparameter verwenden. Wenn Sie andere Brok
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experten
Der BigBoss Ultra Z Scalper EA ist ein präziser Scalping-EA für EURUSD im M5-Zeitrahmen (5 Minuten). BigBoss Scalper Ultra Z ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für präzise Scalping-Strategien für das EURUSD-Paar entwickelt wurde und auf der MetaTrader 5-Plattform im M5-Zeitrahmen (5 Minuten) läuft. Dieser EA richtet sich an Trader, die eine schnelle Ausführung und ein kontrolliertes Risikomanagement anstreben, da er einen Take-Profit von 12 Pips und einen Stop-Loss von 11 Pips verwendet
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indikatoren
Wenn Sie auf der Suche nach Präzision bei der Identifizierung strategischer Höchst- und Tiefststände sind, ist der ZigZag SMC/SMT-Indikator für MT5 das Tool, das zu Ihrer technischen Analyse beitragen wird. Er wurde auf der Grundlage der fortschrittlichen Konzepte von Smart Money Concepts (SMC) und Smart Money Trap (SMT) entwickelt und bietet einen Einblick in das Marktverhalten, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Was finden Sie in diesem Indikator? Automatische Identifizierung von
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experten
Selbstständige Ausführung von Geschäften, Überwachung des gesamten Prozesses von der Initiierung bis zum Abschluss. Kostenloser Support per Chat, E-Mail und Fernunterstützung Ursprünglich für XAUUSD (Gold) entwickelt. Änderungen der Einstellungen für andere Symbole Leistungsstarkes Regelmanagement Verbesserte Positionierungsfunktionen Risikomanagement / Dynamische Losgrößenbestimmung Schnelle Einrichtung Symbole : XAUUSD Investition für alle: Unser Trading-Bot ist so konzipiert, dass er Händler
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indikatoren
Trend und Signale MT5 Indikator scannt 30 Handelsinstrumente (Forex, Metalle und Indizes). Es verwendet spezielle Algorithmus auf dem aktuellen Markt auf der Grundlage von Pure Price Action und zeigt den allgemeinen Trend und Signal auf dem Dashboard. Wenn Signale erzeugt werden, sendet der Indikator einen Alarm und eine Benachrichtigung. Strategie für Signale Dieser Indikator verwendet den täglichen Zeitrahmen, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Der stündliche Zeitrahmen wird verwendet, u
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Black Pro Max MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Black Pro Max MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken.
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Priority Argument
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Algorithmus des Indikators Prioritätsargument basiert auf Standardindikatoren und eigenen mathematischen Berechnungen. Der Indikator hilft dem Benutzer, die Trendrichtung zu bestimmen. Er wird auch zu einem unersetzlichen Ratgeber für den Einstieg in den Markt oder für die Schließung einer Position. Dieser Indikator ist für jeden empfehlenswert, sowohl für Anfänger als auch für Profis. Wie er funktioniert : Die Umsetzung des Trendindikators ist einfach - in Form von Linien mit zwei Farben
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
Tatino Super Signals
Anthonius Soruh
Indikatoren
Tatino Super Signals ist ein Indikator für den Handel mit binären Optionen und den Forex-Handel, der nicht nachgemalt wird. Empfehlungen: Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen. Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung auf M1, M5 und M15 Zeitrahmen. Währungspaare: Alle Paare Kontotyp: Alle Typen Broker-Zeit: Alle Makler : Alle Binäres Trading : Abgelaufen 1 Kerze Puffer Buy=1, Sell=0, Einstieg nächste Kerze Empfohlene Forex trading Stop Loss : 15 pips Empfohlene Forex tradingTake profit levels :
Binary Options Momentum Signals Mt5
Majeed Odubela
Indikatoren
SYSTEM-EINFÜHRUNG : Das Binary Options Momentum System ist speziell für den Handel mit binären Optionen konzipiert. Im Gegensatz zu anderen Systemen und Indikatoren, die von anderen Handelsumgebungen für binäre Optionen übernommen wurden. Wenig Wunder, warum viele solcher Systeme scheitern, um Geld zu verdienen. Eine sehr wichtige Tatsache, die beachtet werden muss, ist die Tatsache, dass die Anwendung von Martingale ist nicht erforderlich. Das macht es für Händler sicherer und profitabler. Ein
Orderblocks ICT Levels
Philip Esterhuizen
Indikatoren
ICT-Orderblöcke Premium-Indikator Professionelle Marktstrukturanalyse auf Basis der ICT-Methodik OrderBlocks ICT ist ein fortschrittliches technisches Analysewerkzeug, das auf der Grundlage der Inner Circle Trader (ICT)-Methodik hochwahrscheinliche Handelszonen identifiziert. Dieser professionelle Indikator erkennt wichtige Wendepunkte im Markt mithilfe der institutionellen Orderblock-Analyse und zeigt auf, wo intelligentes Geld wahrscheinlich Positionen ansammelt. Hauptmerkmale: Intelligente Fi
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indikatoren
Einführung in den manuellen Backtesting-Indikator auf MQL5 Die MetaTrader-Plattform bietet ein hervorragendes Backtesting-Tool zur Bewertung von Expert Advisors (EAs). Wenn es jedoch um das manuelle Backtesting einer Strategie geht, um ihre Effektivität zu bewerten, hat dieses Tool einige Einschränkungen: Sie können im Backtesting-Modus keine Zonen oder Trendlinien manuell zeichnen. Sie können die Zeitrahmen nicht wechseln, um die zeitliche Ausrichtung zu überprüfen. Wenn meine Strategie zum Bei
Käufer dieses Produkts erwarben auch
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indikatoren
Empfohlener TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted zu jedem Zeitpunkt. Verwenden Sie es vorsichtig, nur mit Trendrichtung. Trading-Verwendung: 2 Varianten: als Range System oder als BreakOut System (beide nur mit Trendrichtung)::: (Immer StopLoss zur Risikominimierung verwenden); [1] als Range System: (empfohlen) im AUFWÄRTSTREND: - KAUFEN Sie in der blauen Linie, und wenn der Preis um 50 Punkte fällt (auf H1), eröffnen Sie ein zweites KAUFEN. Schließen Sie mit einem beliebigen Gewinn: TrailingSt
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indikatoren
dieser Indikator ist ein Spike-Detektor-Indikator, es wurde speziell für den Handel mit Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 und Crash 500 entwickelt Wir empfehlen, es nur für Derivat Boom- und Crash-Indizes zu verwenden Die Einstellung ist intuitiv, vertraut und einfach zu bedienen es hat Benachrichtigungsfunktionen; akustische Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen. Dieses Tool ist einfach zu bedienen, einfach zu handhaben Dieses Update basiert auf verschiedenen Strategien für Spikes
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der Kreuzung von zwei Gleitenden Durchschnitten mit dem RSI Er ist für Scalper bestimmt Speziell entwickelt für Boom und Crash syhtetische Indizes von Binary.com/Deriv.com Er ist einfach und intuitiv zu bedienen. Wir empfehlen seine Verwendung auf M1 und ist mit drei Arten von Benachrichtigungen ausgestattet E-Mail-Benachrichtigung Ton-Benachrichtigung Push-Benachrichtigung Diese Parameter können aktiviert und deaktiviert werden.
BOOM and CRASH Ultimate Soft
Tete Adate Adjete
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Scalping-Indikator, der ausschließlich für die Boom- und Crash-Indizes des Deriv Limited-Marktes bestimmt ist. Er unterstützt Boom 500, Boom 1000, Crash 500 und Crash 1000 Kein Repaint und kein Bug Die Einstellungen sind intuitiv und einfach zu bedienen Die Produktaktivierungsnummer ist 20 Der verwendete Time Frame hängt vom Benutzer ab Wenn Sie ein aggressiver Scalper sind, verwenden Sie einfach M1 Für lange Trades verwenden Sie M15 Wenn Sie konservativ sind, verwenden
Boom coins indicator and crash coins
Waleed Hamood Said Al Rawahi
Indikatoren
Live-Übertragung des Indikators auf YouTube. Bitte klicken Sie auf den Link unten, um mehr Glaubwürdigkeit zu erhalten. Es gibt auch Videos des Indikators, die Sie sich ansehen können. Beachten Sie, dass die Übertragung spät ist, verlassen Sie sich nicht darauf. Nur eine Überprüfung des Indikators ist nur eine Überprüfung der Genauigkeit des Indikators, der fast nicht verliert und die Gewinnrate 95% erreicht Ich werde mit großer Genauigkeit an der CRASH-Münze 1000 INDICES arbeiten
MMM Gold Sniper MT5
Gilang Wardhana Purnama Putra
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Market-Maker-Strategie. NO REPAINT. MM's sind Händler und ihr Ziel ist es, Geld zu verdienen. Dies beinhaltet Strategien, um gegen Einzelhändler zu handeln. Der Hauptunterschied zwischen ihnen und anderen Händlern ist, dass sie durch den Zugang zu massiven Volumina die Fähigkeit haben, den Preis nach ihrem Willen zu bewegen. Um Geld zu verdienen, versuchen sie also, zu einem niedrigeren Preis zu kaufen und dann zu einem höheren Preis zu verkaufen. Dies erreichen si
Magicx
Hasan Abdulhussein
Indikatoren
Der Indikator gibt ein Kauf- oder Verkaufssignal, wenn die Bedingungen der Strategie, mit der er entwickelt wurde, erfüllt sind. Die Strategie ist garantiert, stark, und wurde für 9 Jahre getestet. Der Indikator ist für binäre Optionen und kann in einen Bot umgewandelt werden, indem man ihn mit MT2Trading verknüpft, wo er das Signal an diese Plattform sendet. Diese Plattform eröffnet automatisch einen Handel auf der Handelsplattform, die Sie verwenden, egal ob es sich um Pocket Option, IQ Optio
CBT Quantum Maverick
Arpit Sharma
1 (1)
Indikatoren
CBT Quantum Maverick Hocheffizientes Binäroptionshandelssystem CBT Quantum Maverick ist ein leistungsstarkes Handelssystem für Binäroptionen, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Einfachheit und diszipliniertes Handeln suchen. Keine Anpassung erforderlich – das System ist von Anfang an optimiert. Mit etwas Übung sind die Signale leicht zu beherrschen. Hauptmerkmale: Präzise Signale: Handelssignale basierend auf der aktuellen Kerze, die auf die nächste Kerze abzielen, ohne häufige N
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde : GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieses System wurde unter Berücksichtigung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt und ist somit die ideale Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hohem Trend und mittlerer Volatilität . Die Signale sind darauf ausgerichtet, die Handelsrisiken zu minimieren und die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Die wicht
ITF Trend Filter
Mayowa Daniel Sonaike
Indikatoren
Diese Strategie konzentriert sich auf das Erkennen und Verfolgen klarer Markttrends, indem sie Rauschen und kurzfristige Schwankungen herausfiltert. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen werden signifikante Aufwärts- und Abwärtsbewegungen hervorgehoben, so dass Händler datengestützte Entscheidungen treffen können. Der Indikator ist auf Einfachheit und Präzision ausgelegt und eignet sich ideal für Händler, die einen systematischen Ansatz für den Trendhandel bevorzugen. Egal, ob Sie Anfänger oder
Paradigm Shift
Oliver John Vella
Indikatoren
PREIS WIRD DEMNÄCHST AUF £4999 ERHÖHT! NUR 5 oder 15 MINUTEN CHART: Ein hochmoderner Handelsindikator, der mit fortschrittlicher analytischer und mathematischer Programmierung entwickelt wurde, liefert erstklassige Kauf- und Verkaufssignale. Gehen Sie einfach eine kleine Kaufposition ein, wenn ein grüner Pfeil erscheint, und eine kleine Verkaufsposition, wenn ein roter Pfeil angezeigt wird. Die Signale dieses Indikators sind zwar selten, aber wenn sie generiert werden, sind sie außergewöhnlic
In sadiq100
Xssadq Alseydy
Indikatoren
مؤشر Smart Trend Candles هو أداة فعّالة في منصة MetaTrader 4، تجمع بين عناصر تحليل فني متعددة لتحديد اتجاهات السوق وقياس قوة المشترين والبائعين. يوفر هذا المؤشر متعدد الاستخدامات إشارات مرئية واضحة تُحسّن قرارات التداول الخاصة بك. الميزات الرئيسية 1. تحديد الاتجاه يستخدم شموع Heikin-Ashi المعدلة (اختياري) لتصفية ضوضاء السوق يتضمن متوسطًا متحركًا (فترة قابلة للتكوين) لتأكيد الاتجاه تنفيذ مؤشر القوة النسبية لقياس الزخم 2. قياس القوة تشير الشموع المرمزة بالألوان إلى شدة ضغط الشراء/البيع تحليل الحج
Dashboard ichimoku trend signal
Francesco Cubello
Indikatoren
Fortgeschrittene Analyse - Totale visuelle Klarheit Das Ichimoku-Dashboard verfügt über drei leistungsstarke Dashboards, die präzise Handelssignale auf der Grundlage einer bewährten Methodik liefern. Das farbkodierte Design des Panels ermöglicht es dem Nutzer, den Status jedes überwachten Finanzinstruments auf einen Blick zu erkennen. Die kombinierte Tabelle des "Ichimoku Dashboard" für MetaTrader 5 ist eine Schlüsselkomponente, die die von den Indikatoren generierten Handelssignale integriert
TFM Trend Frequency Market
Fabio Rocha
Indikatoren
Trend Frequency Market MT5 Führen Sie Analysen und Backtests durch, noch bevor Sie Ihre Orders öffnen, überprüfen Sie die Winrate der Strategie und bleiben Sie im Trend und in der Stärke der Bewegung. Der TFM-Indikator ist darauf spezialisiert, Ihnen die Stärke der Bewegung anzuzeigen, indem er die Kerzen GRÜN oder ROT malt, um die Preisaggression der Akteure anzuzeigen, die genau in diesem Moment handeln. Unter Ausnutzung dieser Erkennung, der Indikator Plots Pfeil und Entry, Stop Loss und Ta
Knight Rider FX
Oliver John Vella
Indikatoren
DER PREIS WIRD BALD AUF £4999 ERHÖHT! Knight Rider FX ist ein präzisionsgefertigter Handelsindikator, der hochpräzise, nicht nachmalende Signale liefert, ohne Ihr Chart zu überfluten. Er filtert Störgeräusche heraus und hebt selektiv nur die höchstwahrscheinlichen Handels-Setups hervor. Auf höheren Zeitskalen antizipiert er größere Marktumkehrungen, während er auf Intraday-Charts Mini-Umkehrungen mit taktischer Klarheit aufzeigt. Knight Rider FX konzentriert sich auf die Qualität und nicht auf
VI Comparison
Ivan Andrescov
Indikatoren
Bildschirme in Echtzeit- https://t.me/+rEuJQo8zHLllMzgy Signals.Metals.etc Dieses Tool wurde entwickelt, um Anomalien im Marktgeschehen zu erkennen. Es analysiert die Preisbewegungen und Volumina, um Momente mit ungewöhnlich starkem Kauf- oder Verkaufsdruck zu identifizieren. Auf solche Perioden folgt oft eine Abkühlungsphase oder eine Konsolidierung, die den Händlern wertvolle Anhaltspunkte für ihre Entscheidungsfindung liefert. Der Indikator erfordert keine komplexe Einrichtung und ist sowohl
VI Calculator
Ivan Andrescov
Indikatoren
Bildschirme realtime- https://t.me/+rEuJQo8zHLllMzgy in Signals.Metals.etc VI Calculator ist ein professioneller MetaTrader 5 Indikator, der das aktuelle Volumen analysiert. Diese Synergie ermöglicht es Händlern, sowohl die Stärke der Marktbewegungen als auch überkaufte/überverkaufte Bedingungen gleichzeitig zu bewerten. Der Indikator verarbeitet automatisch Marktdaten und liefert klare Handelssignale direkt auf dem Chart in Form von Pfeilen und Textempfehlungen. Der Indikator ist ideal, um
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Indikatoren
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) Dieser Indikator basiert auf dem von W.D. Gann eingeführten Konzept des Gleichgewichts zwischen Zeit und Preis. Er erkennt Preisschwünge im Chart und projiziert die Zeitintervalle der Quarter-, Half- und Full-Cycles in die Zukunft, wobei diese mit vertikalen Linien markiert werden. Das Werkzeug wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, die Beziehung zwischen Schwunggröße und vergangener Zeit direkt auf MT5-Charts zu untersuchen. Funktionen Erkennt Swing-Hochs u
TrendFlow Tracker
David Macharia Kamau
Indikatoren
TrendCatcherBot: Finden Sie Ihren Vorteil auf dem Markt Erraten Sie den Trend nicht - fangen Sie ihn ein. Der TrendCatcherBot ist ein für MetaTrader 5 entwickelter Expert Advisor, der Ihre Handelsstrategie vereinfacht. Dieser Bot nutzt die Stärke von gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen und liefert klare, visuelle Signale direkt auf Ihrem Chart, damit Sie immer wissen, wann Sie handeln müssen. Achten Sie auf die unverwechselbaren grünen, roten und schwarzen Punkte in der Ecke Ihres Bildschirms
Weitere Produkte dieses Autors
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Auswahl:
karwan albrifkany
39
karwan albrifkany 2025.09.23 14:31 
 

"Hi brother, which time frame does the indicator work best on? I already bought it."

Antwort auf eine Rezension