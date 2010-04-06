ADX Histogram Indicator
- Indikatoren
- Thiago Pereira Pinho
- Version: 1.0
Das ADX-Histogramm ist eine moderne und visuelle Erweiterung des klassischen Average Directional Index (ADX).
Es wandelt die Standard-ADX- und DI+ / DI--Werte in ein farbkodiertes Histogramm um, wodurch die Trendanalyse viel klarer und schneller wird.
Hauptmerkmale:
-
📊 Histogramm mit vier Zuständen:
-
🔵 Blau = Normaler Kauftrend
-
🟢 Grün = Starker Kauftrend
-
🟠 Orange = Normaler Verkaufstrend
-
🔴 Rot = Starker Verkaufstrend
-
-
⚡ Automatische Erkennung der Stärke: verwendet die ADX-Linie, um "normale" von "starken" Signalen zu unterscheiden.
-
Vollständig anpassbar: ADX-Periode und Stärke-Schwellenwert können an Ihre Strategie angepasst werden.
-
Arbeitet in einem separaten Fenster für bessere Sichtbarkeit.
-
🔍 Kompatibel mit Forex, Indizes, Rohstoffen, Aktien und Kryptowährungen.
📊 Wie zu verwenden:
-
Blaue/grüne Histogramme = bullische Dominanz (DI+ > DI-).
-
Grün = starker Kaufdruck, bestätigt durch ADX über dem Schwellenwert.
-
-
Orange/Rote Histogramme = bärische Dominanz (DI- > DI+).
-
Rot = starker Verkaufsdruck, bestätigt durch einen ADX über dem Schwellenwert.
-
-
Kombinieren Sie die Histogramme mit Kursbewegungen, Unterstützungs-/Widerstandsindikatoren oder anderen Indikatoren, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Vorteile für Trader:
-
Klare Visualisierung der Trendrichtung und -stärke.
-
Hervorragend geeignet für Trendfolgestrategien und Breakout-Trading.
-
Hilft, falsche Signale zu vermeiden, indem schwache Trends herausgefiltert werden.
-
Einfaches Ablesen auf einen Blick - keine Notwendigkeit, mehrere Linien zu analysieren.