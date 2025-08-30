ClassicMACD

Klassisches MACD für MetaTrader 5 Dieser Indikator bietet eine treue Umsetzung des klassischen Moving Average Convergence Divergence (MACD), wie es ursprünglich von Gerald Appel entworfen wurde, speziell angepasst für MetaTrader 5. Er ermöglicht Tradern, Markttrends, Momentumverschiebungen und potenzielle Umkehrpunkte durch seine Kernkomponenten zu identifizieren: die MACD-Linie, die Signallinie und das Histogramm. Die MACD-Linie wird als Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (typischerweise 12-Perioden und 26-Perioden) berechnet und liefert eine reaktionsschnelle Messung des Preismomentums. Die Signallinie, eine 9-Perioden-EMA des MACD selbst, glättet Schwankungen, um Kaufs-/Verkaufssignale über Kreuzungen zu erzeugen. Das mehrfarbige Histogramm stellt visuell den Abstand zwischen MACD und Signallinie dar und erleichtert es, sich verstärkende oder abnehmende Trends auf einen Blick zu erkennen. Schlüsselvorteile umfassen:

  • Zuverlässige Erkennung bullischer/bärischer Kreuzungen für den Timing von Ein- und Ausstiegen.
  • Analyse von Divergenzen zwischen Preisaktion und MACD zur Erkennung von Umkehungen.
  • Positionierung zur Null-Linie zur Bewertung des allgemeinen Marktbias (oberhalb für bullisch, unterhalb für bärisch). Vollständig anpassbar mit einstellbaren Perioden, angewandten Preisen und Farben, integriert sich dieser Indikator nahtlos in jeden MT5-Chart. Ob Sie ein Anfänger sind, der grundlegende Trends analysiert, oder ein fortgeschrittener Trader, der ihn in komplexe Strategien einbindet, er bietet zeitlose technische Einblicke ohne unnötige Komplexität. Für Support oder Fragen nutzen Sie den Kommentarbereich oder MQL5-Nachrichten – keine externen Links erforderlich.

Burak Vardar
Burak Vardar 2025.12.15 09:14 
 

Ganz guter Indikator mit allen Alarm funktionen. Pablo ist sehr Hilfreich, reagiert schnell 6 Platin Sterne für Pablo.

Lieben Dank

Burak Vardar 2025.12.15 09:14 
 

Ganz guter Indikator mit allen Alarm funktionen. Pablo ist sehr Hilfreich, reagiert schnell 6 Platin Sterne für Pablo.

Lieben Dank

Pablo Filipe Soares De Almeida
Antwort vom Entwickler Pablo Filipe Soares De Almeida 2025.12.15 23:35
Vielen Dank, Burak Vardar! Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Verhandlungen!
Antwort auf eine Rezension