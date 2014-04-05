Doji breakout pattern MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Patrón de ruptura Doji" para MT5.





- El indicador "Patrón de ruptura Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora;

- El indicador detecta la ruptura del patrón Doji en la dirección de la tendencia donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la primera ruptura:

- Patrón de ruptura Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Patrón de ruptura Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC y móviles.

- El indicador "Patrón de ruptura Doji" es bueno para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.