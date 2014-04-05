Doji breakout pattern MT5 r
Crypto_Forex Göstergesi MT5 için "Doji Breakout paterni".
- Gösterge "Doji Breakout paterni" saf Fiyat Hareketi ticaretidir: Yeniden boyama yok, gecikme yok;
- Gösterge, Doji mumunun paternin ortasında olduğu ve son mumun birinci paternde olduğu trend yönünde Doji paterni kırılımını algılar:
- Boğa Doji Breakout paterni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Doji Breakout paterni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar ve mobil cihazlardan bildirimler alınır.
- Gösterge "Doji Breakout paterni" Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için iyidir.
