Doji breakout pattern MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Doji Breakout Standard" para MT5.

- O indicador "Doji Breakout Standard" é pura negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso;
- O indicador deteta o rompimento do padrão Doji na direção da tendência, em que a vela Doji está no meio do padrão e a última vela é o rompimento:
- Padrão Bullish Doji Breakout - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos).
- Padrão de quebra Doji de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos).
- Com alertas para PC e dispositivos móveis.
- Indicador "Doji Breakout Standard" é bom para combinar com os níveis de suporte/resistência.

Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade!
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

Produtos recomendados
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Candlestick Pattern Teller
Flavio Javier Jarabeck
5 (1)
Indicadores
Minions Labs' Candlestick Pattern Teller It shows on your chart the names of the famous Candlesticks Patterns formations as soon as they are created and confirmed. No repainting. That way beginners and also professional traders who have difficulties in visually identifying candlestick patterns will have their analysis in a much easier format. Did you know that in general there are 3 types of individuals: Visual, Auditory, and Kinesthetic? Don't be ashamed if you cannot easily recognize Candlesti
PinBar Pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Padrão PINBAR para MT5, sem repintura, sem atraso. - O indicador "Padrão PINBAR" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action. - O indicador detecta PinBars no gráfico: - PinBar de alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens). - PinBar de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens). - Com alertas para PC e dispositivos móveis . - O indicador "Padrão PINBAR" é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência. Clique aqu
Outside Bar Pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex com Padrão de Barras EXTERNAS para MT5, sem repintura, sem atraso. - O indicador "Barra EXTERNA" é um indicador muito poderoso para negociação de Ação de Preço. - O indicador detecta padrões de Barras EXTERNAS no gráfico: - Barra EXTERNA de alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens). - Barra EXTERNA de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens). - Com alertas para PC e dispositivos móveis. - O indicador "Padrão de Barras EXTERNAS" é excelente
Elliot Wave Advance Drawing Tools For MT5
Mohd Firuz Fahmi Bin Yusoff
Indicadores
Elliott Wave Drawing Tool for MT5 – The Ultimate Professional Wave Mapping System Take your market analysis to the next level with the Elliott Wave Drawing Tool for MT5 , an advanced charting solution designed for traders who demand precision, speed, and complete control in wave labeling. Engineered for both beginners and expert Elliotticians, this tool transforms manual wave marking into a smooth, intuitive, and highly accurate experience. Built with a smart drawing engine , this indicator lets
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Indicadores
Indicador para análise gráfica. Marca os principais padrões de velas japonesas no gráfico. No momento, o seguinte conjunto de padrões está disponível para o trader:  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  - Bearish/Bullish Har
Candles Indicator for MT5
Mikhail Gudyrin
Indicadores
A machine translation from the English product description was used. We apologize for possible imprecisions. Foi utilizada uma tradução automática da descrição do produto em inglês. Pedimos desculpas por possíveis imprecisões. Um sistema de visualização para padrões de ação de preço de velas favoritas. Uma vez anexado, o indicador marcará automaticamente os próximos padrões no gráfico: Barra Pinóquio  - uma barra de corpo pequeno com um 'nariz' longo, padrão reverso muito conhecido; Barra intern
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicadores
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
EngulfingPinBar MT5
Evgeniy Zhdan
Indicadores
The indicator identifies two most important patterns of technical analysis - Pin Bar and Engulfing. MT4-version:    https://www.mql5.com/en/market/product/53591 Settings: Mincandle size for PinBar   - The minimum size of the Pin-Bar candlestick; Percentage of candle body on size   - The percentage of the candle body in relation to its length; PinBar Alert   - Alert when a Pin-Bar is detected; PinBar Mail   - Sends an email when a Pin Bar is found; PinBar Notification   - Sends a push notificati
Basing Candles
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
Basing Candles indicator is an automatic indicator that detects and marks basing candles on the chart. A basing candle is a candle with body length less than 50% of its high-low range. A basing candle or basing candlestick is a trading indicator whose body length is less than half of its range between the highs and lows. That's less than 50% of its range. The indicator highlights the basing candles using custom candles directly in the main chart of the platform. The percentage criterion can be
FREE
ICT Complete Trading Analysis
Hasan Abdulhussein
Indicadores
IC T Smart   Money Concepts   Professional   v 3.0 0   The   Ultimate ICT Trading   Solution Transform   your trading with the most   advanced Inner Circle Trader indicator on MQL5 !   Professional -grade tool   implementing   authentic   ICT methodology with   bullet proof stability .   Why   Choose   This IC T Indicator?   Professional   Implementation Zero   Validation   Errors   - Passes all Met aTrader tests   perfectly Enhance d Data   Handling   - Works   with limite d broker  
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicadores
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
K line countdown
Wei Lai
Indicadores
Trend reversal identification: The K-line countdown indicator helps traders capture trend reversal signals by identifying excessive buying and selling behavior in the market. This indicator is particularly effective when the market is in extreme states. Risk management: This indicator can help traders identify potential risks in the market before the trend reverses and adjust positions in time to avoid losses. For example, you might consider reducing your long position when a bullish countdown c
Liquidity zones Pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Uncover Institutional Footprints with Volume-Based Supply & Demand Liquidity Zones is a sophisticated Price Action and Volume analysis tool designed for MQL5. Unlike standard Support & Resistance indicators that rely solely on price history, this indicator integrates   Volume Volatility Analysis   to identify high-probability reversal levels. It automatically detects key Swing Highs and Swing Lows where significant trading activity (volume) occurred. In Smart Money Concepts (SMC), these areas r
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal MT5
Ziggy Janssen
4.5 (14)
Indicadores
Versão MT4 disponível aqui: https://www.mql5.com/en/market/product/43438 Canal e grupo no Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acesso ao grupo VIP: Envie comprovante de pagamento para nossa caixa de entrada Corretora recomendada: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal MT5 — Poderoso oscilador misto para detecção precisa de reversões de mercado O BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal é um oscilador composto que combina múltiplos sinais de indicadores para
PipFinite Reversal PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.73 (26)
Indicadores
The Controversial 5-Step System That Professional Traders Use To Unlock Trading Success! Reversal Pro effectively combines price action, ideal location and reliable statistics in one smart algorithm. Understanding the market in this unique perspective allows you to recognize reversals professionally. Discover The Secret Of Professional Traders Get instant access www.mql5.com/en/blogs/post/716077 Copy & Paste what professional traders are doing right now! How To Trade Step 1: Trade Setup Sta
King Of Signals with calculations
Pavel Malyshko
Indicadores
Breakthrough signal indicator for the MT5 platform: Your reliable assistant in the world of trading! We are pleased to present you with an innovative signal indicator, which was created in collaboration with an outstanding mathematician. This indicator combines advanced algorithms and the best of the world of mathematical analysis, providing traders with a unique tool for predicting market movements. Why is this indicator unique? 1 .Entry signals without redrawing If a signal appears, it sta
Amiguinhos Inside Outside Color Bar
Eduardo Correia Da Silva
5 (2)
Indicadores
Um indicador simples de price action para destacar inside e outside bars (candles) com cores. É possível escolher qual tipo de barra pode ser destacada entre: inside, outside ou ambas. Também é possível escolher uma primeira cor específica para a sombra e a margem das barras, uma segunda cor específica para uma barra (candle) de alta e uma terceira cor específica para uma barra de baixa.
FREE
GoldX Pro
Aleksandr Makarov
Indicadores
GoldX PRO is a good trend indicator. The indicator's unique algorithm analyzes the asset price movement, taking into account technical and mathematical analysis factors, determines the most profitable entry points and issues a signal to open a BUY or SELL order. Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Advantages of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed indicator signal does not disappear and is not redrawn - after the signal is confirm
CandleStick Pattern Indicator MT5
Driller Capital Management UG
5 (1)
Indicadores
This is a simple Candle Stick Pattern Indicator, which shows in the current time period all standardisized Patterns in the chart. All Patterns will be calculatet automatically based on standard conditions. Following Candle Stick Patterns are included: Bullish Hammer | Bearish Hammer Bullish Inverted Hammer | Bearish Inverted Hammer Bullish Engulfing | Bearish Engulfing Piercing | Dark Cloud Cover Bullish 3 Inside | Bearish 3 Inside There are only a few settings at the begining to take. Every Pat
FREE
Engulfing Pattern Scanner
Alexandr Saprykin
Indicadores
Versão 4.4 Indicador profissional para deteção de padrões de velas de engolfo com confirmação em múltiplos períodos de tempo. Principais Características: Configuração Flexível de Timeframes Timeframes inferiores totalmente personalizáveis ​​para confirmação Utilize qualquer combinação: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc. Adapta-se a qualquer estilo e estratégia de trading Confirmação de Sinal a Três Níveis Confirmação fraca (TF personalizado) - setas amarelas Confirmação média (TF pe
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Indicadores
This indicator searches for candlestick patterns. Its operation principle is based on Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures by Gregory L. Morris. If a pattern is detected, the indicator displays a message at a bar closure. If you trade using the MetaTrader 4 terminal, then you can download the full analogue of the " Candle Pattern Finder for MT4 " indicator It recognizes the following patterns: Bullish/Bearish (possible settings in brackets) : Hammer
Supply demand zone confirm MT5
Do Thi Phuong Anh
Indicadores
Forex traders often observe increased market activity near Supply and Demand zones, which are levels formed based on zones where strong price movements have previously occurred. The Supply Demand Strong Weak Confirm Indicator utilizes fractals and the ATR indicator to identify and plot support and resistance zones on the price chart. These zones are categorized as follows: - Weak: significant high and low points in the trend. - Untested: crucial turning points in the price chart that the pric
ML Price Target Prediction
Nguyen Huu Chung
Indicadores
Introducing the Machine Learning Price Target Predictions, a cutting-edge trading tool that leverages kernel regression to provide accurate price targets and enhance your trading strategy. This indicator combines trend-based signals with advanced machine learning techniques, offering predictive insights into potential price movements. Perfect for traders looking to make data-driven decisions with confidence. What is Kernel Regression and How It Works Kernel regression is a non-parametric mach
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Indicadores
After working during many months, with the help of Neural Networks, we have perfected the ultimate tool you are going to need for identifying key price levels (Supports and Resistances) and Supply and Demand zones. Perfectly suitable to trigger your trades, set up your future actions, decide your Take Profit and Stop Loss levels, and confirm the market direction. Price will always move between those levels, bouncing or breaking; from one zone to another, all the remaining movements are just mark
Basic Automatic Swing Detector MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indicadores
Introduction: The Basic Automatic Swing Detector MT4 is designed exclusively for the MetaTrader 5 platform. It displays three different market levels, helping traders identify critical price zones and pinpoint the most optimal entry and exit points for their chosen symbols. Our Team Services: If you are want to see our products click the link: LINK If you have an idea you'd like to develop into an application, click the link: LINK Category: Platform: MetaTrader 5 Type: Indicator Level: Interme
Candlestick Patterns MT5
Denis Luchinkin
Indicadores
Candlestick Patterns MT5  is a simple and convenient indicator able to define 29 candle patterns. Advantages Defines and highlights 29 candle patterns; Estimated trading direction is shown as an arrow; Each candlestick pattern can be disabled in the settings; The indicator can be used as an arrow indicator in EAs. Parameters TextSize  - chart text size; TextColor  - chart text color; Alert  - enable/disable alerts; ---------- Candlestick Patterns -------------  - settings separator; AdvanceBlo
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Indicadores
Fractal 358 Plus é um indicador preditivo que oferece uma visão clara das movimentações do preços. Agregando padrões gráficos como Caixote , Pivot e Inside Candle , mostra pontos interessantes para entradas e saídas, além de mostrar ameaças às operações no mercado financeiro. Já vem configurado para o mini índice (série WIN) e basta só ajustar os parâmetros para usar com qualquer ativo e tempo gráfico.  O Fractal 358 desvenda o movimento do preço Baseada na sequência de Fibonacci, Fractal 358 é
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este painel mostra os últimos   padrões harmónicos   disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente /   versão MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol :   aparecem os símbolos seleccionados Trend :   de alta ou de baixa Pattern :   tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry :   preço de entrada SL:   preço de paragem de perda TP1:   preço do 1º take profit TP2:   preço
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Mais do autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático - muito seguro com crescimento constante. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente - realiza cerca de 70 a 100 operações por mês. Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Características do
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Também aprecio muito os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sem repintura. - Heiken_Ashi_Candles tem uma ótima combinação com o indicador Trend Line MA como está na imagem. - O indicador Heiken_Ashi_Candles é um indicador auxiliar muito útil para tornar a tendência mais visível. - É
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Linhas de Tendência Fractal" para MT4. - Este indicador é excelente para os traders que utilizam a Análise Gráfica com breakouts!!! - "Fractal Trend Lines" mostra linhas gráficas de tendência ascendente (cor violeta) e tendência descendente (cor vermelha). - As linhas de tendência de alta e de tendência de baixa são construídas em 2 fractais correspondentes mais próximos. - O indicador tem poucos parâmetros responsáveis ​​pela cor e largura das linhas de tendência. - O
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Também aprecio muito os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Forex Indicator Spread Display para MT4, ótima ferramenta auxiliar de negociação. - O indicador Spread Display mostra o spread atual do par forex onde está anexado. - É possível localizar o valor de visualização do Spread em qualquer canto do gráfico: 0 - para o canto super
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Além disso, agradeço imenso os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Forex Indicator SWAP Display para MT4, ótima ferramenta auxiliar de negociação. - O indicador SWAP Display mostra os SWAPs atuais para negociações longas e curtas do par forex onde está anexado. - É possível localizar os valores do SWAP Display em qualquer canto do g
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - Indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" é uma ferramenta auxiliar de negociação muito útil. - Mostra os níveis mais prováveis ​​diários, semanais e mensais, que podem ser alcançados por preço (níveis de gama de preços). - A gama diária é útil para os traders intradiários. - As faixas semanais e mensais são para traders de swing e de longo prazo. - O indicador é excelente para planear os seus objetivos de Take Profit ou organizar Stop Loss.
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Oscilador HTF RVI para MT4, sem repintura. - Atualize os seus métodos de negociação com o Oscilador HTF RVI profissional para MT4. HTF significa - Prazo Superior. - O RVI é um dos melhores osciladores para a deteção de mudanças de tendência e entrada em áreas de sobrevenda/sobrecompra. - Este indicador é excelente para sistemas de negociação Multi-Time Frame com entradas de Price Action das áreas OverSold/Bought. - O indicador HTF RVI permite-lhe anexar o RVI de um perío
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Oscilador Dinâmico - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado - ferramenta de negociação eficiente para MT4! - Nova geração de Osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-lo. - O Oscilador Dinâmico possui zonas de sobrevenda/sobrecompra adaptativas. - Oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos nas áreas OverSold/OverBought. - Valores sobrevendidos: abaixo da linha Verde; Valores de sobrecompra: acima da linha vermelha. - É muito mais preci
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sem repintura. - O RSI é um dos osciladores mais populares para negociação. - É ótimo receber entradas de venda de uma zona de sobrecompra forte (acima de 70) e entradas de compra de uma zona de sobrevenda forte (abaixo de 30). - O RSI é muito útil para a detecção de divergências. - "RSI para 8 símbolos" dá a oportunidade de controlar valores RSI de até 8 símbolos diferentes em apenas um gráfico. - Este indicador é também excelente para combinar
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - O Scalping Channel tem limites de volatilidade baseados em ATR. - Ótimo para utilizar em negociações de scalping: - Entrar em negociações via acordo com ordem de limite pendente na linha intermédia. - Considere entradas de alta quando ocorre um canal ascendente constante verde e pelo menos 1 vela foi fechada acima do bordo superior (ver fotos). - Considere entradas de baixa quando ocorre um canal descendente vermelho estável e pelo menos 1
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, ferramenta de negociação eficiente! - Indicador amigável oferece oportunidades para escalar na direção da tendência principal. - Oscilador suave e ajustável com parte histórica do sinal. - Cor verde do oscilador para tendências ascendentes, Cor castanha - para tendências descendentes. - Valores sobrevendidos: abaixo de -30; Valores de sobrecompra: acima de 30. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável! Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 10 Set_files disponíveis! Use Set_files v25.11 da seção "Comentários" para usar/testar o EA. - O EA se adapta às condições de mercado automaticamente por meio de métodos de IA. - O sistema é seguro e NÃO usa métodos perigosos como grades ou martingale. Cada ordem tem seu próprio SL para
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - é um excelente sistema de negociação automática baseado na pesquisa Price Action! Este é o Expert Advisor "configure e esqueça" que está a fazer todo o trabalho de negociação por si! 7 Set_files disponíveis! A ideia de negociação baseia-se no famoso e poderoso padrão Price Action - PinBar! Price Action Trader EA é um investimento muito bom - funcionará anos e anos para si, todos os Set_files têm expectativa matemática positiva! Utilize Definir ficheiros da secção "C
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de correção de tendência" para MT4. - O histograma de correção de tendências pode ter 2 cores: vermelho para tendência de baixa e azul para tendência de alta. - 7 colunas consecutivas do histograma da mesma cor significam o início de uma nova tendência. - Indicador Histograma de Correção de Tendências desenhado com o objetivo principal - minimizar as perdas e maximizar os lucros. - Possui um parâmetro - “Período”, responsável pela sensibilidade do indicador.
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
O EA MULTI SNIPER é um sistema de negociação automático preciso com cerca de 90% de precisão para a plataforma MT4. Este EA de scalping lucrativo é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente. É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implementação do método de juros compostos e técnicas de scalping. - O sistema define o SL dinâmico automaticamente, dependendo da volatil
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD com Trend ZigZag" para MT4. - O próprio indicador MACD é uma das ferramentas mais populares para a negociação de tendências. - "MACD com Trend ZigZag" é excelente para utilizar com entradas de Price Action ou em combinação com outros indicadores. - Utilize este indicador para selecionar sinais de entrada mais precisos: _ Se o MACD estiver acima de 0 (cor verde) e a linha ZigZag estiver para cima - pesquise apenas os padrões Buy Price Action. _ Se o MACD estiver aba
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping Histogram" para MT4, sem repintura. - O indicador Scalping Histogram pode ser utilizado para procurar sinais de entrada na direção principal da dinâmica do preço após uma pequena correção de preço. - O histograma de Scalping pode ter 2 cores: laranja para impulso de baixa e verde para impulso de alta. - Depois de ver pelo menos 10 barras consecutivas do histograma da mesma cor, significa que ocorre um forte impulso. - O sinal de entrada é uma coluna com cor opo
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sem sistema de negociação repintado. Scalping Sniper - é um sistema avançado (indicador) que mostra a dinâmica precisa dos preços! - Atualize os seus métodos de negociação com o Indicador Scalping Sniper profissional para MT4. - Este sistema fornece sinais de sniping muito precisos, mas raros, com uma taxa de vitória de até 90%. - O sistema supõe utilizar muitos pares para procurar sinais para compensar o baixo número de sinais por par. - Scalpi
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Padrões de barra interna e barra externa" para MT4. - O indicador "Padrões de barra interna e de barra externa" é muito poderoso para a negociação de Price Action. Sem repintura; Sem atraso; - O indicador deteta padrões de barras internas e externas no gráfico: - Padrão de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - O próprio Inside Bar apresenta uma elevada relação R/R (recompensa/risco). - Com
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA é um poderoso sistema de negociação de scalping para a plataforma MT4! A elevada taxa de vitórias é de cerca de 85-90%! O sistema está a utilizar a gestão de risco de juros compostos! É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. Use o arquivo Set_file para testes e negociação: baixe o arquivo Set_file do EA. - As negociações são muito precisas: cerca de 85-90%. - O sistema NÃO está a utilizar métodos perigosos como grades ou martingale. Cada encomenda tem SL próp
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro e fiável! Este é o Expert Advisor "configure e esqueça" que está a fazer todo o trabalho de negociação por si! 10 Set_files disponíveis para 10 pares! Utilize Set_files (v25.11) da secção "Comentários" para utilizar/testar o EA. Este EA é uma versão avançada do Adaptive Scalper EA. Características adicionais do Advanced Adaptive Scalper EA em comparação com o Adaptive Scal
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Padrão de reversão Doji" para MT4. - Indicador "Padrão de reversão Doji" é pura negociação de ação de preço: sem repintura, sem atraso; - O indicador deteta o padrão de reversão Doji no gráfico em que a vela Doji está no meio do padrão e a última vela é a de rutura: - Padrão de reversão Doji de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de reversão Doji de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - Com alertas de PC, telemóvel e e-mail. - I
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável! Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 9 Set_files disponíveis para 9 pares! Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Características do
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sem repintura. VELOCIDADE da Média Móvel - é um indicador de tendência único. - O cálculo deste indicador baseia-se em equações da física. - A velocidade é a primeira derivada da média móvel. - O indicador MA Speed ​​​​mostra a rapidez com que o próprio MA muda de direção. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com o MA Speed. Adequado para SMA, EMA, SMMA e LWMA. - Recomenda-se a utilização do MA Speed ​​​​em e
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA é um sistema de negociação automático preciso com alta precisão para a plataforma MT4. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente. É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. O SF Multi Sniper EA é um Expert Advisor do tipo "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação por si! Utilize Set_files da secção "Comentários" para utilizar/testar o EA. - Sem influência do Rollover. - Não há trocas
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, uma ferramenta de negociação eficiente! - É utilizado um novo método de cálculo avançado - 20 opções para o parâmetro "Preço para cálculo". - O oscilador mais suave alguma vez desenvolvido. - Cor verde para tendências ascendentes, cor vermelha para tendências descendentes. - Valores de sobrevenda: abaixo de 5, Valores de sobrecompra: acima de 95. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Padrão de barra de consolidação do indicador Crypto_Forex para MT4. - O indicador "Barra de Consolidação" é um indicador muito poderoso, focado em breakouts, para a negociação de Price Action. - O indicador deteta a consolidação de preços numa área estreita durante 1 barra e mostra: direção do rompimento, localização da ordem pendente e localização do SL. - Barra de consolidação de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Barra de consolidação de baixa - Sinal de seta vermelha no gr
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - O indicador Ichimoku é um dos indicadores de tendência mais poderosos. HTF significa Higher Time Frame (Quadro de Tempo Superior). - Este indicador é excelente para os traders de tendências, bem como em combinação com entradas de ação de preço. - O indicador HTF Ichimoku permite-lhe anexar Ichimoku de um período de tempo mais longo ao seu gráfico atual. - Tendência de alta - linha vermelha acima da azul (e ambas as linhas estão acima da nuvem) /
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Oscilador OSB - é um indicador personalizado avançado, uma ferramenta auxiliar eficiente de ação de preço. - É utilizado um novo método de cálculo avançado. - Nova geração de osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-los. - O oscilador OSB é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos para sinais de ação de preço, divergência e sobrevenda/sobrecompra. - Valores de sobrevenda: abaixo de 30. - Valores de sobrecompra: acima de 70. - Existem muitas oportunidades p
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Padrão Homem Enforcado e Martelo Invertido" para MT4. - O indicador "Padrão Homem Enforcado e Martelo Invertido" é um indicador muito poderoso para a negociação de Acção de Preço: sem repintura, sem atraso. - O indicador deteta padrões de alta Inverted_Hammer e baixa Hanging_Man no gráfico: - Martelo Invertido de Alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver imagens). - Hanging_Man de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver imagens). - Com alertas para PC, telemóvel
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário