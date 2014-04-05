Doji breakout pattern MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Doji Breakout Standard" para MT5.





- O indicador "Doji Breakout Standard" é pura negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso;

- O indicador deteta o rompimento do padrão Doji na direção da tendência, em que a vela Doji está no meio do padrão e a última vela é o rompimento:

- Padrão Bullish Doji Breakout - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos).

- Padrão de quebra Doji de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos).

- Com alertas para PC e dispositivos móveis.

- Indicador "Doji Breakout Standard" é bom para combinar com os níveis de suporte/resistência.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.