Strat Assistant ist ein umfassendes Preis-Aktions-Analyse-Tool für Händler, die sich auf Candlestick-Muster und Multi-Timeframe-Konfluenz verlassen.





**WAS ES MACHT:**

- Erkennt automatisch drei leistungsstarke Preisaktionsmuster:

* **Inside Bars**: Konsolidierungsmuster, die potenzielle Ausbrüche anzeigen

**Externe Balken**: Engulfing-Muster, die starke Richtungsbewegungen anzeigen

**Failed 2 Patterns (CRT)**: Umkehrung des Gegentrends aufgrund von Liquiditätsengpässen

- Zeigt Echtzeit-Analysen für höhere Zeitrahmen (15M, 30M, 1H, 4H, D1, W1, MN) direkt auf Ihrem Chart an

- Zeigt an, welche Timeframes bullish, bearish, inside oder outside bars sind

- Automatische Neupositionierung der MTF-Anzeige basierend auf der Preisposition, um ein Durcheinander im Chart zu vermeiden

- Anpassbare Benachrichtigungen (Alarme, Push, E-Mail)

- Zeitzonenanpassung für globale Trader

- Saubere visuelle Marker mit anpassbaren Farben





**FÜR WELCHE TRADER:**

- Price-Action-Händler

- Multi-Timeframe-Analysten

- Daytrader und Swingtrader

- Scalper auf der Suche nach höheren Zeitrahmenkonflikten

- Händler, die ICT/SMC-Konzepte verwenden





**MÄRKTE & ZEITRAHMEN:**

- Funktioniert für ALLE Symbole (Forex, Gold, Indizes, Krypto, Aktien)

- Funktioniert auf ALLEN Zeitrahmen (M1 bis MN1)

- Optimiert für M15, H1, H4, und D1





**SCHLÜSSELVORTEILE:**

- Kein Repainting - Muster werden bei Bar-Close bestätigt

- Leicht und effizient - bremst MT5 nicht aus

- Klare visuelle Hierarchie - erkennen Sie Muster auf einen Blick

- Multi-Timeframe-Ansicht macht einen Wechsel der Charts überflüssig

- Vollständig anpassbare Farben und Anzeigeoptionen

- Professioneller Code ohne Fehler oder Warnungen





**WAS ES NICHT TUT:**

- Bietet keine spezifischen Einstiegs-/Ausstiegssignale

- Sagt keine zukünftigen Kursbewegungen voraus

- Garantiert keine Handelsgewinne

- Verwaltet keine Trades automatisch

- Verwendet keine künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen





**DEMO VS. VOLLVERSION:**

- **Demo**: Beschränkt auf die Analyse des EURUSD-Symbols

- **Vollversion**: Analysiert bis zu 500 Bars mit vollständiger Funktionalität





**WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**