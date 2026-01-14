Strat Assistant

Strat Assistant ist ein umfassendes Preis-Aktions-Analyse-Tool für Händler, die sich auf Candlestick-Muster und Multi-Timeframe-Konfluenz verlassen.

**WAS ES MACHT:**
- Erkennt automatisch drei leistungsstarke Preisaktionsmuster:
* **Inside Bars**: Konsolidierungsmuster, die potenzielle Ausbrüche anzeigen
**Externe Balken**: Engulfing-Muster, die starke Richtungsbewegungen anzeigen
**Failed 2 Patterns (CRT)**: Umkehrung des Gegentrends aufgrund von Liquiditätsengpässen
- Zeigt Echtzeit-Analysen für höhere Zeitrahmen (15M, 30M, 1H, 4H, D1, W1, MN) direkt auf Ihrem Chart an
- Zeigt an, welche Timeframes bullish, bearish, inside oder outside bars sind
- Automatische Neupositionierung der MTF-Anzeige basierend auf der Preisposition, um ein Durcheinander im Chart zu vermeiden
- Anpassbare Benachrichtigungen (Alarme, Push, E-Mail)
- Zeitzonenanpassung für globale Trader
- Saubere visuelle Marker mit anpassbaren Farben

**FÜR WELCHE TRADER:**
- Price-Action-Händler
- Multi-Timeframe-Analysten
- Daytrader und Swingtrader
- Scalper auf der Suche nach höheren Zeitrahmenkonflikten
- Händler, die ICT/SMC-Konzepte verwenden

**MÄRKTE & ZEITRAHMEN:**
- Funktioniert für ALLE Symbole (Forex, Gold, Indizes, Krypto, Aktien)
- Funktioniert auf ALLEN Zeitrahmen (M1 bis MN1)
- Optimiert für M15, H1, H4, und D1

**SCHLÜSSELVORTEILE:**
- Kein Repainting - Muster werden bei Bar-Close bestätigt
- Leicht und effizient - bremst MT5 nicht aus
- Klare visuelle Hierarchie - erkennen Sie Muster auf einen Blick
- Multi-Timeframe-Ansicht macht einen Wechsel der Charts überflüssig
- Vollständig anpassbare Farben und Anzeigeoptionen
- Professioneller Code ohne Fehler oder Warnungen

**WAS ES NICHT TUT:**
- Bietet keine spezifischen Einstiegs-/Ausstiegssignale
- Sagt keine zukünftigen Kursbewegungen voraus
- Garantiert keine Handelsgewinne
- Verwaltet keine Trades automatisch
- Verwendet keine künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen

**DEMO VS. VOLLVERSION:**
- **Demo**: Beschränkt auf die Analyse des EURUSD-Symbols
- **Vollversion**: Analysiert bis zu 500 Bars mit vollständiger Funktionalität

**WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Dieser Indikator ist nur ein Werkzeug für die technische Analyse. Er bietet keine Finanzberatung, Handelssignale oder garantierte Ergebnisse. Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.

### **INSTALLATION**

1. Kauf und Download auf dem MQL5-Markt

2. MetaTrader 5 öffnen

3. Navigieren Sie zu Datei → Datenordner öffnen → MQL5 → Indikatoren

4. Fügen Sie die .ex5-Datei ein

5. Starten Sie MT5 neu.

6. Ziehen Sie den Indikator auf einen beliebigen Chart


### **KONFIGURATION**

**Mustererkennung:**

- Aktivieren/Deaktivieren Sie jeden Mustertyp unabhängig

- Anpassen der Farben für bullish/bearish Muster

- Anpassen der Markergröße und Sichtbarkeit der Labels


**Multi-Timeframe-Anzeige:**

- Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (15M bis Monthly)

- Wählen Sie den horizontalen oder vertikalen Anzeigemodus

- Positionierung an einer beliebigen Ecke des Charts

- Aktivieren Sie die automatische Neupositionierung, um Preisüberschneidungen zu vermeiden.


**Benachrichtigungen:**

- Aktivieren Sie Benachrichtigungen, wenn sich neue Muster bilden

- Konfigurieren Sie Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone

- E-Mail-Benachrichtigungen einrichten

- Zeitzonen-Offset einstellen


### **INTERPRETATION**

**Mustermarkierungen:**

- **IB** = Innerer Balken (Konsolidierung)

- **EXT** = Externer Balken (starke Bewegung)

- **F2** = Gescheitertes 2-Muster (Umkehr-Setup)

- Blau/Orange = Innere Balken

- Grün/Rot = Externe Barren

- Gold/Magenta = Gescheiterte 2-Muster


**MTF-Anzeige:**

- Grüner Pfeil = Bullischer Zeitrahmen

- Roter Pfeil = bärischer Zeitrahmen

- Kennzeichnung **IN** = Innen-Bar in diesem Zeitrahmen

- Kennzeichnung **O** = Außenlatte in diesem Zeitrahmen

- Reihenfolge: Monatlich → Wöchentlich → Täglich → 4H → 1H → 30M → 15M


### **HANDELSREGELN (BEISPIEL)**

1. Warten Sie auf die Bildung eines Musters in Ihrem Handelszeitrahmen

2. Prüfen Sie die MTF-Anzeige auf eine höhere Zeitrahmenausrichtung

3. Nur einsteigen, wenn die Muster mit dem HTF-Trend übereinstimmen

4. Verwenden Sie einen angemessenen Stop-Loss und Risikomanagement

5. Muster sind Bestätigungen, keine eigenständigen Signale


### **WARNUNGEN**

- Muster bestätigen NACH dem Bar-Close - keine Live-Signale

- Nicht alle Muster führen zu profitablen Geschäften

- Kombinieren Sie immer mit Ihrer eigenen Analyse

- Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln

- Riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren

