Doji breakout pattern MT5 r

Indicateur Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" pour MT5.

- L'indicateur "Doji Breakout pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ;
- L'indicateur détecte la cassure du modèle Doji dans la direction de la tendance où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est la première cassure :
- Modèle de cassure haussière Doji - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images).
- Modèle de cassure baissière Doji - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images).
- Avec alertes PC et mobile.
- L'indicateur "Doji Breakout pattern" est bon à combiner avec les niveaux de support/résistance.

Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité !
Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.

