Doji breakout pattern MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" для MT5.
- Индикатор "Doji Breakout pattern" - это чистая торговля по ценовому действию: без перерисовки, без задержки;
- Индикатор обнаруживает прорыв паттерна доджи в направлении тренда, где свеча доджи находится в середине паттерна, а последняя свеча - прорыв:
- Бычий паттерн доджи - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки).
- Медвежий паттерн доджи - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки).
- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.
- Индикатор "Doji Breakout pattern" хорошо сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
