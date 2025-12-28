God of Spikes Boom 300
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 22.0
- Aktivierungen: 5
Der ultimative M5-Indikator für den Boom 300 indx, der klare, gefilterte Kauf-/Verkaufssignale liefert, um Marktgeräusche zu eliminieren und Ihre Handelspräzision zu verbessern.
NutzenorientiertRechtzeitige Spike-Alarmierung
Spike-Signale
Spike-Trade-Sl 5 Kerzen
Trendfolge-Dashboard, um die Trendstärke und -richtung zu erkennen
Verwenden Sie es unter allen Marktbedingungen und es wird Ihnen helfen, profitabel und konsistent zu bleiben es sendet mt5 und mobile Benachrichtigungssignale pünktlich alle Signale sind nicht repaint und keine Verzögerung