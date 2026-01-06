Trend Zone Force

 Was es macht


Identifiziert den Haupttrend mithilfe von gleitenden Durchschnitten.
Zeichnet dynamische Pullback-Zonen basierend auf der Volatilität.
Zeigt den richtungsbezogenen Preisfluss (Kauf- oder Verkaufsdruck).
Hilft bei der Marktanalyse für präzisere Trades.



 Für wen es ist

Daytrader, Scalper und Swingtrader.
Trader, die Pullbacks im Trend handeln.
MT5-Nutzer, die eine Flussbestätigung suchen.
Trader, die bereits Price Action oder Trading-Panels nutzen.
Trader, die saubere und objektive Indikatoren bevorzugen.

 Wie man es benutzt

Trend identifizieren:
Grüne Zone → bullischer Bias
Rote Zone → bärischer Bias
Warten Sie, bis der Preis in die Pullback-Zone zurückkehrt.
Einstieg bei der Bestätigungskerze.
Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement.

 Was es NICHT macht

Erzeugt keine automatischen Kauf- oder Verkaufssignale.
Sagt den Markt nicht voraus.
Ersetzt kein Risikomanagement.
Verwendet kein echtes Volumen oder Handels-Delta.
Funktioniert ohne zusätzlichen Filter nicht gut in Seitwärtsmärkten.

⚠️ Risikohinweis

Dieser Indikator ist ein Entscheidungsunterstützungs-Tool und garantiert keine Ergebnisse.
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohem Risiko verbunden und kann zu finanziellen Verlusten führen.
Verwenden Sie immer Stop-Loss, Risikomanagement und testen Sie den Indikator zunächst auf einem Demokonto.
