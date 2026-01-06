Trend Zone Force

trend, pullback, trendindikator, volatilität, atr, gleitender durchschnitt, ema, momentum, oszillator, orderflow, delta, trendhandel, scalping, daytrading





✅ Was es macht



Identifiziert den Haupttrend mithilfe von gleitenden Durchschnitten.

Zeichnet dynamische Pullback-Zonen basierend auf der Volatilität.

Zeigt den richtungsbezogenen Preisfluss (Kauf- oder Verkaufsdruck).

Hilft bei der Marktanalyse für präzisere Trades.









✅ Für wen es ist



Daytrader, Scalper und Swingtrader.

Trader, die Pullbacks im Trend handeln.

MT5-Nutzer, die eine Flussbestätigung suchen.

Trader, die bereits Price Action oder Trading-Panels nutzen.

Trader, die saubere und objektive Indikatoren bevorzugen.





✅ Wie man es benutzt



Trend identifizieren:

Grüne Zone → bullischer Bias

Rote Zone → bärischer Bias

Warten Sie, bis der Preis in die Pullback-Zone zurückkehrt.

Einstieg bei der Bestätigungskerze.

Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement.





❌ Was es NICHT macht



Erzeugt keine automatischen Kauf- oder Verkaufssignale.

Sagt den Markt nicht voraus.

Ersetzt kein Risikomanagement.

Verwendet kein echtes Volumen oder Handels-Delta.

Funktioniert ohne zusätzlichen Filter nicht gut in Seitwärtsmärkten.





⚠️ Risikohinweis



Dieser Indikator ist ein Entscheidungsunterstützungs-Tool und garantiert keine Ergebnisse.

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohem Risiko verbunden und kann zu finanziellen Verlusten führen.

Verwenden Sie immer Stop-Loss, Risikomanagement und testen Sie den Indikator zunächst auf einem Demokonto.