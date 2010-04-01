Gold Rush Signal Simple EA

🚀 Erschließen Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit Gold Rush Signal Simple EA!

Sind Sie bereit, einen ausgefeilten und disziplinierten Ansatz für denGoldhandel (XAUUSD) zu erleben? DerGold Rush Signal Simple Expert Advisor (EA) ist ein leistungsstarkes, sofort einsatzbereites Tool, das entwickelt wurde, um Ihren Handel im M5-Zeitrahmen zu automatisieren, wobei der Schwerpunkt auf intelligentem Risikomanagement und klaren Einstiegssignalen liegt.

Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart und Sie sind sofort handelsbereit. Registrieren Sie Exness hierhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Dies ist nicht Ihr durchschnittliches, risikoreiches System. Der Gold Rush Signal Pro EA ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt: Er verwendet KEINE riskanten Martingale- oder Grid-Trading-Techniken, sondern eine Kombination beliebter, zuverlässiger Indikatoren, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen, damit Sie profitabel bleiben und gleichzeitig Ihr Kapital schützen können.

🌟 Hauptvorteile und leistungsstarke Funktionen

  • Intelligente Einstiegssignale: Der EA verwendet ein duales Bestätigungssystem, das denRelative Strength Index (RSI) und einenExponential Moving Average (EMA)-Filter kombiniert. Er wartet darauf, dass der RSI bestimmte überkaufte/überverkaufte Niveaus durchbricht, um die Stärke des Signals zu bestätigen, und prüft dann den langfristigen EMA auf Trendausrichtung - so wird sichergestellt, dass Sie auf dem D1-Zeitrahmen mit dem Trend handeln.

  • Dynamisches Risikomanagement: Vergessen Sie statische Losgrößen! Der EA verfügt über einwahrscheinlichkeitsbasiertes Lot-Sizing-System . Diese Funktion berechnet Ihre Losgröße auf der Grundlage eines konfigurierbarenRisikoprozentsatzesund der wahrgenommenenSignalwahrscheinlichkeit und skaliert Ihre Positionsgröße automatisch für eine bessere Risikokontrolle. (Pro Version. Download hier https://www.mql5.com/en/market/product/153990)

  • Advanced ATR Trailing Stop: Sichern Sie Ihre Gewinne mit einem intelligenten Trailing Stop. Der Stop-Loss wird erst dann nachgezogen, wenn die Position einen signifikanten Gewinn erzielt hat (definiert durch denATR-Gewinnmultiplikator), wodurch ein maximaler potenzieller Gewinn ermöglicht wird, während die Gewinne gesichert werden, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)

  • Täglicher Drawdown-Schutz: Die Handelsdisziplin ist eingebaut. Legen Sie einentäglichen Cut-Loss-Prozentsatz fest ( z. B. 8,0 %). Wenn Ihr Kapital unter diesen täglichen Schwellenwert fällt, schließt der EA automatisch alle Positionen und stoppt den Handel für den Tag, um Sie vor einem übermäßigen Risiko zu schützen und einen Neustart am nächsten Tag zu gewährleisten (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)

  • Volatilitäts- und Zeitfilterung: Der EA prüft dieMarktvolatilität (ATR) vor dem Handel, um einen Einstieg während übermäßig flacher oder nicht volatiler Perioden zu vermeiden. Er bietet außerdem konfigurierbareHandelszeiten, um Ihre Aktivitäten auf bestimmte, chancenreiche Marktphasen zu konzentrieren.

  • Ready for Gold (XAUUSD M5): Dieser EA ist für den Handel mit Gold auf demM5 (5-Minuten)-Zeitrahmenvoroptimiert und sofort einsatzbereit. Verbinden Sie ihn einfach mit Ihrem Chart und nutzen Sie seine Leistung!


🛠️ Vollständig anpassbare Parameter

Der Gold Rush Signal Pro EA bietet einen umfassenden Satz von Eingaben, mit denen Sie die Strategie an Ihre bevorzugte Risikotoleranz und die Marktbedingungen anpassen können:

  • RiskPercentage: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)

  • Lots: Feste Losgröße (wird verwendet, wenn RiskPercentage 0 ist).

  • StartHour / EndHour: Definiert die Serverstunden für den Handel.

  • ATRPeriod / ATRThreshold: Wird verwendet , um die minimale Marktvolatilität vor dem Einstieg zu prüfen.

  • DailyCutLossPercent: Der maximale tägliche Verlust in Prozent, bevor der Handel gestoppt wird (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)

  • ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Einstellungen für den Trailing-Stop-Mechanismus (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)

  • ATR_Profit_Multiplier: Multiplikator zur Bestimmung des Gewinnniveaus, das zurAktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)

  • DayRange: Anzahl der Tagesbalken, die für die Berechnung des Take Profit verwendet werden, basierend auf der durchschnittlichen Tagesspanne.

  • RSIPeriod / RSIBuyLevel / RSISellLevel: Einstellungen für das primäre Relative Strength Index Signal.

  • UseEMAFilter: Aktivieren/Deaktivieren des langfristigen Trendfilters.

  • EMAPeriod / EMA_Timeframe: Einstellungen für den Exponential Moving Average Trendfilter (z.B. PERIOD_D1 für Daily Trend).

  • MagicNumber: Eindeutige ID zur Verwaltung der von diesem EA eröffneten Trades.

Laden Sie den Gold Rush Signal Simple EA noch heute herunter und machen Sie den ersten Schritt zu einem systematischen, disziplinierten und potenziell profitablen Handel!


