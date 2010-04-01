🚀 ¡Desbloquee su potencial de trading en oro con Gold Rush Signal Simple EA!

Estás listo para experimentar un enfoque sofisticado y disciplinado para elcomercio de Oro (XAUUSD)? ElAsesor Experto (EA) Gold Rush Signal Simple es una herramienta potente y lista para usar diseñada para automatizar sus operaciones en el marco temporal M5 con un enfoque en la gestión inteligente del riesgo y señales de entrada claras.

Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquíhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una optimización rápida en el parámetro de porcentaje de riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Este no es el típico sistema de alto riesgo. El EA Gold Rush Signal Pro está construido para la sostenibilidad: NO utiliza arriesgadas técnicas de trading Martingale o Grid. En su lugar, emplea una combinación de indicadores populares y fiables para señalar operaciones de alta probabilidad, ayudándole a mantenerse rentable mientras protege su capital.

Principales ventajas y potentes características

Señales de entrada inteligentes: El EA utiliza un sistema de doble confirmación que combina el Índice de Fuerza Relativa (RSI ) y un filtro de Media Móvil Exponencial (EMA) . Espera a que el RSI cruce niveles específicos de sobrecompra/sobreventa, confirmando la fuerza de la señal, y después comprueba la alineación de la tendencia con la EMA a largo plazo, asegurándose de que usted entra en las operaciones con la tendencia en el marco temporal D1.

Gestión dinámica del riesgo: ¡Olvídese de los tamaños de lote estáticos! El EA incorpora un sistema de tamaño de lote basado en la probabilidad . Esta función calcula el tamaño de su lote basándose en un Porcentaje de Riesgo configurable y en la probabilidad de señal percibida, escalando el tamaño de su posición automáticamente para un mejor control del riesgo. (Versión Pro. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/153990)

ATR Trailing Stop Avanzado: Proteja sus beneficios con un trailing stop inteligente. El stop loss sólo comienza a arrastrarse después de que la posición se haya movido hacia un beneficio significativo (definido por el Multiplicador de Beneficio A TR ), permitiendo la máxima ganancia potencial mientras bloquea los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)

Protección de Drawdown Diario: La disciplina de trading está incorporada. Establezca un Porcentaje de Pérdida Diaria ( por ejemplo, 8,0%). Si su capital cae por debajo de este umbral diario, el EA cierra automáticamente todas las posiciones y deja de operar por el día, protegiéndolo de la sobreexposición y asegurando un nuevo comienzo mañana. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)

Filtrado de Volatilidad y Tiempo: El EA comprueba la Volatilidad del mercado (ATR) antes de operar, ayudando a evitar la entrada durante periodos excesivamente planos o no volátiles. También cuenta con Horas de Negociación configurables para enfocar su actividad durante sesiones de mercado específicas y de alta oportunidad.

Listo para Oro (XAUUSD M5): Este EA estápre-optimizado y listo para usar para operar con Oro en elmarco temporal M5 (5 minutos). Simplemente conéctelo a su gráfico y comience a aprovechar su poder.



🛠️ Parámetros totalmente personalizables

El EA Gold Rush Signal Pro ofrece un amplio conjunto de entradas, lo que le permite ajustar la estrategia a su tolerancia al riesgo y condiciones de mercado preferidas:

RiskPercentage: Porcentaje de capital a arriesgar por operación (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)

Lotes : Tamaño de lote fijo (se utiliza si RiskPercentage es 0).

StartHour / EndHour : Define las horas del servidor para operar.

ATRPeriod / ATRThreshold : Se utiliza para comprobar la volatilidad mínima del mercado antes de entrar.

DailyCutLossPercent : El porcentaje máximo de pérdida diaria antes de que se detenga la negociación. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Ajustes para el mecanismo de trailing stop. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)

ATR_Profit_Multiplier: Multiplicador para determinar el nivel de beneficio necesario para activar el trailing stop. (Versión Pro. Descargar Aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)

DayRange: Número de barras diarias utilizadas para el cálculo del Take Profit basado en el rango medio diario.

RSIPeriod / RSIBuyLevel / RSISellLevel: Ajustes para la señal primaria del Índice de Fuerza Relativa.

UseEMAFilter: Activa/desactiva el filtro de tendencia a largo plazo.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Ajustes para el filtro de tendencia de la Media Móvil Exponencial (por ejemplo, PERIOD_D1 para la tendencia diaria).

MagicNumber: ID único para gestionar las operaciones abiertas por este EA.

No se pierda una forma más inteligente y segura de operar con Oro.Descargue el EA Gold Rush Signal Simple hoy mismo y dé el primer paso hacia una operativa sistemática, disciplinada y potencialmente más rentable.