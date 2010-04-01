Gold Rush Signal Simple EA
- Asesores Expertos
- Andri Maulana
- Versión: 1.0
🚀 ¡Desbloquee su potencial de trading en oro con Gold Rush Signal Simple EA!
Estás listo para experimentar un enfoque sofisticado y disciplinado para elcomercio de Oro (XAUUSD)? ElAsesor Experto (EA) Gold Rush Signal Simple es una herramienta potente y lista para usar diseñada para automatizar sus operaciones en el marco temporal M5 con un enfoque en la gestión inteligente del riesgo y señales de entrada claras.
Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquíhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko
Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una optimización rápida en el parámetro de porcentaje de riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.
Este no es el típico sistema de alto riesgo. El EA Gold Rush Signal Pro está construido para la sostenibilidad: NO utiliza arriesgadas técnicas de trading Martingale o Grid. En su lugar, emplea una combinación de indicadores populares y fiables para señalar operaciones de alta probabilidad, ayudándole a mantenerse rentable mientras protege su capital.
Principales ventajas y potentes características
-
Señales de entrada inteligentes: El EA utiliza un sistema de doble confirmación que combina elÍndice de Fuerza Relativa (RSI ) y unfiltro de Media Móvil Exponencial (EMA). Espera a que el RSI cruce niveles específicos de sobrecompra/sobreventa, confirmando la fuerza de la señal, y después comprueba la alineación de la tendencia con la EMA a largo plazo, asegurándose de que usted entra en las operaciones con la tendencia en el marco temporal D1.
-
Gestión dinámica del riesgo: ¡Olvídese de los tamaños de lote estáticos! El EA incorpora un sistema de tamaño de lote basado en la probabilidad. Esta función calcula el tamaño de su lote basándose en unPorcentaje de Riesgo configurabley enla probabilidad de señal percibida, escalando el tamaño de su posición automáticamente para un mejor control del riesgo. (Versión Pro. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/153990)
-
ATR Trailing Stop Avanzado: Proteja sus beneficios con un trailing stop inteligente. El stop loss sólo comienza a arrastrarse después de que la posición se haya movido hacia un beneficio significativo (definido por elMultiplicador de Beneficio A TR ), permitiendo la máxima ganancia potencial mientras bloquea los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)
-
Protección de Drawdown Diario: La disciplina de trading está incorporada. Establezca unPorcentaje de Pérdida Diaria ( por ejemplo, 8,0%). Si su capital cae por debajo de este umbral diario, el EA cierra automáticamente todas las posiciones y deja de operar por el día, protegiéndolo de la sobreexposición y asegurando un nuevo comienzo mañana. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)
-
Filtrado deVolatilidady Tiempo: El EA compruebala Volatilidad del mercado(ATR) antes de operar, ayudando a evitar la entrada durante periodos excesivamente planos o no volátiles. También cuenta conHoras de Negociación configurables para enfocar su actividad durante sesiones de mercado específicas y de alta oportunidad.
-
Listo para Oro (XAUUSD M5): Este EA estápre-optimizado y listo para usar para operar con Oro en elmarco temporal M5 (5 minutos). Simplemente conéctelo a su gráfico y comience a aprovechar su poder.
🛠️ Parámetros totalmente personalizables
El EA Gold Rush Signal Pro ofrece un amplio conjunto de entradas, lo que le permite ajustar la estrategia a su tolerancia al riesgo y condiciones de mercado preferidas:
-
RiskPercentage: Porcentaje de capital a arriesgar por operación (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)
-
Lotes: Tamaño de lote fijo (se utiliza si RiskPercentage es 0).
-
StartHour / EndHour: Define las horas del servidor para operar.
-
ATRPeriod / ATRThreshold: Se utiliza para comprobar la volatilidad mínima del mercado antes de entrar.
-
DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de pérdida diaria antes de que se detenga la negociación. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)
-
ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Ajustes para el mecanismo de trailing stop. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)
-
ATR_Profit_Multiplier: Multiplicador para determinar el nivel de beneficio necesario paraactivar el trailing stop. (Versión Pro. Descargar Aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153990)
-
DayRange: Número de barras diarias utilizadas para el cálculo del Take Profit basado en el rango medio diario.
-
RSIPeriod / RSIBuyLevel / RSISellLevel: Ajustes para la señal primaria del Índice de Fuerza Relativa.
-
UseEMAFilter: Activa/desactiva el filtro de tendencia a largo plazo.
-
EMAPeriod / EMA_Timeframe: Ajustes para el filtro de tendencia de la Media Móvil Exponencial (por ejemplo, PERIOD_D1 para la tendencia diaria).
-
MagicNumber: ID único para gestionar las operaciones abiertas por este EA.
No se pierda una forma más inteligente y segura de operar con Oro.Descargue el EA Gold Rush Signal Simple hoy mismo y dé el primer paso hacia una operativa sistemática, disciplinada y potencialmente más rentable.