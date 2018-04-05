Signal Compass EA: Ihr Leitfaden für den erfolgreichen Goldhandel 🥇

Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel zu verbessern? DerSignal Compass EA ist ein leistungsstarker, intelligenter und vollautomatischer Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4, der speziellfür XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert ist. Vergessen Sie komplizierte manuelle Analysen und emotionales Handeln - dieses System wurde entwickelt, um den volatilen Goldmarkt mit Präzision zu steuern.

Es istsofort einsatzbereit - verbinden Sie eseinfach mit Ihrem M5-Gold-Chart und lassen Sie es seine Magie wirken! Am wichtigsten ist, dass der EA eine sichere, trendfolgende Strategie anwendet undKEINE riskanten Techniken wie Martingale oder Grid-Trading einsetzt und Ihr Kapital mit einer robusten täglichen Verlustbegrenzung schützt.

Wir haben diesen EA speziell für Exness-Handelsbedingungen voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hierhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Hauptvorteile & Eigenschaften

Präzise Einstiegssignale: Der EA verwendet eine einzigartige "Signalkompass"-Logik, die mehrere leistungsstarke Indikatoren (CCI, WPR und Force Index) für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit kombiniert. Dieser Multi-Indikator-Ansatz filtert Rauschen heraus und erhöht die Zuverlässigkeit der Einstiegspunkte.

Intelligente Trendfilterung: Ein integrierter Multi-Timeframe-EMA-Filter stellt sicher, dass der EA nur Trades tätigt, die mit dem größeren zugrundeliegenden Trend übereinstimmen (standardmäßig auf Täglich eingestellt), wodurch sich die Erfolgsquoten drastisch verbessern und Gegen-Trend-Fallen vermieden werden.

Dynamisches Risikomanagement: Das innovative Money-Management-System skaliert Ihre Handelsgröße auf der Grundlage der berechneten Wahrscheinlichkeit des Signals . Ein stärkeres Signal wird mit einem größeren Lot gehandelt, wodurch das Gewinnpotenzial maximiert und gleichzeitig eine disziplinierte Risikokontrolle beibehalten wird (Pro Version. Download hier https://www.mql5.com/en/market/product/153458)

Advanced ATR Trailing Stop: Trades werden durch einen ATR-basierten Trailing Stop geschützt. Dieses ausgeklügelte Stop-Loss-System verschiebt automatisch Ihr Schutzniveau, um den Gewinn zu sichern, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, und wandelt den schwebenden Gewinn in realisierte Gewinne um. (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

Täglicher Kapitalschutz: Der konfigurierbaretägliche Cut-Loss-Prozentsatz wirkt wie ein Sicherheitsnetz. Wenn Ihr täglicher Drawdown eine festgelegte Grenze erreicht, schließt der EA alle offenen Positionen und stoppt den Handel für den Tag, wodurch Ihr Konto vor katastrophalen Verlusten geschützt wird (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

Sofort einsatzbereite Parameter

Der Signal Compass Pro EA ist in hohem Maße anpassbar, so dass Sie sein Verhalten auf Ihre persönliche Risikobereitschaft abstimmen können.

RiskPercentage: Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert werden soll (z.B. auf 2 gesetzt, um 2% zu riskieren). (Pro-Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

Lots: Eine feste Losgröße, wenn RiskPercentage auf 0 eingestellt ist.

StartHour / EndHour: Definiert ein bestimmtes Fenster für die Handelszeiten (z.B. nur während der London/NY Session).

ATRPeriod / ATRThreshold: Wird verwendet , um Perioden mit extrem niedriger Volatilität herauszufiltern und sicherzustellen, dass der EA nur in einem lebhaften Markt handelt.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Die Periode und der Zeitrahmen für den Haupttrendfilter (Standard ist 150 EMA auf D1, was eine starke langfristige Trendausrichtung bietet).

DailyCutLossPercent: Der maximale Prozentsatz Ihres Startguthabens, den Sie bereit sind, an einem einzigen Tag zu verlieren (standardmäßig auf 8,0 eingestellt, um Ihr Konto zu schützen) (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

CCIPeriod, WPRPeriod, FIPeriod : Die Eingabeperioden für die Hauptindikatoren des "Signalkompass" (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

SCP_EMA_Period / SCP_UseTrendFilter: Die Periode für einen lokalen Trendfilter, der neben den Kernindikatoren verwendet wird (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier / ATR_Profit_Multiplier: Einstellungen zur Steuerung der ATR-basierten Trailing Stop-Aktivierung und -Distanz (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

DayRange: Die Anzahl der Tagesbalken, die zur Berechnung eines dynamischen, marktgerechten Take Profit-Levels verwendet werden.

Warten Sie nicht - laden Sie Ihren Handelsvorteil herunter!

Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie, Gold wie ein Profi zu handeln. DerSignal Compass Pro EA bietet ein perfektes Gleichgewicht aus Sicherheit, Intelligenz und Gewinnpotenzial.

Ihr zuverlässiger, nicht-Martingale, M5 Gold Handelspartner ist hier.

Klicken Sie hier, um den Signal Compass EA herunterzuladen und den automatisierten Goldhandel noch heute zu meistern 🚀.