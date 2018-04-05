Signal Compass EA

EA de brújula de señales: su guía para el éxito en el comercio de oro 🥇

¿Está listo para elevar su comercio de oro? El EASignal Compass es un Asesor Experto (EA) potente, inteligente y totalmente automatizado para MetaTrader 4,optimizado específicamentepara XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Olvídese de los complicados análisis manuales y de las operaciones emocionales: este sistema está diseñado para navegar por el volátil mercado del oro con precisión.

Estálisto para usar, ¡simplemente conéctelo a su gráfico de oro M5 y déjelo hacer su magia! Lo más importante es que el EA emplea una estrategia segura de seguimiento de tendencias yNO utiliza técnicas arriesgadas como Martingala o Grid trading, protegiendo su capital con un robusto limitador de pérdidas diarias.

Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquíhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Inicio:1 - paso:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Principales ventajas y características

Señales de Entrada de Precisión: El EA utiliza una lógica única de "Brújula de Señales", combinando múltiples indicadores de gran alcance (CCI, WPR, y Force Index) para configuraciones comerciales de alta probabilidad. Este enfoque multiindicador filtra el ruido y aumenta la fiabilidad de los puntos de entrada.

Filtrado inteligente de tendencias: Un filtro EMA multitemporal incorporado garantiza que el EA sólo realice operaciones alineadas con la tendencia subyacente más amplia (por defecto, diaria), lo que mejora drásticamente las tasas de éxito y evita las trampas contra-tendencia.

Gestión dinámica del riesgo: El innovador sistema de gestión monetaria escala el tamaño de sus operaciones en función de la probabilidad calculada de la señal . A una señal más fuerte le corresponde un lote más grande, maximizando el potencial de beneficios a la vez que se mantiene un disciplinado control del riesgo. (Versión Pro. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/153458)

ATR Trailing Stop Avanzado: Las operaciones están protegidas por un Trailing Stop basado en ATR . Este sofisticado sistema de stop-loss mueve automáticamente su nivel de protección para bloquear el beneficio a medida que el mercado se mueve a su favor, convirtiendo el beneficio flotante en ganancias realizadas. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

Protección de Capital Diario: El Porcentaje de Corte de Pérdida Diario configurable actúa como una red de seguridad. Si su reducción diaria alcanza un límite establecido, el EA cierra todas las posiciones abiertas y deja de operar durante el día, protegiendo su cuenta de pérdidas catastróficas. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

Parámetros listos para usar

El EA Signal Compass Pro es altamente personalizable, lo que le permite ajustar su comportamiento para que coincida con su apetito de riesgo personal.

RiskPercentage: El porcentaje de capital a arriesgar por operación (por ejemplo, establecer en 2 para arriesgar el 2%). (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

Lotes : Un tamaño de lote fijo si RiskPercentage se establece en 0.

StartHour / EndHour: Define una ventana específica para las horas de negociación (por ejemplo, sólo durante la sesión de Londres/NY).

ATRPeriod / ATRThreshold : Se utiliza para filtrar los periodos de volatilidad extremadamente baja, asegurando que el EA sólo opere en un mercado activo.

EMAPeriod / EMA_Timeframe : El periodo y el marco temporal para el filtro de tendencia principal (por defecto es 150 EMA en D1, proporcionando un fuerte sesgo de tendencia a largo plazo).

DailyCutLossPercent : El porcentaje máximo de su saldo inicial que está dispuesto a perder en un solo día (fijado en 8,0 por defecto para la protección de la cuenta). (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

CCIPeriod, WPRPeriod, FIPeriod: Los periodos de entrada para los indicadores de entrada del núcleo "Signal Compass". (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

SCP_EMA_Period / SCP_UseTrendFilter: El periodo para un filtro de tendencia local, utilizado junto con los indicadores centrales. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier / ATR_Profit_Multiplier: Ajustes para controlar la activación y distancia del Trailing Stop basado en ATR. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

DayRange: El número de barras diarias utilizadas para calcular un nivel de Take Profit dinámico y apropiado para el mercado.

No Espere - ¡Descargue Su Ventaja!

Deje de adivinar y empiece a operar en Oro como un profesional. ElEA Signal Compass Pro ofrece un equilibrio perfecto entre seguridad, inteligencia y potencial de beneficios.

Su confiable, no-Martingale, M5 Gold trading partner está aquí.

Haga clic para descargar el EA Signal Compass y experimente hoy mismo la maestría del trading automatizado en Oro 🚀.