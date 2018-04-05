Signal Compass EA

EA de brújula de señales: su guía para el éxito en el comercio de oro 🥇

¿Está listo para elevar su comercio de oro? El EASignal Compass es un Asesor Experto (EA) potente, inteligente y totalmente automatizado para MetaTrader 4,optimizado específicamentepara XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Olvídese de los complicados análisis manuales y de las operaciones emocionales: este sistema está diseñado para navegar por el volátil mercado del oro con precisión.

Estálisto para usar, ¡simplemente conéctelo a su gráfico de oro M5 y déjelo hacer su magia! Lo más importante es que el EA emplea una estrategia segura de seguimiento de tendencias yNO utiliza técnicas arriesgadas como Martingala o Grid trading, protegiendo su capital con un robusto limitador de pérdidas diarias.

Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquíhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Inicio:1 - paso:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Principales ventajas y características

  • Señales de Entrada de Precisión: El EA utiliza una lógica única de "Brújula de Señales", combinando múltiples indicadores de gran alcance (CCI, WPR, y Force Index) para configuraciones comerciales de alta probabilidad. Este enfoque multiindicador filtra el ruido y aumenta la fiabilidad de los puntos de entrada.

  • Filtrado inteligente de tendencias: Un filtro EMA multitemporal incorporado garantiza que el EA sólo realice operaciones alineadas con la tendencia subyacente más amplia (por defecto, diaria), lo que mejora drásticamente las tasas de éxito y evita las trampas contra-tendencia.

  • Gestión dinámica del riesgo: El innovador sistema de gestión monetariaescala el tamaño de sus operaciones en función de la probabilidad calculada de la señal. A una señal más fuerte le corresponde un lote más grande, maximizando el potencial de beneficios a la vez que se mantiene un disciplinado control del riesgo. (Versión Pro. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/153458)

  • ATR Trailing Stop Avanzado: Las operaciones están protegidas por unTrailing Stop basado en ATR. Este sofisticado sistema de stop-loss mueve automáticamente su nivel de protección para bloquear el beneficio a medida que el mercado se mueve a su favor, convirtiendo el beneficio flotante en ganancias realizadas. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

  • Protección de Capital Diario: El Porcentaje de Corte de Pérdida Diario configurable actúa como una red de seguridad. Si su reducción diaria alcanza un límite establecido, el EA cierra todas las posiciones abiertas y deja de operar durante el día, protegiendo su cuenta de pérdidas catastróficas. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

Parámetros listos para usar

El EA Signal Compass Pro es altamente personalizable, lo que le permite ajustar su comportamiento para que coincida con su apetito de riesgo personal.

  • RiskPercentage: El porcentaje de capital a arriesgar por operación (por ejemplo, establecer en 2 para arriesgar el 2%). (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

  • Lotes: Un tamaño de lote fijo si RiskPercentage se establece en 0.

  • StartHour / EndHour: Define una ventana específica para las horas de negociación (por ejemplo, sólo durante la sesión de Londres/NY).

  • ATRPeriod / ATRThreshold: Se utiliza para filtrar los periodos de volatilidad extremadamente baja, asegurando que el EA sólo opere en un mercado activo.

  • EMAPeriod / EMA_Timeframe: El periodo y el marco temporal para el filtro de tendencia principal (por defecto es 150 EMA en D1, proporcionando un fuerte sesgo de tendencia a largo plazo).

  • DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de su saldo inicial que está dispuesto a perder en un solo día (fijado en 8,0 por defecto para la protección de la cuenta). (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

  • CCIPeriod, WPRPeriod, FIPeriod: Los periodos de entrada para los indicadores de entrada del núcleo "Signal Compass". (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

  • SCP_EMA_Period / SCP_UseTrendFilter: El periodo para un filtro de tendencia local, utilizado junto con los indicadores centrales. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

  • ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier / ATR_Profit_Multiplier: Ajustes para controlar la activación y distancia del Trailing Stop basado en ATR. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153458)

  • DayRange: El número de barras diarias utilizadas para calcular un nivel de Take Profit dinámico y apropiado para el mercado.

No Espere - ¡Descargue Su Ventaja!

Deje de adivinar y empiece a operar en Oro como un profesional. ElEA Signal Compass Pro ofrece un equilibrio perfecto entre seguridad, inteligencia y potencial de beneficios.

Su confiable, no-Martingale, M5 Gold trading partner está aquí.

Haga clic para descargar el EA Signal Compass y experimente hoy mismo la maestría del trading automatizado en Oro 🚀.


Productos recomendados
VolatilityScalperEA
Nikolaos Pantzos
3 (2)
Asesores Expertos
Este experto es un scalper de volatilidad pura que trabaja con dos órdenes pendientes (buy stop y sell stop). El experto no utiliza ningún indicador, sólo utiliza la acción de los precios y la volatilidad del precio para generar señales. Hay tres condiciones para que funcione: Spread ajustado Ejecución rápida Nivel de stop = 0 Por favor, durante las pruebas de este EA no utilice simultáneamente otro EA en el mismo terminal porque afecta a la velocidad de modificación. Pruebe primero el experto e
FREE
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Asesores Expertos
NIGHTCRUSHER es un asesor experto totalmente automatizado, diseñado para scalping en cualquier situación de mercado. La versión Lite está limitada a un lote mínimo por par y no tiene multiplicador de lotes ni función dinámica. también puede ejecutar diferentes estrategias como swing trading o grid diferentes Señales de Entrada diferentes Estrategias de Salida incluidas (MA Cut / Cambio de Señal / Trailing TP) Gestión inteligente de Riesgo y Dinero - Basado en Balance - Seguimiento de operaciones
FREE
VaniganMT4
Nissar Ahmed
5 (1)
Asesores Expertos
### **Vanigan MT4 Estrategia principal Detección de mercados laterales Utiliza ADX (Average Directional Index) para identificar mercados sin tendencia ADX < ADX_Thresh (25.0) → Mercado lateral ADX >= ADX_Thresh → Mercado en tendencia (sin operaciones) Señales de entrada RSI (Relative Strength Index) para señales de entrada: RSI < Sobreventa (30) → Señal de compra RSI > Sobrecompra (70) → Señal de venta Las operaciones sólo se ejecutan en mercados laterales ( ADX < 25 ) Gestión del riesgo y del
FREE
Voorloper MT4
Pradana Novan Rianto
4.5 (18)
Asesores Expertos
Asesor Experto Voorloper: Revolucionando el Trading con el Sistema DDR Presentamos Voorloper, un innovador Asesor Experto que combina la Media Móvil (MA) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para redefinir su experiencia de trading. Voorloper se destaca de la multitud con su característica única: el Sistema de Reducción de Drawdown (DDR). Características principales: Integración de MA y RSI: Voorloper utiliza una poderosa combinación de indicadores de Media Móvil e Índice de Fuerza Relativa par
FREE
Albert Einstein Calculated Universe Grid
Filippo Morleo
Asesores Expertos
¡Eleva tu Trading con el Universo Calculado de Albert Einstein para MT4! Entra en el mundo de los genios con el Universo Calculado de Albert Einstein, el revolucionario Asesor Experto (EA) meticulosamente diseñado para MetaTrader 4 (MT4). Este EA transforma las complejidades del trading en un sistema de ingeniería precisa de beneficios y gestión avanzada del riesgo. Ideal para los operadores que exigen una precisión sin igual, adaptabilidad y alto rendimiento, este EA es su socio definitivo en e
FREE
Ultimate AI Trader
Ljubomir Nikolic
3 (2)
Asesores Expertos
Ultimate AI Trader - Asesor Experto MT4 Versión: 2.20 Desarrollador: Ljubomir Nikolic Plataforma: MetaTrader 4 Versión: 2.30 Instrumentos soportados: XAU/USD, EUR/USD, principales pares de divisas Tipo de sistema: EA de ruptura modular con lógica de señal AI y control local total Características principales: - Análisis Multi-Tiempo Combina M15 y H1 para identificar zonas de entrada de alta probabilidad. - Lógica de ruptura La entrada se activa en función del color de la vela, la ruptura del p
FREE
Bfxenterprise Alvergishy St
Ricky Romadona Tri Saputra
Asesores Expertos
Bfxenterprise Alvergishy St Presentamos un Asesor Experto (EA) con el nombre Alvergishy St que se inspira en la colaboración de los Indicadores utilizados. Media Móvil, RSI y Estocástico son los puntos principales en el programa que ejecuta este Asesor Experto. Este programa es creado por el método de ordenación de precios basado en los movimientos de colaboración de los indicadores mencionados. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la clasificación espe
Alligator Trader
Ciprian Ghebanoaei
3 (2)
Asesores Expertos
Alligator Trader es un robot comercial totalmente automático y profesional. Diseñado específicamente para el mercado de divisas USDJPY M30. EA no necesita configurar parámetros. Listo para trabajar en USDJPY M30., Solo necesita decidir sobre la elección del lote. Tiene un algoritmo inteligente que detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado. El experto crea pedidos en la dirección de la tendencia. Los pedidos de entrada y salida están dados por una combinación de dos indicadores que se p
FREE
Night Lottery EA Lite MT4
Robots4Forex Ltd
4 (5)
Asesores Expertos
El EA Lotería Nocturna es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera por la noche y se basa en la reversión de precios. El EA opera utilizando órdenes de mercado y utiliza el promedio de tiempo para mejorar el rendimiento. Este EA funciona mejor en EURUSD, AUDNZD y USDCHF utilizando el marco de tiempo M5, los valores predeterminados son para EURUSD. Un VPS es aconsejable cuando el comercio de este sistema. Compruebe los comentarios de los resultados de las pruebas y la configuración opt
FREE
Boxy Trader
Tzvetan Jordanov
Asesores Expertos
Boxy Trader es un robot de trading que no utiliza indicadores. El Experto calcula y negocia los máximos y mínimos de la oscilación actual con más del 70% de éxito. Su robusto sistema de gestión de riesgos es la clave de su éxito. Este sistema funciona en todos los instrumentos sin restricciones. Uso de Stop Loss y Take Profit, siempre . Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura. Apto para depósitos a partir de 100$. 100% hecho en España. Resultados estables, probados desde 2003. Probar, determi
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Asesor de trading automático.Esta es una versión gratuita del Asesor experto "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В el robot se basa en 2 estrategias: en la intersección de medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.En la versión de pago, tres estrategias están disponibles, lo que aumenta la rentabilidad varias veces.Diseñado para el par de divisas EURUSD H1.Es posible utilizarlo en otras herramientas después de la optimización.Prueba sólo en datos de tick
FREE
Flex Recovery EA
Lachezar Krastev
Asesores Expertos
Flex Recovery EA está destinado a ser casi todo el tiempo en el juego - todo, pero no una estrategia aburrida. Es una estrategia contra-tendencia tomando operaciones en las fronteras de un canal de volatilidad del mercado, combinado con algoritmo de compensación de pérdidas altamente eficaz. Esta estrategia es adecuada para los comerciantes con perfil de alto riesgo ... no se olvide que "altamente rentable - estrategia de bajo riesgo" es un concepto oxímoron. Si quieres vencer al mercado en cual
FREE
Constant Grow
Ciprian Ghebanoaei
Asesores Expertos
Descubra el secreto para un crecimiento constante en su cuenta comercial con Constant Grow, el indicador comercial definitivo. Impulsada por una combinación de indicadores avanzados que incluyen señal RVI, media móvil, volúmenes, estocástico y cocodrilo, esta herramienta revolucionaria ha sido probada meticulosamente durante un período de dos años (2021-2023) para garantizar su eficacia. Con Constant Grow, ahora puede proteger y ampliar el saldo de su cuenta mientras minimiza los riesgos. Nues
FREE
SwingTrade Candle Patterns EA
Dzintars Ansons
Asesores Expertos
SwingTrade Candle Patterns EA utiliza patrones Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star y Hammer con confirmación RSI y gestión monetaria basada en ATR. Swing trading estable con bajo drawdown y crecimiento constante de los beneficios. Válido para Prop Firms. Estrategia Reconoce patrones de velas Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer . Confirma operaciones con filtro de tendencia RSI . Utiliza Stop Loss y Take Profit basados en ATR → se adapta a la volatilidad. Sistema de equilibri
FREE
HalcyonFX MT4
Halcyon Trading Solutions UG
Asesores Expertos
Es el resultado de cinco años de desarrollo concienzudo, pruebas rigurosas y perfeccionamiento cuidadoso. Descubra HalcyonFX, el sistema de trading automatizado definitivo que ofrece un crecimiento de la inversión equilibrado y a largo plazo basado en algoritmos multinivel únicos para obtener resultados financieros estables. ¡ Gratis sólo por tiempo limitado ! Nota importante para el backtesting: Dado que el tamaño del lote se establece a través del panel al que no tiene acceso durante el back
FREE
Draconis Expert
Ruengrit Loondecha
Asesores Expertos
Draconis Experto Funciona mejor con GOLD - M30 Se requiere un mínimo de 500 $ para 0.01 (función AutoLot dentro) --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . ------------------------------------------------------------ Indicadores y conceptos Estimación Cuantitativa Cualitativa (QQE): QQE es una versión avanzada del Índice de Fue
FREE
Big Trend Catcher MT4
Aleksandr Davydov
4 (1)
Asesores Expertos
Descripción del Experto El sistema de negociación del Asesor Experto se basa en la entrada y salida en una determinada desviación del precio del activo del valor de la media móvil. El Asesor Experto tiene una serie de parámetros, mediante la manipulación de los cuales se pueden implementar diferentes sistemas de negociación y también obtener diferentes resultados al operar con diferentes activos, Tenga esto en cuenta al configurar un Asesor Experto y no utilice la configuración estándar en todo
FREE
ForexWolrd
phuongcei
Asesores Expertos
** I am currently providing this great EA for free in a limit time. Please download while it is still free ** ¿Cansado de tomar decisiones emocionales? Monitor en directo: TBD Presentamos nuestro Asesor Experto mql4 , diseñado para obtener beneficios estables con un riesgo aceptable utilizando un método realmente inteligente de Dollar-Cost Averaging (DCA). Esto no es sólo otro EA; es una solución probada desde hace mucho tiempo diseñada para navegar por los mercados de divisas con precisión
FREE
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Asesores Expertos
El EA Líneas de Comercio es un Asesor Experto auxiliar para el comercio automatizado basado en niveles. El EA abre operaciones en las líneas especificadas cuando el precio las cruza en el gráfico - las líneas están activas, pueden y deben moverse para que el EA opere con la mayor eficiencia. El EA también incluye las funciones de promediación, trailing stop y toma de beneficios. Para que el EA funcione, es necesario seleccionar el número requerido de líneas y el tipo de líneas para que el EA ope
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
MFL scalper01
Chang Ming Zhi Cang
1 (1)
Asesores Expertos
¡¡¡CAMPAÑA GRATIS AHORA!!! El precio regular es de $198. Pronto volverá al precio original. MFL scalper01 es un sistema de trading de "scalping" totalmente automatizado. La mayoría de las posiciones se cierran en una hora. Este EA NO utiliza grid, martingala, averaging down o cualquier otro método de gestión de riesgo. Información BÁSICA: Par de divisas EURCHF, GBPCHF Marco de tiempo M5 Depósito mínimo $50 Parámetros: Variable Descripción Símbolo del gráfico actual Seleccione el par de divisas
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
Grid Engulfing MT4
Yudi Sri Warsito
4.75 (4)
Asesores Expertos
Grid Engulfing es una estrategia de trading que combina el grid trading con patrones engulfing. Grid Trading: Una estrategia de negociación de cuadrícula consiste en colocar órdenes de compra y venta a intervalos regulares (tamaño de la cuadrícula) por encima y por debajo de un nivel de precios establecido. El objetivo es beneficiarse de los pequeños movimientos de precios dentro de un mercado de rango limitado. Patrones envolventes: Los patrones envolventes son un tipo de patrón de velas que i
FREE
Bollinger Expert
Otse Obande
2 (1)
Asesores Expertos
Sencillo sistema de trading que utiliza los límites de las bandas de Bollinger para entrar en las operaciones. Las operaciones se cierran cuando el precio alcanza el otro límite de la banda. El objetivo del sistema es obtener un beneficio medio tras una negociación constante. El sistema está diseñado para trabajar 100% manos libres y es muy personalizable. Para obtener resultados óptimos, el tamaño de los lotes no debe ser demasiado grande en cuentas de bajo capital.
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto de la familia Forex Fraus , el sistema está diseñado para scalping el par EUR/USD en el marco de tiempo M1 (para cotizaciones de cinco dígitos), y adaptado para las cuentas con ejecución rápida de órdenes. Principio de funcionamiento Compra en los Extremos Bajos y vende en los Extremos Altos de los valores del indicador Estocástico. Cuando se recibe una señal, las órdenes se abren por inyección, utilizando datos de tick. Las posiciones se cierran por Trailing Stop Las posicion
FREE
Galactic Imperium EA MT4
Crusader Network S.R.L.
Asesores Expertos
Galactic Imperium EA Un Asesor Experto que coloca órdenes pendientes a una hora de entrada definida por el usuario cada día y fuerza el cierre de todas las posiciones a una hora de salida especificada, capturando rupturas de rangos intradía mientras evita la exposición nocturna. Cómo funciona Escaneo de entrada y órdenes A la hora y minuto elegidos, el EA mide los máximos y mínimos durante un periodo de tiempo configurable. Coloca órdenes BuyStop y SellStop justo después de ese rango. Las órde
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador suavizado Heiken Ashi . Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop p
FREE
StarkerFX
Erno Stark
Asesores Expertos
StarkerFX EA es una martingala y la tendencia siguiente robot con trailing stop . Este asesor experto utiliza indicadores MACD y SAR Parabólico . No hay ajustes complicados. La única entrada es el multiplicador de equidad para el cálculo automático de lotes. Si desea cambiarlo, por favor backtest antes de usar en cuenta real. multiplicador de equidad más alto = lotes más altos = mayor riesgo (la configuración recomendada es: 1.0) Este EA ha sido optimizado para el par de divisas EUR/USD y para e
FREE
Harrow Order
Ubaidillah
4 (5)
Asesores Expertos
Harrow Order es un Asesor Experto (EA) que funciona basado en los métodos de Soporte y Resistencia, Martingala y Anti-Martingala. Soporte y Resistencia se utiliza para indicar la mejor posición para colocar órdenes. Martingala se utiliza para fijar órdenes no rentables. Y Anti-Martingale se utiliza para aumentar el potencial de órdenes rentables. Este EA se ejecuta con dos pasos básicos, a saber, intentar y ejecutar. En primer lugar, enviará una orden inicial para averiguar las condiciones del m
FREE
Picidea Hunter
Nguyen Quoc Hung
Asesores Expertos
- Picidea Hunter - ¡un potente Asesor Experto (EA) de Forex! Picidea aprovecha las estrategias Martingale y grid para maximizar las oportunidades de trading, asegurando precisión y eficiencia en cada movimiento. Con su sistema inteligente de gestión de órdenes, Picidea cierra de forma inteligente todas las órdenes en su objetivo de beneficio predefinido. También equilibra las pérdidas y ganancias promediándolas, cerrando estratégicamente tanto las operaciones ganadoras como las perdedoras para
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Asesores Expertos
EA Black Dragon funciona en el indicador Black Dragon. El Asesor Experto abre un trato por el color del indicador, luego es posible construir la red de pedidos o trabajar con un stop loss. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller ¡Puedes encontrar todas las configuraciones aquí! Recomendaciones Pares de divisas EURUSD GBPUSD  Marco de tiempo M15  Depósito recomendado 1000 dólares o centavos  Ajust
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
Otros productos de este autor
Smart Trend Tracer
Andri Maulana
3.75 (4)
Indicadores
El mejor compañero de trading: Smart Trend Tracer ¿Cansado de perderse en el ruido del mercado? ¿Está preparado para encontrar las tendencias más claras con una precisión milimétrica? Le presentamos Smart Trend Tra cer, la herramienta definitiva diseñada para abrirse paso entre la confusión y revelar las oscilaciones más rentables del mercado. No se trata de un indicador más, sino de su guía personal para detectar las tendencias en el momento en que se forman, dándole la confianza necesaria para
FREE
Ultimate Trend Sniper
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con el francotirador de tendencias definitivo ¿Está cansado de perderse los grandes movimientos del mercado? ¿Desea detectar tendencias con precisión láser? El Ultimate Trend S niper es un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a conseguirlo. No es sólo otra media móvil, es una herramienta inteligente que le da una clara ventaja en el mercado. Principales características y ventajas: Señales precisas de entrada y salida: El indicador utiliza do
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indicadores
Signal King: Su indicador de tendencia supremo ¿Alguna vez se ha sentido perdido en el ruido del mercado? El indicador "Signal King" se abre paso a través del caos, proporcionando señales de compra y venta claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico. No se trata de un indicador de tendencia más, sino de una poderosa herramienta diseñada para proporcionarle una ventaja mediante la combinación de la robusta Supertendencia con un fiable filtro EMA . La Supertendencia destaca en la iden
FREE
Keltner Signals Pro
Andri Maulana
Indicadores
Keltner Señales Pro: ¡Comercie más inteligentemente, gane más! Keltner Signals Pro Ahora disponible en formato EA. Descárguelo ahora. Aumente la precisión de sus operaciones y elimine las señales falsas con Keltner Signals Pro, el indicador avanzado e intuitivo diseñado para operadores serios que buscan beneficios constantes. ¿Cansado de señales engañosas? Keltner Signals Pro combina magistralmente el poder de los Canales de Keltner para identificar rupturas de precios cruciales con un insuperab
FREE
Golden Trend Finder
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Golden Trend Finder ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Golden Trend Finder es el indicador todo en uno diseñado para proporcionarle una ventaja decisiva en el mercado. No es una herramienta más; es un potente generador de señales que combina múltiples indicadores avanzados para ofrecerle oportunidades de negociación claras y confirmadas. Imagine tener un sistema inteligente que le diga exactamente cuándo entrar y salir de una operación, filtrado para evitar señale
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con la Cruz Fractal Dorada ¿Está cansado de cuestionar sus operaciones? ¿Desearía tener un sistema claro y fiable para guiar sus decisiones? Le presentamos la Cruz Fractal Dorada , un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a detectar oportunidades de inversión de alta probabilidad. No se trata de otro indicador de medias, sino de una estrategia completa que combina la precisión de los patrones fractales con el poder dinámico de las medias móvi
FREE
Trend Reversal Master
Andri Maulana
Indicadores
Maestro del cambio de tendencia Libere su potencial de negociación con precisión ¿Está cansado de perderse las inversiones clave del mercado? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada de alta probabilidad? "Trend Reversal Master" es el indicador MQL4 inteligente diseñado para ayudarle a detectar posibles cambios de tendencia con confianza y claridad. Esta potente herramienta combina lo mejor de dos mundos: el dinámico SAR Parabólico (PSAR) y la robusta Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos.
FREE
Trend Hunter Ultimate
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Trend Hunter Ultimate ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Trend Hunter Ultimate es el potente indicador de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y ofrecerle señales de trading claras y precisas. Construido sobre una estrategia probada que combina múltiples medias móviles y el oscilador estocástico, esta herramienta es la clave para identificar la tendencia de alta probabilidad y las oportunidades de inversión. Principales características y ventajas Precis
FREE
Smart Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Dé rienda suelta a un trading más inteligente con el generador de señales inteligentes ¿Cansado de hacer conjeturas en sus operaciones? El Generador de Señales Intelig entes es su nueva herramienta esencial, diseñada para simplificar su estrategia y darle una poderosa ventaja. No se trata de un indicador más, sino de un sistema diseñado para proporcionarle señales de entrada de alta probabilidad, ahorrándole tiempo y aumentando su confianza. Principales ventajas y características Generación inte
FREE
Candle Sync Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Desbloquee operaciones más inteligentes con Candle Sync Pro! ¿Está cansado de señales contradictorias en diferentes marcos temporales? ¿Desearía tener una visión más clara de la verdadera dirección del mercado? "Candle Sync Pro" es su herramienta esencial para tomar decisiones más seguras e informadas. Este indicador de gran alcance corta a través del ruido, lo que le permite ver la imagen más grande mediante la visualización de velas marco de tiempo superior directamente en su gráfico actual.
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indicadores
Opere de forma más inteligente con Trend-Sensing Pro ¿Está cansado de gráficos confusos y señales tardías? Trend-Sensing Pro es un indicador potente pero sencillo diseñado para ayudarle a ver las tendencias del mercado con una claridad cristalina. Combina la suavidad de una EMA (Media Móvil Exponencial) con una visualización única de velas, ofreciéndole una visión limpia y sin ruidos de la dirección del mercado. Por qué le encantará Trend-Sensing Pro Vea la verdadera tendencia : Trend-Sensing Pr
FREE
Signal Compass Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Encuentre la dirección de sus operaciones con Signal Compass Pro ! ¿Cansado de adivinar su próximo movimiento? Signal Compass Pro es su respuesta. Este indicador no es sólo una herramienta; es su brújula personal en los mercados financieros. Mediante la combinación de tres potentes indicadores de momentum -CCI , WPR e Índice de Fuerza- proporcionamos señales de trading confirmadas que son más limpias, fiables y menos propensas al "ruido". Principales características y ventajas Señales confirmad
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection
Andri Maulana
Indicadores
Indicador dinámico de Fibonacci en color Esta herramienta está diseñada para automatizar el proceso de dibujo y actualización de los niveles de Fibonacci en su gráfico. Se ajusta automáticamente a las tendencias del mercado, proporcionando señales visuales claras y alertas para ayudarle a analizar los movimientos de los precios. Características principales Colores adaptables: Las líneas de Fibonacci cambian automáticamente de color para reflejar la tendencia actual. Aparecen en azul durante las
Visual Trend Ribbon
Andri Maulana
Indicadores
Transforme sus operaciones con Visual Trend Ribbon ¿Cansado de perderse los grandes movimientos? ¿Le cuesta identificar la verdadera dirección del mercado? Visual Trend Rib bon es la solución. Este potente indicador elimina el ruido del mercado y le ofrece una comprensión clara y visual de la tendencia para que pueda operar con confianza. En lugar de una única línea retrasada, la Cinta de Tendencia Visual utiliza una banda dinámica de múltiples medias móviles para mostrarle el verdadero impulso
FREE
Master Trend Analyzer
Andri Maulana
Indicadores
El Master Trend Analyzer es un indicador potente y flexible de MetaTrader 4 (MT4) diseñado para ayudar a los operadores a analizar tendencias en varios marcos temporales simultáneamente. Al combinar múltiples Medias Móviles (MAs) de diferentes marcos temporales en un solo gráfico, esta herramienta proporciona una visión clara y completa de las tendencias del mercado, por lo que es más fácil identificar los niveles clave de soporte / resistencia, confirmar las tendencias, y tomar decisiones de tr
FREE
Ultimate Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Generador de señales definitivo: Su ventaja en el mercado ¿Está cansado de adivinar su próximo movimiento en el mercado? El Ultimate Signal Gener ator está aquí para cambiar eso. Este potente indicador MQL4 está diseñado para ofrecerle una clara ventaja en sus operaciones, proporcionándole señales fiables de compra y venta. Es una herramienta inteligente y eficaz que le ayuda a tomar decisiones con confianza, para que pueda centrarse en su estrategia, no en la incertidumbre. Principales ventaja
FREE
Precision Signals
Andri Maulana
Indicadores
Estocástico con Filtro de Tendencia: Señales de Precisión Este es un indicador potente y fácil de usar diseñado para operadores que desean señales más fiables del oscilador estocástico clásico. Cómo funciona: Este indicador mejora el Estocástico estándar añadiendo un potente filtro de tendencia. Utiliza una Media Móvil Exponencial (EMA) para determinar la dirección general del mercado. El indicador sólo generará una señal de "compra" cuando el cruce del estocástico sea alcista y el precio esté p
FREE
Catch the Turn
Andri Maulana
1 (1)
Indicadores
Catch The Turn: El Sistema de Trading de Confluencia de 5 Factores Cansado de indicadores contradictorios y entradas perdidas? es su motor de decisión completo, diseñado para cortar a través del ruido del mercado y entregar señales de entrada de alta confianza exactamente cuando comienza un movimiento importante del mercado. El poder de Confluence 5 en 1 Deje de operar sobre la duda. Nuestro motor patentado elimina las señales falsas generando una señal de operación sólo cuando cinco indicad
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indicadores
El mejor compañero de negociación: Más allá de las bandas ¿Cansado de perderse los movimientos clave del mercado? Nuestro indicador Beyond the Bands es la solución que estaba esperando. Esta potente herramienta toma la estrategia clásica de las Bandas de Bollinger y la sobrealimenta con un filtro EMA inteligente, proporcionándole señales más precisas y fiables que nunca. Está diseñada para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta probabilidad y evitar señales falsas, para que pueda operar
FREE
WilliamsTrend Pro
Andri Maulana
Indicadores
Eleve sus operaciones con WilliamsTrend Pro ¿Listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? WilliamsTrend Pro es la herramienta definitiva diseñada para ayudarle a detectar configuraciones de operaciones de alta probabilidad con precisión y confianza. Combinando el poder del oscilador Williams %R con un filtro de tendencia EMA de 200 periodos , este indicador le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Deje de cuestionar sus entradas y salidas. WilliamsTrend Pro filtra el
FREE
Precision Entry Master
Andri Maulana
Indicadores
Precision Entry Master: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de dudar de sus operaciones? El indicador Precision Entry Master está diseñado para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta calidad con confianza. Combina dos potentes análisis de mercado para ofrecerle una señal clara, filtrando el ruido y las señales falsas para que pueda centrarse en las mejores oportunidades. Nuestro sistema único funciona encontrando el momento perfecto cuando el impulso del mercado está cambiando y
FREE
Apex Trend Detector
Andri Maulana
Indicadores
¡Libere su potencial de negociación con el Detector de Tendencias Apex! ¿Está cansado de perderse operaciones rentables? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada y salida fiables en el volátil mercado de divisas? Es hora de mejorar su arsenal de trading con el Detector de Tendencias Apex , el indicador inteligente de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y detectar oportunidades de trading de alta probabilidad. El Detector de Tendencias Apex no es un indicador más; es un sofisticado sist
FREE
Stochastic Market Master
Andri Maulana
Indicadores
Domine sus entradas y salidas del mercado ¿Está cansado de los indicadores confusos y ruidosos que le dan señales falsas? El Estocástico Market Master está diseñado para eliminar el ruido y ofrecerle oportunidades de inversión claras y nítidas. Esta poderosa herramienta utiliza un proceso único de doble suavizado para proporcionar señales de compra y venta más precisas, ayudándole a detectar los cambios de tendencia con confianza y precisión. Con este indicador, puede dejar de mirar la pantalla
FREE
Wave Rider
Andri Maulana
Indicadores
El Indicador Wave Rider: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de intentar adivinar los movimientos del mercado? El indicador Wave R ider es su solución. Es una herramienta inteligente diseñada para ayudarle a detectar tendencias rentables con facilidad y confianza. ¿Por qué es tan potente? Vea las tendencias con claridad : Wave Rider simplifica los complejos datos del mercado, para que pueda identificar fácilmente la dirección de la tendencia y tomar decisiones más inteligentes. Obtenga
FREE
Momentum Master
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con Momentum Master , el indicador inteligente diseñado para ayudarle a navegar por los mercados con confianza. Esta poderosa herramienta proporciona señales claras y procesables mediante la combinación de las fortalezas de múltiples indicadores probados. Despídase de las conjeturas y dé la bienvenida a la precisión. Momentum Master es más que un simple proveedor de señales: es su analista personal del mercado. Utiliza una combinación única de medias móviles (E
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection EA
Andri Maulana
Utilidades
Fibonacci Auto Trend Detection EA Este Asesor Experto (EA) es una herramienta de negociación para MetaTrader 4 que utiliza los principios de Fibonacci combinados con la gestión de riesgos. Está diseñado para automatizar las entradas y salidas de operaciones basadas en los niveles dinámicos de Fibonacci mientras incluye controles de riesgo incorporados. Nota Importante: Este EA requiere el indicador Fibonacci Auto Trend Detection para funcionar. Características principales Ejecución automática d
FREE
Multi Time frame Support Resistance
Andri Maulana
Indicadores
Indicador Multi-Timeframe de Soporte y Resistencia para MT4. Herramienta Profesional para Traders Técnicos. Ventajas Clave Análisis Multi-Tiempo - Vea los niveles críticos desde diferentes marcos temporales simultáneamente Alertas en Tiempo Real - Notificaciones instantáneas cuando cambian los niveles clave Visualización personalizable : ajuste los colores, los estilos de línea y los plazos para adaptarlos a su estrategia. Fácil de usar - Fácil configuración con etiquetas visuales claras para
Last High and Low
Andri Maulana
Indicadores
Indicador de último máximo y último mínimo Características Líneas dinámicas de máximos y mínimos : Traza automáticamente líneas horizontales que muestran el máximo más alto y el mínimo más bajo sobre un número seleccionado de barras pasadas. Periodo Retroactivo Personalizable : Ajuste cuántas barras analiza el indicador para encontrar máximos y mínimos. Personalización visual : Elija los colores de las líneas (rojo para máximos, azul para mínimos). Ajuste el estilo de la línea (discontinua, só
Scalp Master Pro
Andri Maulana
Utilidades
Scalp Master Pro. Scalp Master Pro es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para los operadores que quieren scalping los mercados con precisión y confianza. Construido con estrategias avanzadas basadas en ATR, este EA se ajusta dinámicamente a las condiciones del mercado, asegurando una gestión óptima del riesgo de manera efectiva. Si usted es un principiante o un operador experimentado, este EA simplifica la gestión de las operaciones y la incorporación de ajustes de propagación intelig
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario