Solace Bitcoin

Link 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
Hinweis: Verwende diesen EA für trendende Märkte. Betrachte ihn als langfristiges Investment.

Für seitwärts laufende / konsolidierende Märkte:
Trailing Stop aktivieren

Link 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0

Die SET-Datei für Bitcoin ist auf meinem Screenshot.
→ Bitte vor dem Backtest richtig einstellen.

Was ist Solace Bitcoin?

Solace Bitcoin ist ein schneller Scalping-Expert Advisor, der speziell für BTCUSD und andere schnell laufende Kryptowährungen entwickelt wurde.

Der EA nutzt eine fortschrittliche Momentum-Erkennung, um starke Bewegungen sofort zu erkennen und automatisch intelligente Pending Orders zu platzieren.
So kann er Umkehrungen, Breakouts und schnelle Volatilitätsschübe bei Bitcoin ausnutzen.

Er ist schnell, anpassungsfähig und sicher – ideal für Bitcoin-Bewegungen während Nachrichten, Marktöffnungen, hoher Liquidität und starken Kurswechseln.

⚙️ Hauptlogik des EAs

✅ Intelligente Kerzenerkennung

Der EA analysiert große, schnelle und starke Kerzenbewegungen und filtert unnötiges Markt-Rauschen heraus.
Nur echte, starke Bewegungen lösen Trades aus.

✅ Automatisches Pending-Order-System

Der EA platziert Buy-Stop oder Sell-Stop Orders an wichtigen Momentum-Zonen, um sofortige Ausbrüche oder schnelle Rücksetzer mitzunehmen.

✅ Dynamische Order-Anpassung

Pending Orders passen sich automatisch an die Marktbewegung an, nähern sich dem Preis bei starkem Momentum oder werden gelöscht, wenn sie nicht rechtzeitig ausgelöst werden.

✅ Erweiterter Trailing Stop

Der Trailing Stop passt sich flexibel der Krypto-Volatilität an. Perfekt für plötzliche Bitcoin-Spikes und Rücksetzer.

❗ Eingebaute Sicherheitsfunktionen

Der EA kontrolliert:

  • Spread-Filter

  • Mindestabstände

  • Margin / Kontogesundheit

  • Broker-Regeln

  • Equity- und Drawdown-Schutz

💡 Hauptfunktionen
Funktion Beschreibung
⚡ Schnelle Kerzenerkennung Findet starke Momentum-Kerzen anhand von Größe und Kerzenkörper
🎯 Intelligente Pending Orders Automatisches Platzieren, Verschieben und Löschen
🔒 Sicherheits-System Stop-Loss-Prüfung, Ablaufzeiten, Drawdown-Schutz
🧠 Auto-Lot-Prüfung Passt Lotgrößen an Broker-Regeln an
🔄 Trailing Stop System Dynamischer Gewinnschutz
📊 Debug-Modus Klare Logs für Optimierung
💰 Kein Martingale / Keine Grid-Strategie Sicher und sauber
⚙️ Übersicht der Eingaben

Kerzenerkennung

  • Mindestkerzengröße

  • Mindestkörpergröße

  • Kerzenprüfzeitraum

  • Spread-/Gebührenprüfung

Orderverwaltung

  • Maximale Pending Orders

  • Order-Abstand

  • Stop-Loss

  • Trailing-Abstand & Schritt

  • Ablaufzeit für Pending Orders

Risiko & Sicherheit

  • Fixes Lot oder Risiko-Prozent

  • Magic Number

  • Trailing Stop aktivieren/deaktivieren

  • Mindestprofit für Trailing

Allgemein

  • Order-Kommentar

  • Debug-Infos anzeigen

📈 Empfohlene Einstellungen
Einstellung Empfehlung
Symbol BTCUSD
Timeframe M15
Kontotyp Hedging oder Netting
Handelszeit 24 Stunden
Mindestkapital 500–1000 USD+ (mit Krypto-Leverage)
Broker Swap-frei empfohlen
Empfohlener Broker Exness Standard

✔ Funktioniert auch mit kleinen Konten
✔ Sofort einsatzbereit dank optimaler Grundeinstellungen
✔ Bei ungewöhnlichen Krypto-Kontrakten bitte melden

⚠️ Wichtige Hinweise

  • Kein Martingale, keine Grid-Strategie

  • Entwickelt für hohe Kryptovolatilität

  • Backtests immer mit Every tick based on real ticks

  • Prüfe, ob dein Broker Stop-Pending Orders für Krypto erlaubt

🔥 Warum Trader Solace Bitcoin mögen

  • Entwickelt speziell für Bitcoin-Volatilität

  • Schnelle und intelligente Pending-Order-Logik

  • Stabile Performance mit Sicherheitsmechanismen

  • Komplett anpassbar – aggressiv oder konservativ

💬 Zusammenfassung

Solace Bitcoin ist ein fortschrittlicher Scalping-EA, der perfekt zu den schnellen und unberechenbaren Bewegungen von BTCUSD passt.

Er kombiniert schnelle Kerzenerkennung, intelligente Orderautomatik und starke Sicherheitsfunktionen – ideal, um Chancen in Bitcoins hoher Volatilität auszunutzen.

🚀 Schnell. Anpassungsfähig. Gebaut für Bitcoin.

⚖️ Hinweis

Der Handel mit Forex und CFDs ist riskant und nicht für jeden geeignet.
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.
Bitte immer verantwortungsvoll handeln.

