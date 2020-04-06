🏆 Solace Bitcoin

Link 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I

Hinweis: Verwende diesen EA für trendende Märkte. Betrachte ihn als langfristiges Investment.

Für seitwärts laufende / konsolidierende Märkte:

→ Trailing Stop aktivieren

Link 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0

Die SET-Datei für Bitcoin ist auf meinem Screenshot.

→ Bitte vor dem Backtest richtig einstellen.

Was ist Solace Bitcoin?

Solace Bitcoin ist ein schneller Scalping-Expert Advisor, der speziell für BTCUSD und andere schnell laufende Kryptowährungen entwickelt wurde.

Der EA nutzt eine fortschrittliche Momentum-Erkennung, um starke Bewegungen sofort zu erkennen und automatisch intelligente Pending Orders zu platzieren.

So kann er Umkehrungen, Breakouts und schnelle Volatilitätsschübe bei Bitcoin ausnutzen.

Er ist schnell, anpassungsfähig und sicher – ideal für Bitcoin-Bewegungen während Nachrichten, Marktöffnungen, hoher Liquidität und starken Kurswechseln.

✅ Intelligente Kerzenerkennung

⚙️ Hauptlogik des EAs

Der EA analysiert große, schnelle und starke Kerzenbewegungen und filtert unnötiges Markt-Rauschen heraus.

Nur echte, starke Bewegungen lösen Trades aus.

✅ Automatisches Pending-Order-System

Der EA platziert Buy-Stop oder Sell-Stop Orders an wichtigen Momentum-Zonen, um sofortige Ausbrüche oder schnelle Rücksetzer mitzunehmen.

✅ Dynamische Order-Anpassung

Pending Orders passen sich automatisch an die Marktbewegung an, nähern sich dem Preis bei starkem Momentum oder werden gelöscht, wenn sie nicht rechtzeitig ausgelöst werden.

✅ Erweiterter Trailing Stop

Der Trailing Stop passt sich flexibel der Krypto-Volatilität an. Perfekt für plötzliche Bitcoin-Spikes und Rücksetzer.

❗ Eingebaute Sicherheitsfunktionen

Der EA kontrolliert:

Spread-Filter

Mindestabstände

Margin / Kontogesundheit

Broker-Regeln

Equity- und Drawdown-Schutz

Funktion Beschreibung ⚡ Schnelle Kerzenerkennung Findet starke Momentum-Kerzen anhand von Größe und Kerzenkörper 🎯 Intelligente Pending Orders Automatisches Platzieren, Verschieben und Löschen 🔒 Sicherheits-System Stop-Loss-Prüfung, Ablaufzeiten, Drawdown-Schutz 🧠 Auto-Lot-Prüfung Passt Lotgrößen an Broker-Regeln an 🔄 Trailing Stop System Dynamischer Gewinnschutz 📊 Debug-Modus Klare Logs für Optimierung 💰 Kein Martingale / Keine Grid-Strategie Sicher und sauber

Kerzenerkennung

Mindestkerzengröße

Mindestkörpergröße

Kerzenprüfzeitraum

Spread-/Gebührenprüfung

Orderverwaltung

Maximale Pending Orders

Order-Abstand

Stop-Loss

Trailing-Abstand & Schritt

Ablaufzeit für Pending Orders

Risiko & Sicherheit

Fixes Lot oder Risiko-Prozent

Magic Number

Trailing Stop aktivieren/deaktivieren

Mindestprofit für Trailing

Allgemein

Order-Kommentar

Debug-Infos anzeigen

Einstellung Empfehlung Symbol BTCUSD Timeframe M15 Kontotyp Hedging oder Netting Handelszeit 24 Stunden Mindestkapital 500–1000 USD+ (mit Krypto-Leverage) Broker Swap-frei empfohlen Empfohlener Broker Exness Standard

💡 Hauptfunktionen⚙️ Übersicht der Eingaben📈 Empfohlene Einstellungen

✔ Funktioniert auch mit kleinen Konten

✔ Sofort einsatzbereit dank optimaler Grundeinstellungen

✔ Bei ungewöhnlichen Krypto-Kontrakten bitte melden

Kein Martingale, keine Grid-Strategie

Entwickelt für hohe Kryptovolatilität

Backtests immer mit Every tick based on real ticks

Prüfe, ob dein Broker Stop-Pending Orders für Krypto erlaubt

Entwickelt speziell für Bitcoin-Volatilität

Schnelle und intelligente Pending-Order-Logik

Stabile Performance mit Sicherheitsmechanismen

Komplett anpassbar – aggressiv oder konservativ

⚠️ Wichtige Hinweise🔥 Warum Trader Solace Bitcoin mögen💬 Zusammenfassung

Solace Bitcoin ist ein fortschrittlicher Scalping-EA, der perfekt zu den schnellen und unberechenbaren Bewegungen von BTCUSD passt.

Er kombiniert schnelle Kerzenerkennung, intelligente Orderautomatik und starke Sicherheitsfunktionen – ideal, um Chancen in Bitcoins hoher Volatilität auszunutzen.

🚀 Schnell. Anpassungsfähig. Gebaut für Bitcoin.

⚖️ Hinweis

Der Handel mit Forex und CFDs ist riskant und nicht für jeden geeignet.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.

Bitte immer verantwortungsvoll handeln.