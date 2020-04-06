Solace Bitcoin
Link 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I
Hinweis: Verwende diesen EA für trendende Märkte. Betrachte ihn als langfristiges Investment.
Für seitwärts laufende / konsolidierende Märkte:
→ Trailing Stop aktivieren
Link 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0
Die SET-Datei für Bitcoin ist auf meinem Screenshot.
→ Bitte vor dem Backtest richtig einstellen.
Solace Bitcoin ist ein schneller Scalping-Expert Advisor, der speziell für BTCUSD und andere schnell laufende Kryptowährungen entwickelt wurde.
Der EA nutzt eine fortschrittliche Momentum-Erkennung, um starke Bewegungen sofort zu erkennen und automatisch intelligente Pending Orders zu platzieren.
So kann er Umkehrungen, Breakouts und schnelle Volatilitätsschübe bei Bitcoin ausnutzen.
Er ist schnell, anpassungsfähig und sicher – ideal für Bitcoin-Bewegungen während Nachrichten, Marktöffnungen, hoher Liquidität und starken Kurswechseln.⚙️ Hauptlogik des EAs
✅ Intelligente Kerzenerkennung
Der EA analysiert große, schnelle und starke Kerzenbewegungen und filtert unnötiges Markt-Rauschen heraus.
Nur echte, starke Bewegungen lösen Trades aus.
✅ Automatisches Pending-Order-System
Der EA platziert Buy-Stop oder Sell-Stop Orders an wichtigen Momentum-Zonen, um sofortige Ausbrüche oder schnelle Rücksetzer mitzunehmen.
✅ Dynamische Order-Anpassung
Pending Orders passen sich automatisch an die Marktbewegung an, nähern sich dem Preis bei starkem Momentum oder werden gelöscht, wenn sie nicht rechtzeitig ausgelöst werden.
✅ Erweiterter Trailing Stop
Der Trailing Stop passt sich flexibel der Krypto-Volatilität an. Perfekt für plötzliche Bitcoin-Spikes und Rücksetzer.
❗ Eingebaute Sicherheitsfunktionen
Der EA kontrolliert:
-
Spread-Filter
-
Mindestabstände
-
Margin / Kontogesundheit
-
Broker-Regeln
-
Equity- und Drawdown-Schutz
|Funktion
|Beschreibung
|⚡ Schnelle Kerzenerkennung
|Findet starke Momentum-Kerzen anhand von Größe und Kerzenkörper
|🎯 Intelligente Pending Orders
|Automatisches Platzieren, Verschieben und Löschen
|🔒 Sicherheits-System
|Stop-Loss-Prüfung, Ablaufzeiten, Drawdown-Schutz
|🧠 Auto-Lot-Prüfung
|Passt Lotgrößen an Broker-Regeln an
|🔄 Trailing Stop System
|Dynamischer Gewinnschutz
|📊 Debug-Modus
|Klare Logs für Optimierung
|💰 Kein Martingale / Keine Grid-Strategie
|Sicher und sauber
Kerzenerkennung
-
Mindestkerzengröße
-
Mindestkörpergröße
-
Kerzenprüfzeitraum
-
Spread-/Gebührenprüfung
Orderverwaltung
-
Maximale Pending Orders
-
Order-Abstand
-
Stop-Loss
-
Trailing-Abstand & Schritt
-
Ablaufzeit für Pending Orders
Risiko & Sicherheit
-
Fixes Lot oder Risiko-Prozent
-
Magic Number
-
Trailing Stop aktivieren/deaktivieren
-
Mindestprofit für Trailing
Allgemein
-
Order-Kommentar
-
Debug-Infos anzeigen
|Einstellung
|Empfehlung
|Symbol
|BTCUSD
|Timeframe
|M15
|Kontotyp
|Hedging oder Netting
|Handelszeit
|24 Stunden
|Mindestkapital
|500–1000 USD+ (mit Krypto-Leverage)
|Broker
|Swap-frei empfohlen
|Empfohlener Broker
|Exness Standard
✔ Funktioniert auch mit kleinen Konten
✔ Sofort einsatzbereit dank optimaler Grundeinstellungen
✔ Bei ungewöhnlichen Krypto-Kontrakten bitte melden
-
Kein Martingale, keine Grid-Strategie
-
Entwickelt für hohe Kryptovolatilität
-
Backtests immer mit Every tick based on real ticks
-
Prüfe, ob dein Broker Stop-Pending Orders für Krypto erlaubt
-
Entwickelt speziell für Bitcoin-Volatilität
-
Schnelle und intelligente Pending-Order-Logik
-
Stabile Performance mit Sicherheitsmechanismen
-
Komplett anpassbar – aggressiv oder konservativ
Solace Bitcoin ist ein fortschrittlicher Scalping-EA, der perfekt zu den schnellen und unberechenbaren Bewegungen von BTCUSD passt.
Er kombiniert schnelle Kerzenerkennung, intelligente Orderautomatik und starke Sicherheitsfunktionen – ideal, um Chancen in Bitcoins hoher Volatilität auszunutzen.
🚀 Schnell. Anpassungsfähig. Gebaut für Bitcoin.⚖️ Hinweis
Der Handel mit Forex und CFDs ist riskant und nicht für jeden geeignet.
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.
Bitte immer verantwortungsvoll handeln.