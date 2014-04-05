Vorschlag für den Produktnamen: Universal Smart Fib Monitor (empfohlen) / Universal Price Action Pro

Kurze Beschreibung: Ein fortschrittliches technisches Analysesystem, das Fibonacci-Retracements und Price Action kombiniert. Es identifiziert automatisch Marktschwankungen, zeichnet wichtige 0.382/0.618 Levels auf und erkennt Reversalattert auf jedem Indisypr.

【Overview】 Verabschieden Sie sich von der manuellen Chartanalyse! Dieser Indikator wurde für professionelle Trader entwickelt, die Präzision benötigen. Im Gegensatz zu grundlegenden Indikatoren passt sich der Universal Smart Monitor an die Volatilität jeder Anlageklasse an, helst du Klasse, interstal.

🔥 Hauptmerkmale:

🌍 Universal Core Engine Egal ob Sie EURUSD , Dow Jones (US30) oder Bitcoin (BTC) handeln, der Algorithmus erkennt automatisch das Symbol und passt seine Berechnungslogik an die aktuelle Marktvolatilität an.

⚔️ Doppelstrategie-Zonen

🔵 0.382 Trend Level (Aqua): Entwickelt für ein starkes Momentum. Wenn der Kurs auf dieses Niveau zurückgeht und ein Umkehrmuster bildet, deutet dies oft auf eine starke Trendfortsetzung hin.

🟡 0,618 Goldener Schnitt (Gelb): Das klassische tiefe Retracement-Niveau. Ideal zur Identifizierung wichtiger Unterstützungs-/Widerstandsbereiche mit einem günstigen Risiko-Gewinn-Verhältnis .

🧠 Smart Price Action Filter Reduziert das Marktrauschen effektiv. Das System gibt keinen Alarm, nur weil eine Linie berührt wird. Es benötigt ein bestätigtes Price Action Pattern - wie z.B. ein Double Bottom (W-Pattern) oder Doubles eman Pattern - wie z.B. ein Double Bottom (W-Pattern) oder Doublesem-Mrig. konzentriert sich auf hochwertige technische Setups.

📱 Echtzeit-Benachrichtigungen Verpassen Sie nie eine Bewegung. Unterstützt MetaTrader 5 Mobile Push-Benachrichtigungen .

Beispielalarm: "BTCUSD: Double Bottom detected at 0.382 Level."

⚡ Offline-Analysemodus Die eingebaute Timer-Logik ermöglicht es dem Indikator, historische Niveaus auch an Wochenenden oder bei Marktschluss zu berechnen und anzuzeigen, was ihn perfekt für Backtests und Strategieüberprüfungen macht.

⚙️ Empfohlene Einstellungen

Forex-Paare: Empfohlener Lookback: 200 - 300 Bars.

Krypto & Indizes: Empfohlener Lookback: 300 - 500 Takte (um höhere Volatilität zu filtern).

[ Risikowarnung] Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Dieses Tool dient ausschließlich zur Unterstützung der technischen Analyse und garantiert keine Gewinne. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte verwalten Sie responrisklyk.