Gold Trend Fortress
- Experten
- Chen Fu Huang
- Version: 3.60
- Aktivierungen: 10
Trend Commander v3.9 ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde .
In einem Markt, der mit gefährlichen Grid- und Martingale-EAs überschwemmt ist, die Ihr gesamtes Kapital für ein paar Cent riskieren, hebt sich Trend Commander ab. Er ist ein reiner Trend Follower . Er wartet geduldig auf signifikante Ausbrüche und fährt Trend Follower . Er wartet geduldig auf signifikante Ausbrüche und reitet Trend Follower . . wailves von stop vesil-strict und reitet. trailing stops.
✅ Was ist neu in v3.6 (Validator Edition)? Diese Version wurde für maximale Stabilität und Broker-Konformität überarbeitet :
- Anti-Spam-Logik: Eingebauter "Cooldown Timer", um übermäßige Orderänderungsanfragen zu verhindern .
- Volumen-Limit-Prüfung: Passt die Losgrößen automatisch an, um die maklerspezifischen Volumenlimits einzuhalten (perfekt für Prop Firms) .
- Strenges Step Trailing: Es wurde ein Mindestschritt (30 Punkte) für Trailing-Stops implementiert, um einen reibungslosen Betrieb auf allen VPS-Umgebungen zu gewährleisten .
🚀 Kernstrategie-Logik :
- Der "Big Picture"-Filter: Er respektiert den täglichen (D1) Trend. Es wird nie gegen den täglichen Trend gehandelt, damit Sie auf der richtigen Seite des Marktes bleiben .
- 3-Tage-Ausbruch-Regel: Verwendet einen 72-Perioden-Donchian-Kanal, um 80 % des Marktrauschens herauszufiltern. Er steigt nur ein, wenn ein echter Ausbruch stattfindet .
- Volatilitäts-Squeeze: Angetrieben von ADX und Bollinger-Bandbreite werden "tote Märkte" und Bandbreiten vermieden .
- Auto-Compounding: Das integrierte Money Management vergrößert Ihre Losgröße automatisch, wenn Ihr Konto wächst .
📊 Performance-Highlights (Backtest-Daten) :
- Gewinnfaktor: > 1,60 (Realweltbedingungen )
- Gewinnrate: ~58% (Hoch für eine Trendstrategie )
- Drawdown: Niedrig und kontrolliert (harter Stop Loss bei jedem Handel )
- Risiko/Belohnung: Positive Erwartungshaltung (~1.2 : 1 )
(Empfehlungen)
- Symbol : XAUUSD (Gold )
- Zeitrahmen : H1 (1 Stunde )
- Kontotyp : ECN oder Raw Spread wird empfohlen .
- Mindesteinlage : $500 (sicher), $1000+ (empfohlen) .
- Einstellungen :
- InpUseMM: true (Aktivieren Sie Auto-Compounding für Wachstum).
- InpRiskPercent: 0.01 (Konservativ) oder 0.02 (Aggressiv).
- InpChannelPeriod: 72 (Nicht ändern, dies ist die Kernlogik) .
⚠️ [CRITICAL RISK DISCLOSURE] Nur für seriöse Anleger
Bitte beachten Sie: Dies ist weder ein "Heiliger Gral", noch ein Marketing-Gimmick, das tägliche Gewinne verspricht. Trend Commander ist für den ECHTEN WELTHANDEL entwickelt worden.
In der Realität des professionellen Handels sind Verlusttage, -wochen oder sogar -monate ein unvermeidlicher Teil der Profitabilitätsgleichung. Wenn Sie kurzfristige Drawdowns nicht tolerieren können, oder wenn Sie ein System suchen, das EA s, neveral seking a system s
Der Markt ist überschwemmt mit Martingale- und Grid-Strategien. Sie mögen den flüchtigen Nervenkitzel einer "100%igen Gewinnrate" bieten, aber der versteckte Preis ist oft ein Totalverlust des Kontos über Nacht. Wir lehnen es strikt ab, solche Strategien zu verwenden, da sie oft über Nacht zum Totalverlust des Kontos führen. Wir lehnen solche Methoden strikt ab.
Für uns steht das Überleben an erster Stelle. Nur wenn Sie akzeptieren, dass Verluste zu den notwendigen Geschäftskosten gehören, können Sie ein System mit echtem langfristigen Wachstumspotenzial besitzen. Je eher Sie sich dieser Realität stellen, desto eher können Sie Erfolg haben.