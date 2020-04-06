Gold Trend Fortress

Trend Commander v3.9 ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde .

In einem Markt, der mit gefährlichen Grid- und Martingale-EAs überschwemmt ist, die Ihr gesamtes Kapital für ein paar Cent riskieren, hebt sich Trend Commander ab. Er ist ein reiner Trend Follower. Er wartet geduldig auf signifikante Ausbrüche und fährt die Welle mit strikten Stop-Loss- und Trailing-Stops.

Was ist neu in v3.6 (Validator Edition)? Diese Version wurde für maximale Stabilität und Broker-Konformität überarbeitet :

  1. Anti-Spam-Logik: Eingebauter "Cooldown Timer", um übermäßige Orderänderungsanfragen zu verhindern .
  2. Volumen-Limit-Prüfung: Passt die Losgrößen automatisch an, um die maklerspezifischen Volumenlimits einzuhalten (perfekt für Prop Firms) .
  3. Strenges Step Trailing: Es wurde ein Mindestschritt (30 Punkte) für Trailing-Stops implementiert, um einen reibungslosen Betrieb auf allen VPS-Umgebungen zu gewährleisten .

🚀 Kernstrategie-Logik :

  1. Der "Big Picture"-Filter: Er respektiert den täglichen (D1) Trend. Es wird nie gegen den täglichen Trend gehandelt, damit Sie auf der richtigen Seite des Marktes bleiben .
  2. 3-Tage-Ausbruch-Regel: Verwendet einen 72-Perioden-Donchian-Kanal, um 80 % des Marktrauschens herauszufiltern. Er steigt nur ein, wenn ein echter Ausbruch stattfindet .
  3. Volatilitäts-Squeeze: Angetrieben von ADX und Bollinger-Bandbreite werden "tote Märkte" und Bandbreiten vermieden .
  4. Auto-Compounding: Das integrierte Money Management vergrößert Ihre Losgröße automatisch, wenn Ihr Konto wächst .

📊 Performance-Highlights (Backtest-Daten) :

  • Gewinnfaktor: > 1,60 (Realweltbedingungen )
  • Gewinnrate: ~58% (Hoch für eine Trendstrategie )
  • Drawdown: Niedrig und kontrolliert (harter Stop Loss bei jedem Handel )
  • Risiko/Belohnung: Positive Erwartungshaltung (~1.2 : 1 )

(Empfehlungen)

  • Symbol : XAUUSD (Gold )
  • Zeitrahmen : H1 (1 Stunde )
  • Kontotyp : ECN oder Raw Spread wird empfohlen .
  • Mindesteinlage : $500 (sicher), $1000+ (empfohlen) .
  • Einstellungen :
    • InpUseMM: true (Aktivieren Sie Auto-Compounding für Wachstum).
    • InpRiskPercent: 0.01 (Konservativ) oder 0.02 (Aggressiv).
    • InpChannelPeriod: 72 (Nicht ändern, dies ist die Kernlogik) .

⚠️ [CRITICAL RISK DISCLOSURE] Nur für seriöse Anleger

Bitte beachten Sie: Dies ist weder ein "Heiliger Gral", noch ein Marketing-Gimmick, das tägliche Gewinne verspricht. Trend Commander ist für den ECHTEN WELTHANDEL entwickelt worden.

In der Realität des professionellen Handels sind Verlusttage, -wochen oder sogar -monate ein unvermeidlicher Teil der Profitabilitätsgleichung. Wenn Sie kurzfristige Drawdowns nicht tolerieren können, oder wenn Sie ein System suchen, das niemals verliert, ist dieser EA nicht für Sie.

Der Markt ist überschwemmt mit Martingale- und Grid-Strategien. Sie mögen den flüchtigen Nervenkitzel einer "100%igen Gewinnrate" bieten, aber der versteckte Preis ist oft ein Totalverlust des Kontos über Nacht. Wir lehnen es strikt ab, solche Strategien zu verwenden, da sie oft über Nacht zum Totalverlust des Kontos führen. Wir lehnen solche Methoden strikt ab.

Für uns steht das Überleben an erster Stelle. Nur wenn Sie akzeptieren, dass Verluste zu den notwendigen Geschäftskosten gehören, können Sie ein System mit echtem langfristigen Wachstumspotenzial besitzen. Je eher Sie sich dieser Realität stellen, desto eher können Sie Erfolg haben.



Weitere Produkte dieses Autors
Gold Smart Sniper Pro
Chen Fu Huang
Indikatoren
Kurze Beschreibung: Ein spezieller technischer Indikator für den Goldhandel (XAUUSD). Er identifiziert automatisch Marktschwankungen, zeichnet wichtige 0,382 und 0,618 Fibonacci-Retracement-Levels auf und sen mobile Push-Notierungen nicht 面紙 面 面 筆/內托werden erkannt. 【Key Features】 Dualer Überwachungsmodus: Verfolgt gleichzeitig das 0,382 (Shallow Retracement) und 0,618 (Deep Retracement) Niveau. Automatische Swing-Erkennung: Berechnet automatisch Hochs und Tiefs basierend auf der Lookback-Period
FREE
Flow Monitor
Chen Fu Huang
Utilitys
Zusammenfassung: Tick Delta Flow ist ein professionelles Tool zur Analyse des Auftragsflusses, das für Scalper und Day Trader entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Volumenindikatoren zerlegt es jeden Preis-Tick, um den tatsächlichen aggressiven Kauf- und Verkaufsdruck (Delta) innerhalb jeder Kerze aufzudecken. Es bietet eine Echtzeit-"X-Ray"-Ansicht der Mikrostruktur des Marktes. Hauptmerkmale: Candle-by-Candle-Analyse (Hauptchart): Zeigt in Echtzeit die Anzahl der Kauf-Ticks , die Anzahl d
FREE
Trend Commander
Chen Fu Huang
Experten
Titel: Trend Fortress v2.3: Spezialisierter Trendfolge- und Verteidigungs-EA Beschreibung: Trend Fortress v2.3 ist nicht nur ein EA, sondern ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um wichtige Markttrends zu erfassen und gleichzeitig eine Geldmanagement-Logik von institutioneller Qualität zu verwenden. Hauptmerkmale von Trend Fortress v2.3 1. Stabilität trifft auf Wachstum Kapitalerhalt ist unsere oberste Priorität. Der EA befindet sich standardmäßig im "Stabilitätsmodus" , um
Universal Smart Sniper Pro
Chen Fu Huang
Indikatoren
Vorschlag für den Produktnamen: Universal Smart Fib Monitor (empfohlen) / Universal Price Action Pro Kurze Beschreibung: Ein fortschrittliches technisches Analysesystem, das Fibonacci-Retracements und Price Action kombiniert. Es identifiziert automatisch Marktschwankungen, zeichnet wichtige 0.382/0.618 Levels auf und erkennt Reversalattert auf jedem Indisypr. 【Overview】 Verabschieden Sie sich von der manuellen Chartanalyse! Dieser Indikator wurde für professionelle Trader entwickelt, die Präzis
