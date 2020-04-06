Gold Trend Fortress

Trend Commander v3.9 ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde .

In einem Markt, der mit gefährlichen Grid- und Martingale-EAs überschwemmt ist, die Ihr gesamtes Kapital für ein paar Cent riskieren, hebt sich Trend Commander ab. Er ist ein reiner Trend Follower . Er wartet geduldig auf signifikante Ausbrüche und fährt Trend Follower . Er wartet geduldig auf signifikante Ausbrüche und reitet Trend Follower . . wailves von stop vesil-strict und reitet. trailing stops.

✅ Was ist neu in v3.6 (Validator Edition)? Diese Version wurde für maximale Stabilität und Broker-Konformität überarbeitet :

Anti-Spam-Logik: Eingebauter "Cooldown Timer", um übermäßige Orderänderungsanfragen zu verhindern . Volumen-Limit-Prüfung: Passt die Losgrößen automatisch an, um die maklerspezifischen Volumenlimits einzuhalten (perfekt für Prop Firms) . Strenges Step Trailing: Es wurde ein Mindestschritt (30 Punkte) für Trailing-Stops implementiert, um einen reibungslosen Betrieb auf allen VPS-Umgebungen zu gewährleisten .

🚀 Kernstrategie-Logik :

Der "Big Picture"-Filter: Er respektiert den täglichen (D1) Trend. Es wird nie gegen den täglichen Trend gehandelt, damit Sie auf der richtigen Seite des Marktes bleiben . 3-Tage-Ausbruch-Regel: Verwendet einen 72-Perioden-Donchian-Kanal, um 80 % des Marktrauschens herauszufiltern. Er steigt nur ein, wenn ein echter Ausbruch stattfindet . Volatilitäts-Squeeze: Angetrieben von ADX und Bollinger-Bandbreite werden "tote Märkte" und Bandbreiten vermieden . Auto-Compounding: Das integrierte Money Management vergrößert Ihre Losgröße automatisch, wenn Ihr Konto wächst .

📊 Performance-Highlights (Backtest-Daten) :

Gewinnfaktor: > 1,60 (Realweltbedingungen )

Gewinnrate: ~58% (Hoch für eine Trendstrategie )

Drawdown: Niedrig und kontrolliert (harter Stop Loss bei jedem Handel )

Risiko/Belohnung: Positive Erwartungshaltung (~1.2 : 1 )

(Empfehlungen)

Symbol : XAUUSD (Gold )

Zeitrahmen : H1 (1 Stunde )

Kontotyp : ECN oder Raw Spread wird empfohlen .

Mindesteinlage : $500 (sicher), $1000+ (empfohlen) .

Einstellungen :

InpUseMM : true (Aktivieren Sie Auto-Compounding für Wachstum).



InpRiskPercent : 0.01 (Konservativ) oder 0.02 (Aggressiv).



InpChannelPeriod : 72 (Nicht ändern, dies ist die Kernlogik) .