RSI Sniper Gold Edition

Po tenzial der Trendfolge mit der Agilität des Scalping.

(Kernlogik)

  1. Dual-Mode-Engine: Der EA nutzt ADX- und ATR-Indikatoren, um automatisch Marktregimes zu identifizieren.

    • Trend-Modus: Wenn ein starker Trend erkannt wird, verwendet er breitere Stopps und Trailing Profits, um maximale Pips aus großen Bewegungen zu erzielen.

    • Scalp-Modus: Bei schwankenden Märkten schaltet er auf eine kurzfristige Logik mit hoher Gewinnrate für schnelle Ein- und Ausstiegsgeschäfte um.

  2. Smart Risk Step-Down: Eingebauter Drawdown-Schutz. Wenn die Strategie im Scalp-Modus aufeinanderfolgende Verluste erleidet, reduziert sie automatisch das Risiko (z. B. um 50 %) für nachfolgende Trades, um das Kapital zu schonen.

  3. Dynamischer Volatilitätsfilter: Nutzt die relative ATR-Berechnung, um extreme Nachrichtenspitzen oder ungeordnetes Wash-Trading herauszufiltern, und verhindert so Einstiege während unkontrollierbarer Risikobedingungen (z.B. bei Jahresendspitzen).

[Hauptmerkmale]

  • Sicherheit geht vor: Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging Down. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) ab dem Zeitpunkt des Einstiegs.

  • Hohe Wahrscheinlichkeit: Die Logik wurde entwickelt, um Signale von geringer Qualität herauszufiltern und sich nur auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren.

  • Dynamisches Geldmanagement: Die Losgröße wird auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes des Kontos (Standardwert 3 %) berechnet, um unabhängig von der Kontogröße ein konstantes Wachstum und Sicherheit zu gewährleisten.

[Empfehlungen]

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)

  • Mindesteinlage: $500 USD empfohlen

  • Konto-Typ: ECN- oder Low Spread-Konto wird für beste Performance dringend empfohlen.

  • VPS: Ein VPS mit niedriger Latenzzeit wird für einen 24/7-Betrieb empfohlen.

Haftungsausschluss: Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte führen Sie Ihre eigenen Backtests durch, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.


