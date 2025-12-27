Flow Monitor

Zusammenfassung: Tick Delta Flow ist ein professionelles Tool zur Analyse des Auftragsflusses, das für Scalper und Day Trader entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Volumenindikatoren zerlegt es jeden Preis-Tick, um den tatsächlichen aggressiven Kauf- und Verkaufsdruck (Delta) innerhalb jeder Kerze aufzudecken. Es bietet eine Echtzeit-"X-Ray"-Ansicht der Mikrostruktur des Marktes.

Hauptmerkmale:

  1. Candle-by-Candle-Analyse (Hauptchart):

    • Zeigt in Echtzeit die Anzahl der Kauf-Ticks, die Anzahl der Verkaufs-Ticks und das Netto-Delta über/unter jeder Kerze an.

    • Hilft bei der sofortigen Erkennung von Erschöpfung, Absorption und aggressiven Ausbrüchen.

    • Das Bildmaterial (Textgröße, Farbe, Abstand) ist vollständig anpassbar.

  2. Live-Dashboard (Kopf-oben-Anzeige):

    • Ein übersichtliches, feststehendes Panel in der oberen linken Ecke fasst die Statistiken des aktuellen Balkens zusammen.

    • Verfolgen Sie den Kampf zwischen Bullen und Bären, ohne die Zahlen manuell zu zählen.

  3. Fortgeschrittener Sub-Window-Oszillator:

    • Power-Linien: Zwei unterschiedliche Linien, die die Akkumulation von Kauf- und Verkaufs-Ticks anzeigen.

    • Delta-Histogramm: Visualisiert die Nettovolumendifferenz (grün für positiv, rot für negativ).

    • Crossover-Signale: Zeichnet nicht-umkehrende Pfeile, wenn sich das Kauf-/Verkaufsmomentum verschiebt (Golden Cross/Death Cross).

    • Rauschfilterung: Enthält einen Threshold-Parameter, um unbedeutende Crossover bei niedriger Volatilität herauszufiltern.

Wie es funktioniert: Der Indikator verarbeitet Tick-Daten von Ihrem Broker in Echtzeit.

  • Grünes Histogramm/Linie: Zeigt an, dass die Käufer in der aktuellen Auktion dominieren.

  • Rotes Histogramm/Linie: Zeigt an, dass die Verkäufer aggressiv sind.

  • Pfeile: Markieren den Zeitpunkt, an dem die Dominanz innerhalb des Balkens von einer Seite zur anderen wechselt.

Wichtiger Hinweis:

  • Da sich dieses Tool auf Live-Tick-Daten (Kauf-/Verkaufsflaggen) stützt, berechnet es die Daten ab dem Moment, in dem es an den Chart angehängt wird. Es lädt keine historischen Tickdaten herunter, um eine leichte Performance zu gewährleisten.

  • Am besten geeignet für volatile Paare und Indizes (z.B. XAUUSD, US30, EURUSD).

Eingabeparameter:

  • Schwellenwert : Empfindlichkeitsfilter für Signalpfeile (höher = weniger, stärkere Signale).

  • Visuelle Einstellungen: Passen Sie Farben, Pfeilgrößen und die Position des Dashboards an Ihren Bildschirm an.


TAO su
241
TAO su 2025.12.29 06:30 
 

great and amazing !

TAO su
241
TAO su 2025.12.29 06:30 
 

great and amazing !

Chen Fu Huang
537
Antwort vom Entwickler Chen Fu Huang 2025.12.29 07:25
thank you very much
