Flow Monitor

Zusammenfassung: Tick Delta Flow ist ein professionelles Tool zur Analyse des Auftragsflusses, das für Scalper und Day Trader entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Volumenindikatoren zerlegt es jeden Preis-Tick, um den tatsächlichen aggressiven Kauf- und Verkaufsdruck (Delta) innerhalb jeder Kerze aufzudecken. Es bietet eine Echtzeit-"X-Ray"-Ansicht der Mikrostruktur des Marktes.

Hauptmerkmale:

Candle-by-Candle-Analyse (Hauptchart): Zeigt in Echtzeit die Anzahl der Kauf-Ticks , die Anzahl der Verkaufs-Ticks und das Netto-Delta über/unter jeder Kerze an.

Hilft bei der sofortigen Erkennung von Erschöpfung, Absorption und aggressiven Ausbrüchen.

Das Bildmaterial (Textgröße, Farbe, Abstand) ist vollständig anpassbar. Live-Dashboard (Kopf-oben-Anzeige): Ein übersichtliches, feststehendes Panel in der oberen linken Ecke fasst die Statistiken des aktuellen Balkens zusammen.

Verfolgen Sie den Kampf zwischen Bullen und Bären, ohne die Zahlen manuell zu zählen. Fortgeschrittener Sub-Window-Oszillator: Power-Linien: Zwei unterschiedliche Linien, die die Akkumulation von Kauf- und Verkaufs-Ticks anzeigen.

Delta-Histogramm: Visualisiert die Nettovolumendifferenz (grün für positiv, rot für negativ).

Crossover-Signale: Zeichnet nicht-umkehrende Pfeile, wenn sich das Kauf-/Verkaufsmomentum verschiebt (Golden Cross/Death Cross).

Rauschfilterung: Enthält einen Threshold-Parameter, um unbedeutende Crossover bei niedriger Volatilität herauszufiltern.

Wie es funktioniert: Der Indikator verarbeitet Tick-Daten von Ihrem Broker in Echtzeit.

Grünes Histogramm/Linie: Zeigt an, dass die Käufer in der aktuellen Auktion dominieren.

Rotes Histogramm/Linie: Zeigt an, dass die Verkäufer aggressiv sind.

Pfeile: Markieren den Zeitpunkt, an dem die Dominanz innerhalb des Balkens von einer Seite zur anderen wechselt.

Wichtiger Hinweis:

Da sich dieses Tool auf Live-Tick-Daten (Kauf-/Verkaufsflaggen) stützt, berechnet es die Daten ab dem Moment, in dem es an den Chart angehängt wird . Es lädt keine historischen Tickdaten herunter, um eine leichte Performance zu gewährleisten.

Am besten geeignet für volatile Paare und Indizes (z.B. XAUUSD, US30, EURUSD).

Eingabeparameter: