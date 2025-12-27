Flow Monitor
- Utilitys
- Chen Fu Huang
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
Zusammenfassung: Tick Delta Flow ist ein professionelles Tool zur Analyse des Auftragsflusses, das für Scalper und Day Trader entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Volumenindikatoren zerlegt es jeden Preis-Tick, um den tatsächlichen aggressiven Kauf- und Verkaufsdruck (Delta) innerhalb jeder Kerze aufzudecken. Es bietet eine Echtzeit-"X-Ray"-Ansicht der Mikrostruktur des Marktes.
Hauptmerkmale:
-
Candle-by-Candle-Analyse (Hauptchart):
-
Zeigt in Echtzeit die Anzahl der Kauf-Ticks, die Anzahl der Verkaufs-Ticks und das Netto-Delta über/unter jeder Kerze an.
-
Hilft bei der sofortigen Erkennung von Erschöpfung, Absorption und aggressiven Ausbrüchen.
-
Das Bildmaterial (Textgröße, Farbe, Abstand) ist vollständig anpassbar.
-
-
Live-Dashboard (Kopf-oben-Anzeige):
-
Ein übersichtliches, feststehendes Panel in der oberen linken Ecke fasst die Statistiken des aktuellen Balkens zusammen.
-
Verfolgen Sie den Kampf zwischen Bullen und Bären, ohne die Zahlen manuell zu zählen.
-
-
Fortgeschrittener Sub-Window-Oszillator:
-
Power-Linien: Zwei unterschiedliche Linien, die die Akkumulation von Kauf- und Verkaufs-Ticks anzeigen.
-
Delta-Histogramm: Visualisiert die Nettovolumendifferenz (grün für positiv, rot für negativ).
-
Crossover-Signale: Zeichnet nicht-umkehrende Pfeile, wenn sich das Kauf-/Verkaufsmomentum verschiebt (Golden Cross/Death Cross).
-
Rauschfilterung: Enthält einen Threshold-Parameter, um unbedeutende Crossover bei niedriger Volatilität herauszufiltern.
-
Wie es funktioniert: Der Indikator verarbeitet Tick-Daten von Ihrem Broker in Echtzeit.
-
Grünes Histogramm/Linie: Zeigt an, dass die Käufer in der aktuellen Auktion dominieren.
-
Rotes Histogramm/Linie: Zeigt an, dass die Verkäufer aggressiv sind.
-
Pfeile: Markieren den Zeitpunkt, an dem die Dominanz innerhalb des Balkens von einer Seite zur anderen wechselt.
Wichtiger Hinweis:
-
Da sich dieses Tool auf Live-Tick-Daten (Kauf-/Verkaufsflaggen) stützt, berechnet es die Daten ab dem Moment, in dem es an den Chart angehängt wird. Es lädt keine historischen Tickdaten herunter, um eine leichte Performance zu gewährleisten.
-
Am besten geeignet für volatile Paare und Indizes (z.B. XAUUSD, US30, EURUSD).
Eingabeparameter:
-
Schwellenwert : Empfindlichkeitsfilter für Signalpfeile (höher = weniger, stärkere Signale).
-
Visuelle Einstellungen: Passen Sie Farben, Pfeilgrößen und die Position des Dashboards an Ihren Bildschirm an.
great and amazing !