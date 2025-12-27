Gold Smart Sniper Pro

Kurze Beschreibung: Ein spezieller technischer Indikator für den Goldhandel (XAUUSD). Er identifiziert automatisch Marktschwankungen, zeichnet wichtige 0,382 und 0,618 Fibonacci-Retracement-Levels auf und sen mobile Push-Notierungen nicht 面紙 面 面 筆/內托werden erkannt.

【Key Features】

Dualer Überwachungsmodus: Verfolgt gleichzeitig das 0,382 (Shallow Retracement) und 0,618 (Deep Retracement) Niveau.

Automatische Swing-Erkennung: Berechnet automatisch Hochs und Tiefs basierend auf der Lookback-Periode, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Zeichnung entfällt.

Preisaktions-Filterung: Integriert Price Action Logik. Alarme werden nur dann ausgelöst, wenn der Preis mit Schlüsselniveaus interagiert, die von spezifischen Umkehrmustern begleitet werden, was dazu beiträgt, das Marktrauschen herauszufiltern.

Echtzeit-Berechnung: Zeigt historische Berechnungsergebnisse sofort nach dem Laden an, auch bei Marktschluss oder am Wochenende, und erleichtert so die Backtesting-Analyse.

Multiplattform-Warnungen: Unterstützt MT5-Desktop-Popups, Sound-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen der mobilen App.

🛠️ Technische Kernvorteile

1. Dynamische adaptive Fibonacci-Levels Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Zeichnungen passt sich dieses Programm automatisch an die Preisbewegungen an. Wenn der Markt einen neuen Höchst- oder Tiefststand bildet, werden die Unterstützungs- und Widerstandslinien synchron mit dem Tiefststand aktualisiert.

2. Zweistufiges Alarmsystem Das Tool kategorisiert Marktchancen in zwei Überwachungsstufen:

Aggressiver Modus (0,382): Geeignet für die Überwachung flacher Pullbacks während starker Markttrends.

Konservativer Modus (0,618): Geeignet für die Überwachung tiefer Rücksetzer und potenzieller wichtiger Unterstützungsbereiche.

3. Optimierte Leistung und Schnittstelle

Vollständig englische Schnittstelle: Gewährleistet die Kompatibilität mit allen Systemsprachen und verhindert Fehler bei der Schriftdarstellung.

Intelligente Speicherverwaltung: Verwendet optimierte Codestrukturen, um sicherzustellen, dass der Indikator effizient läuft, ohne übermäßig viele Systemressourcen zu verbrauchen.

4. Mechanismus zum Vorladen von Daten : Die eingebaute Initialisierungslogik stellt sicher, dass historische Daten geladen und korrekt berechnet werden, wenn der Indikator auf den Chart angewendet wird, wodurch Probleme mit leeren Anzeigen für neue Benutzer vermieden werden.

[ Risikowarnung] Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Indikator bietet Unterstützung bei der technischen Analyse, garantiert jedoch keine Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte verwalten Sie Ihr Risiko streng.



