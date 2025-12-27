Gold Smart Sniper Pro

Kurze Beschreibung: Ein spezieller technischer Indikator für den Goldhandel (XAUUSD). Er identifiziert automatisch Marktschwankungen, zeichnet wichtige 0,382 und 0,618 Fibonacci-Retracement-Levels auf und sen mobile Push-Notierungen nicht 面紙 面 面 筆/內托werden erkannt.

【Key Features】

  • Dualer Überwachungsmodus: Verfolgt gleichzeitig das 0,382 (Shallow Retracement) und 0,618 (Deep Retracement) Niveau.

  • Automatische Swing-Erkennung: Berechnet automatisch Hochs und Tiefs basierend auf der Lookback-Periode, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Zeichnung entfällt.

  • Preisaktions-Filterung: Integriert Price Action Logik. Alarme werden nur dann ausgelöst, wenn der Preis mit Schlüsselniveaus interagiert, die von spezifischen Umkehrmustern begleitet werden, was dazu beiträgt, das Marktrauschen herauszufiltern.

  • Echtzeit-Berechnung: Zeigt historische Berechnungsergebnisse sofort nach dem Laden an, auch bei Marktschluss oder am Wochenende, und erleichtert so die Backtesting-Analyse.

  • Multiplattform-Warnungen: Unterstützt MT5-Desktop-Popups, Sound-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen der mobilen App.

🛠️ Technische Kernvorteile

1. Dynamische adaptive Fibonacci-Levels Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Zeichnungen passt sich dieses Programm automatisch an die Preisbewegungen an. Wenn der Markt einen neuen Höchst- oder Tiefststand bildet, werden die Unterstützungs- und Widerstandslinien synchron mit dem Tiefststand aktualisiert.

2. Zweistufiges Alarmsystem Das Tool kategorisiert Marktchancen in zwei Überwachungsstufen:

  • Aggressiver Modus (0,382): Geeignet für die Überwachung flacher Pullbacks während starker Markttrends.

  • Konservativer Modus (0,618): Geeignet für die Überwachung tiefer Rücksetzer und potenzieller wichtiger Unterstützungsbereiche.

3. Optimierte Leistung und Schnittstelle

  • Vollständig englische Schnittstelle: Gewährleistet die Kompatibilität mit allen Systemsprachen und verhindert Fehler bei der Schriftdarstellung.

  • Intelligente Speicherverwaltung: Verwendet optimierte Codestrukturen, um sicherzustellen, dass der Indikator effizient läuft, ohne übermäßig viele Systemressourcen zu verbrauchen.

4. Mechanismus zum Vorladen von Daten : Die eingebaute Initialisierungslogik stellt sicher, dass historische Daten geladen und korrekt berechnet werden, wenn der Indikator auf den Chart angewendet wird, wodurch Probleme mit leeren Anzeigen für neue Benutzer vermieden werden.

[ Risikowarnung] Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Indikator bietet Unterstützung bei der technischen Analyse, garantiert jedoch keine Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte verwalten Sie Ihr Risiko streng.



Empfohlene Produkte
Riskcalculator
Adriano Cali
Indikatoren
Risk5Percent ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, der Ihnen hilft, Ihr Risiko genau zu steuern. Wenn Sie den gewünschten Risikoprozentsatz und die Anzahl der verwendeten Lots eingeben, berechnet er das entsprechende Kursniveau, das Ihren maximal zu erwartenden Verlust darstellt (z. B. 5 %), und zeigt es im Diagramm an, wobei er automatisch die Kontrakt- und Tickgröße für das ausgewählte Instrument berücksichtigt. Hauptmerkmale: Benutzerdefinierte Einstellungen für Handelsrich
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Retracement-Linien-Indikator. Dieser Indikator nimmt den aktuellen Trend und zeichnet, wenn möglich, Fibonacci-Retracement-Linien vom Swing bis zum aktuellen Preis. Die verwendeten Fibonacci-Ebenen sind: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Dieser Indikator funktioniert für alle Charts und alle Zeitrahmen. Die Fibonacci-Levels werden auch in Puffern aufgezeichnet und können von anderen Trading-Bots verwendet werden. Jegliche Kommentare, Bedenken oder zusätzliche Fun
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indikatoren
Hull Moving Average (HMA) für MT5 – schneller, glatter, verzögerungsfreier Trendindikator Der Hull Moving Average (HMA) ist ein leistungsstarker MT5-Trendindikator, der extrem glatte und nahezu verzögerungsfreie Signale liefert. Im Gegensatz zu SMA, EMA oder WMA reagiert der HMA sofort auf Marktbewegungen und filtert gleichzeitig Rauschen — ideal für Scalper und Intraday-Trader. Er verwendet einen effizienten Weighted-MA-Kern, basiert auf der echten Alan-Hull-Formel und produziert eine präzise,
FREE
Strifor Pivot ATR Target
Strifor (Mauritius) Ltd
Indikatoren
Strifor Pivot + ATR Target Pivot Levels Indikator mit ATR-basierten Zielen und Analysepanel für MetaTrader 5 Strifor Pivot + ATR Target ist ein Tool für den Intraday- und mittelfristigen Handel, das klassische Pivot Levels mit dynamischen ATR-Targets und einem informativen Analysepanel kombiniert. Der Indikator hilft Ihnen, die Handelsspanne im Voraus einzuschätzen, wahrscheinliche Preisreaktionszonen zu identifizieren und das Bewegungspotenzial abzuschätzen - ohne manuelle Berechnungen und sub
FREE
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indikatoren
Tops & Bottoms Indikator FREE Tops abd Bottoms: Ein effektiver Indikator für Ihre Trades Der Tops & Bottoms Indikator hilft Ihnen, aufsteigende und absteigende Kanalformationen mit Hinweisen auf aufsteigende und/oder absteigende Tops und Bottoms zu finden. Darüber hinaus zeigt er mit einem kleinen gelben Kreis mögliche Chancen an, wenn der Indikator auf eine Impulsformation trifft. Dieser Indikator bietet Ihnen mehr Sicherheit und Schnelligkeit bei Ihren Einstiegsentscheidungen. Testen Sie auc
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
HINWEIS: Pattern Scan EINschalten Dieser Indikator identifiziert Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Kontraktions- und Expansionsmuster, die auf den Charts eingezeichnet werden. Der Indikator verfügt außerdem über Alarme und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keinen Handel verpassen. Es kann für alle Handelsinstrumente und alle Zeitrahmen verwendet werden. Die Eigenschaft, dass die Charts nicht neu gezeichnet werden, macht sie besonders nützlich für das Backte
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Ich stelle Ihnen Order Blocks Breaker vor, eine brandneue Methode zur Identifizierung und Nutzung von Orderblöcken in Ihrer Handelsstrategie. Nachdem ich mehrere Orderblock-Tools mit einzigartigen Konzepten entwickelt habe, bin ich stolz darauf, dieses Tool zu präsentieren, das die Dinge auf die nächste Stufe hebt. Im Gegensatz zu früheren Tools identifiziert Order Blocks Breaker nicht nur Orderblöcke, sondern hebt auch Breaker Order Blocks hervor - Schlüsselbereiche , in denen der Preis nach ei
Renko System
Marco Montemari
Indikatoren
Dieser Indikator kann als ein Handelssystem betrachtet werden. Er bietet eine andere Sichtweise auf das Währungspaar: ein zeitloser Indikator, der für den manuellen Handel oder für den automatisierten Handel mit einem Expert Advisor verwendet werden kann. Wenn der Preis einen Schwellenwert erreicht, wird ein neuer Block entsprechend dem eingestellten Modus erstellt. Der Indikator zeigt neben den Renko-Balken auch 3 gleitende Durchschnitte an. Merkmale Renko-Modus Median Renko benutzerdefiniert
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indikatoren
Beschreibung :  Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen kostenlosen Indikator vorzustellen, der auf einem der professionellen und beliebten Indikatoren auf dem Devisenmarkt (Parabolic SAR) basiert. Dieser Indikator ist eine neue Modifikation des ursprünglichen Parabolic SAR-Indikators. Diese Überkreuzung ist kein Signal, sondern spricht über das Potenzial für das Ende der Bewegung. Sie können mit dem Kauf bei einem neuen blauen Punkt beginnen und einen Stop-Loss ein Atr vor dem ersten blauen Punkt
FREE
PZ Fibonacci MT5
PZ TRADING SLU
4.57 (14)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Fibonacci-Retracements oder -Extensions manuell zu zeichnen? Dieser Indikator zeigt automatisch Fibonacci-Retracements oder -Extensions an, die von zwei verschiedenen Preispunkten aus berechnet werden, ohne dass ein menschliches Eingreifen oder eine manuelle Objektverankerung erforderlich ist. [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu benutzen Manuelle Verankerung ist nicht erforderlich Perfekt für Preiskonvergenzstu
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
MagicBB Diamond MT5
Lungile Mpofu
Indikatoren
Bringen Sie Ihre Handelserfahrung auf die nächste Stufe ! und holen Sie sich den Magic Bollinger Bands Diamond Indicator MagicBB Diamond Indicator ist ein MT5-Indikator, der Ihnen Signale vorschlagen kann, während Sie auf MT5 handeln. Der Indikator ist mit Non Lag Bollinger Bands Strategie für die besten Einträge erstellt. Dies ist ein System, um 10 bis 20 Pips pro Handel zu erreichen. Der Indikator gibt Warnungen für das Paar aus, für das das Signal erzeugt wurde, einschließlich des Zeitrahmens
HTF Candle Display
Nhat Vy Vu
Indikatoren
Zeitrahmen-Simulator-Indikator Dieser Indikator zeichnet Candlestick-Strukturen aus einem höheren Zeitrahmen auf Ihr aktuelles Diagramm um. Er hilft bei der Visualisierung von Kursbewegungen in höheren Zeiträumen, ohne dass Sie den Zeitrahmen wechseln müssen, und erleichtert so die Analyse von Trends und wichtigen Niveaus beim Handel in niedrigeren Zeitrahmen. Hauptmerkmale: Individuell anpassbare Kerzen - Passen Sie das Erscheinungsbild von Kerzen mit höherem Zeitrahmen an (Bullen-/Bärenfarben
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indikatoren
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fortgeschrittene Bollinger Bands: 1. Die Bollinger-Schiene ändert ihre Farbe mit der Richtung
FREE
Resistance Support Indicator
Triet Lam Minh
Indikatoren
Dieses Tool ist nützlich für die Anzeige von Widerstands- und Unterstützungsniveaus Es basiert auf der Zone in der Einstellung, um das obere/untere Ende der Kerze zu identifizieren und ein Rechteck entsprechend dieser Widerstands-/Unterstützungsebene zu zeichnen. Außerdem kann der Benutzer die Zone über einen Dialog für einen bestimmten Zeitrahmen bearbeiten, und dieser Wert wird automatisch gespeichert und geladen. Der Benutzer kann bestimmen, was starken Widerstand und Unterstützung und machen
FREE
Wormhole Time Frame Indicator
Scott Adam Meldrum
Indikatoren
Der Wormhole-Zeitrahmenindikator für MetaTrader 5 (MT5) ist nicht nur ein weiteres Trading-Tool – er ist Ihr Wettbewerbsvorteil auf den Finanzmärkten. Entwickelt für Anfänger und professionelle Trader gleichermaßen, revolutioniert der Wormhole, wie Sie Daten analysieren und Entscheidungen treffen, und sorgt dafür, dass Sie immer einen Schritt voraus sind. Warum Sie den Wormhole-Indikator brauchen Überlisten Sie die Konkurrenz: Die Möglichkeit, zwei Zeitrahmen gleichzeitig in einem Diagramm anzuz
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
TK Rainbow
Nguyen Trung Khiem
5 (1)
Indikatoren
TK - Rainbow Indikator Beschreibung: Der TK - Rainbow Indikator ist ein robustes Werkzeug für die technische Analyse, das entwickelt wurde, um durch einen mehrzeiligen Ansatz eine klare Sicht auf die Markttrends zu bieten. Mit 30 Linien, die in verschiedenen Zeiträumen berechnet werden, bietet er eine umfassende Analyse der Preisbewegungen. Der Indikator verwendet ein Zwei-Farben-Schema, um Aufwärts- und Abwärtstrends hervorzuheben, wodurch die Interpretation der Marktbedingungen auf einen Blick
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indikatoren
Einführung Der Bounce-Zone-Indikator ist ein hochmodernes technisches Instrument, das nicht nachzeichnet, sondern dazu dient, Schlüsselbereiche auf dem Kurschart zu identifizieren, in denen die Marktstimmung wahrscheinlich eine bedeutende Kursumkehr verursachen wird. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen und der Analyse historischer Kursdaten zeigt dieser Indikator potenzielle Bounce-Zonen auf. In Kombination mit anderen Einstiegssignalen kann dieser Indikator Devisenhändlern helfen, die best
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indikatoren
Pivot Point Fibo RSJ ist ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Tages mithilfe von Fibonacci-Kursen verfolgt. Dieser spektakuläre Indikator erzeugt bis zu 7 Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch Pivot Point unter Verwendung von Fibonacci-Kursen. Es ist fantastisch, wie die Preise jedes Niveau dieser Unterstützung und dieses Widerstands respektieren, wo es möglich ist, mögliche Einstiegs- / Ausstiegspunkte einer Operation zu erkennen. Merkmale Bis zu 7 Unterstü
FREE
Support and Resistance Detect Signal Elite
Guilherme Guimaraes Dias
Indikatoren
Der Indikator "Support and Resistance Detect Signal" erkennt automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Trendlinien und gibt ein Signal aus, sobald die konfigurierte Bedingung erfüllt ist. Er liest Unterstützungen und Widerstände, die manuell oder automatisch von anderen externen Indikatoren in den Chart eingezeichnet wurden. Hinweis: Support and Resistance Detect Signal ist mit fast allen externen Indikatoren kompatibel, die neben Trendlinien auch Unterstützungs- und Widerstand
TendencyLine
Samuel De Souza Ferreira
Indikatoren
Tendenzlinienindikator - Markttrendanalyse (Ein exklusiver Indikator von PPF - Past Project Future) Allgemeine Beschreibung TendencyLine ist ein technischer Indikator, der von PPF - Past Project Future entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, den vorherrschenden Markttrend zu erkennen. Er überlagert eine Trendlinie, die auf einem vom Benutzer ausgewählten gleitenden Durchschnitt basiert, auf dem Preisdiagramm und zeigt ein farbiges Histogramm an, das die Trendrichtung anzeigt. Hauptmerkmal
FREE
Basic Supply Demand MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.54 (39)
Indikatoren
Der   Basic Supply Demand   Indicator ist ein leistungsfähiges Tool, das Ihre Marktanalyse verbessert und Ihnen hilft, Schlüsselbereiche auf jedem Chart zu identifizieren. Mit einer intuitiven und einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche bietet Ihnen dieser kostenlose Metatrader-Indikator einen klaren Überblick über die Angebots- und Nachfragezonen und ermöglicht es Ihnen, fundiertere und genauere Handelsentscheidungen zu treffen /   Kostenlose MT4-Version Dashboard Scanner für diesen Indikato
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weitere Produkte dieses Autors
Flow Monitor
Chen Fu Huang
5 (1)
Utilitys
Zusammenfassung: Tick Delta Flow ist ein professionelles Tool zur Analyse des Auftragsflusses, das für Scalper und Day Trader entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Volumenindikatoren zerlegt es jeden Preis-Tick, um den tatsächlichen aggressiven Kauf- und Verkaufsdruck (Delta) innerhalb jeder Kerze aufzudecken. Es bietet eine Echtzeit-"X-Ray"-Ansicht der Mikrostruktur des Marktes. Hauptmerkmale: Candle-by-Candle-Analyse (Hauptchart): Zeigt in Echtzeit die Anzahl der Kauf-Ticks , die Anzahl d
FREE
Gold Trend Fortress
Chen Fu Huang
Experten
Trend Commander v3.9 ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde . In einem Markt, der mit gefährlichen Grid- und Martingale-EAs überschwemmt ist, die Ihr gesamtes Kapital für ein paar Cent riskieren, hebt sich Trend Commander ab. Er ist ein reiner Trend Follower . Er wartet geduldig auf signifikante Ausbrüche und fährt Trend Follower . Er wartet geduldig auf signifikante Ausbrüche und reitet Trend Follower . . wailv
Trend Commander
Chen Fu Huang
Experten
Titel: Trend Fortress v2.3: Spezialisierter Trendfolge- und Verteidigungs-EA Beschreibung: Trend Fortress v2.3 ist nicht nur ein EA, sondern ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um wichtige Markttrends zu erfassen und gleichzeitig eine Geldmanagement-Logik von institutioneller Qualität zu verwenden. Hauptmerkmale von Trend Fortress v2.3 1. Stabilität trifft auf Wachstum Kapitalerhalt ist unsere oberste Priorität. Der EA befindet sich standardmäßig im "Stabilitätsmodus" , um
Universal Smart Sniper Pro
Chen Fu Huang
Indikatoren
Vorschlag für den Produktnamen: Universal Smart Fib Monitor (empfohlen) / Universal Price Action Pro Kurze Beschreibung: Ein fortschrittliches technisches Analysesystem, das Fibonacci-Retracements und Price Action kombiniert. Es identifiziert automatisch Marktschwankungen, zeichnet wichtige 0.382/0.618 Levels auf und erkennt Reversalattert auf jedem Indisypr. 【Overview】 Verabschieden Sie sich von der manuellen Chartanalyse! Dieser Indikator wurde für professionelle Trader entwickelt, die Präzis
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension