📈 Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Golden Trend Finder Simple EA! 🚀

Sind Sie es leid, stundenlang auf Charts zu starren? Sind Sie bereit, Ihre Strategie zu automatisieren und auf aussichtsreiche Trends zu setzen? DerGolden Trend Finder EA ist ein hochentwickelter und gebrauchsfertiger Expert Advisor, der Ihnen helfen soll, den volatilen Goldmarkt (XAUUSD) mit Präzision zu steuern.

Dieser EA ist kein risikoreiches "Set and Forget"-System wie Martingale oder Grid, sondern basiert auf einer robusten Trendfolgestrategie, die das Marktmomentum und die Volatilität analysiert, um starke Handelschancen zu identifizieren und zu nutzen.

🔥 Wichtigste Vorteile und Merkmale:

Optimiert für Gold (XAUUSD M5): Der EA ist für den M5-Zeitrahmen von Gold, einem beliebten Vermögenswert mit hoher Volatilität, voroptimiert. Das bedeutet, dass der EA sofort einsatzbereit ist - hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart und schon können Sie über den Exness-Broker handeln . Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über folgenden Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweiseden Parameter Risikoprozentsatz leichtoptimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen.



Die Optimierungsergebnisse wurden auf dem Exness Cent-Konto getestet und zeigen: Maximaler Drawdown: 4,79% Gewinnfaktor: 7.35 Anfangskapital: $100

Intelligente Trendbestätigung : Es verwendet eine leistungsstarke Kombination aus gleitenden Durchschnitten (SMA & EMA) , dem Commodity Channel Index (CCI) und dem Parabolic SAR (SAR ), um Handelssignale rigoros zu bestätigen und sicherzustellen, dass Sie nur in Trends mit hoher Wahrscheinlichkeit einsteigen.

Dynamisches Risikomanagement: Vergessen Sie statische Losgrößen! Der EA verfügt über ein wahrscheinlichkeitsbasiertes Money-Management-System , das automatisch die optimale Losgröße auf der Grundlage des von Ihnen angegebenen Risikoprozentsatzes und der Stärke (Wahrscheinlichkeit) des erkannten Signals berechnet. Bei Signalen mit höherer Wahrscheinlichkeit wird eine angemessenere Losgröße berechnet (Pro Version. Download hier https://www.mql5.com/en/market/product/153251)

Advanced ATR Trailing Stop: Sichern Sie Ihre Gewinne effektiv ab. Das System nutzt die Average True Range (ATR) , um einen dynamischen Trailing Stop zu setzen, der erst aktiviert wird, wenn der Handel eine bestimmte Distanz im Gewinn ist, und so die Gewinne sichert, wenn der Trend weitergeht (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

Integrierte tägliche Verlustbegrenzung: Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Sie geschützt sind. Legen Sie einen maximalen täglichen Drawdown-Prozentsatz fest, und der EA schließt automatisch alle Trades, wenn das Limit erreicht wird, um Ihr Kapital für den nächsten Handelstag zu bewahren (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

Zeitfilterung: Kontrollieren Sie, wann der EA arbeitet, und vermeiden Sie so unvorhersehbare Marktzeiten und konzentrieren Sie sich nur auf die aktivsten und günstigsten Handelszeiten.

Sicherheit steht an erster Stelle: Wir vermeiden riskante Methoden mit hohen Drawdowns, verwendenkeine Martingale- oder Grid-Techniken und legen Wert auf nachhaltiges und zuverlässiges Wachstum.





🛠️ Gebrauchsfertige Parameter (Inputs):

Der Golden Trend Finder EA bietet eine Reihe von anpassbaren Inputs, die es Ihnen ermöglichen, die Strategie auf Ihre persönliche Risikotoleranz und Ihren Handelsstil abzustimmen.

RiskPercentage: Ihr maximales Risiko pro Handel, berechnet als Prozentsatz Ihres Kontokapitals. Setzen Sie den Wert auf 0, um eine feste Losgröße zu verwenden (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

Lots: Eine feste Losgröße, die verwendet wird, wenn RiskPercentage auf 0 gesetzt ist.

StartHour / EndHour: Definiert die Stunden, in denen der EA neue Trades eröffnen darf.

ATRPeriod / ATRThreshold: Dient zur Überprüfung der Marktvolatilität. Der EA wird nur dann handeln, wenn die Volatilität (ATR) über dem eingestellten Schwellenwert liegt.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Parameter für den EMA-Filter mit höherem Zeitrahmen, der sicherstellt, dass sich die Trades am langfristigen Trend orientieren.

DailyCutLossPercent: Der maximale Prozentsatz an Verlusten, der an einem einzigen Handelstag zulässig ist, bevor der EA den Handel einstellt. Zum Deaktivieren auf 0 setzen (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

SMAPeriod / CCIPeriod / SARStep / SARMaximum : Die Hauptindikatoren, die zur Erzeugung und Bestätigung von Einstiegssignalen verwendet werden (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Definiert den Abstand für den Trailing-Stop auf Basis der ATR (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

ATR_Profit_Multiplier: Das Vielfache des ATR-Gewinns, der zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

DayRange: Die Anzahl der Tagesbalken, die zur Berechnung des Take-Profit-Abstands verwendet werden, wobei das Gewinnziel auf der jüngsten Marktbewegung basiert.

magicNumber: Ein eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.

Jagen Sie nicht nur dem Markt hinterher - finden Sie den Trend!

Laden Sie den Golden Trend Finder Simple EA noch heute herunter und erleben Sie die Kraft des automatisierten, intelligenten Handels, der für Gold entwickelt wurde!