Golden trend finder Simple EA

📈 ¡Desbloquea tu potencial de trading con Golden Trend Finder Simple EA! 🚀

Cansado de horas interminables mirando gráficos? Listo para automatizar tu estrategia y apuntar a tendencias de alto potencial? ElEA Golden Trend Finder es un Asesor Experto sofisticado y listo para usar diseñado para ayudarle a navegar por el volátil mercado del Oro (XAUUSD) con precisión.

Este EA no es un arriesgado sistema de "fijar y olvidar" como Martingale o Grid; en cambio, está construido sobre una sólida estrategia de seguimiento de tendencias que analiza el impulso y la volatilidad del mercado para identificar y capitalizar fuertes oportunidades de trading.

Principales ventajas y características:

  • Optimizadopara Oro (XAUUSD M5): El EA viene pre-optimizado para el marco temporal M5 en Oro, un activo favorito de alta volatilidad. Esto significa que está sintonizado para la acción inmediata - sólo tiene que adjuntarlo a su gráfico y ya está listo para operar en el broker Exness. Si usted no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

    Para otros brokers que no sean Exness, puede que necesiteoptimizar ligeramenteel parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarlo a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker.

Los resultados de la optimización fueron probados en la Cuenta Cent de Exness, mostrando: Reducción máxima: 4,79% Factor de ganancia: 7,35 Capital inicial: $100

  • Confirmación Inteligente de Tendencias: Utiliza una potente combinación deMedias Móviles (SMA & EMA), elÍndice del Canal de Materias Primas (CCI), y elSAR Parabólico (SAR) para confirmar rigurosamente las señales de operación, asegurando que sólo está entrando en tendencias de alta probabilidad.

  • Gestión dinámica del riesgo: ¡Olvídese de los tamaños de lote estáticos! El EA incorpora unsistema de gestión del dinero basado en la probabilidad que calcula automáticamente el tamaño de lote óptimo en función del porcentaje de riesgo especificado y la fuerza (probabilidad) de la señal detectada. Las señales de mayor confianza obtienen un tamaño de lote más apropiado. (Versión Pro. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/153251)

  • ATR Trailing Stop Avanzado: Proteja sus beneficios eficazmente. El sistema utilizael Average True Range (ATR) para establecer un Trailing Stop dinámico, que sólo se activa una vez que la operación está a cierta distancia en beneficios, asegurando las ganancias a medida que la tendencia continúa. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

  • Corte de pérdidas diario incorporado: Opere con la tranquilidad de saber que está protegido. Establezca un porcentaje máximo de pérdida diaria, y el EA cerrará automáticamente todas las operaciones si se alcanza el límite, preservando su capital para el siguiente día de negociación. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

  • Filtrado horario: Controle cuándo opera el EA, permitiéndole evitar las horas impredecibles del mercado y centrarse sólo en las horas de negociación más activas y favorables.

  • Seguridad ante todo: Evitamos los métodos arriesgados y de alta caída.No se utilizantécnicas de Martingala ni de Cuadrícula, priorizando el crecimiento sostenible y fiable.


🛠️ Parámetros listos para usar (Inputs):

El EA Golden Trend Finder ofrece una gama de entradas personalizables, lo que le permite ajustar la estrategia a su tolerancia al riesgo personal y estilo de negociación.

  • RiskPercentage: Su riesgo máximo por operación, calculado como un porcentaje del capital de su cuenta. Establezca 0 para utilizar un tamaño de lote fijo (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

  • Lotes: Un tamaño de lote fijo que se utilizará si RiskPercentage se establece en 0 .

  • StartHour / EndHour: Define las horas durante las cuales el EA puede abrir nuevas operaciones.

  • ATRPeriod / ATRThreshold: Se utiliza para comprobar la volatilidad del mercado. El EA sólo operará si la volatilidad (ATR) está por encima del umbral establecido.

  • EMAPeriod / EMA_Timeframe: Parámetros para el filtro EMA de marco temporal superior, asegurando que las operaciones se alinean con la tendencia a largo plazo.

  • DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de pérdida permitido en un solo día de negociación antes de que el EA deje de operar. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

  • SMAPeriod / CCIPeriod / SARStep / SARMaximum: Los indicadores principales utilizados para generar y confirmar las señales de entrada. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

  • ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Define la distancia para el trailing stop basado en ATR. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

  • ATR_Profit_Multiplier: El múltiplo de beneficio ATR requerido para activar el trailing stop. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/153251)

  • DayRange: El número de barras diarias utilizadas para calcular la distancia del Take Profit, basando su objetivo de beneficio en el movimiento reciente del mercado.

  • magicNumber: Un identificador único para las operaciones del EA.

No se limite a perseguir el mercado, ¡encuentre la tendencia!

Descargue el EA Golden Trend Finder Simple hoy mismo y experimente el poder del trading automatizado e inteligente creado para el Oro.


