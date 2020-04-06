Nas100 Ny Open Breakout
- Experten
- Raul Alberto Galdames Soto
- Version: 4.25
- Aktivierungen: 10
NAS100 NY Open Breakout ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um automatisch den NASDAQ 100 Index während eines der liquidesten und entscheidendsten Momente des Tages zu handeln: der Eröffnung der New Yorker Handelssitzung.
Das System basiert auf der Erkennung echter Kursausbrüche in den ersten Minuten nach der Eröffnung und kombiniert striktes Risikomanagement mit fortschrittlicher Positionskontrolle.
🔑 Hauptmerkmale
-
Automatisierter Handel, der sich ausschließlich auf die New Yorker Sitzung konzentriert
-
Entwickelt für den NASDAQ 100 (NAS100 / USNDAQ100)
-
Optimierte und geschützte interne Logik (nicht vom Benutzer änderbar)
-
Integriertes Risikomanagement mit täglicher Verlustkontrolle
-
Intelligente Ausstiegsmöglichkeiten: Breakeven, Trailing Stop und Early Exit
-
Kompatibel mit Netting- und Hedging-Konten (Broker FxPro empfohlen)
-
Getestet mit jedem Tick auf Basis echter Ticks
🕒 Handelszeiten
Der Advisor eröffnet Trades nur innerhalb der vom Benutzer konfigurierten Stunden, die standardmäßig mit der Eröffnung des New Yorker Marktes übereinstimmen, was es ermöglicht:
-
Overtrading zu vermeiden
-
sich auf Bewegungen mit höherem Volumen zu konzentrieren
-
das Marktrauschen zu reduzieren
Der Zeitplan kann an den Server des Brokers angepasst werden, ohne dass die interne Logik des Systems beeinträchtigt wird.
🛡️ Professionelles Risikomanagement
NAS100 NY Open Breakout verfügt über ein Modul zur Risikokontrolle, das dem Schutz des Kapitals dient:
-
Prozentuales Risiko pro Handel
-
Tägliches Verlustlimit
-
Automatischer Lockout nach aufeinanderfolgenden Verlusten
-
Dynamisches Management von Gewinnpositionen
Mit diesen Parametern kann das Risiko an die Größe des Kontos angepasst werden, ohne die Strategie zu beeinträchtigen.
⚙️ Eingabeparameter (Inputs)
Die folgenden Parameter stehen dem Benutzer zur Verfügung:
📌 Risikomanagement
-
Risikoprozent - Risiko pro Handel (%)
-
Max Daily Loss - Maximal zulässiger Tagesverlust
-
Max. aufeinanderfolgende Verluste - Maximale aufeinanderfolgendeVerluste
📌 New Yorker Sitzung
-
Open Hour / Open Minute - Startzeit der Sitzung
-
Exit Hour / Exit Minute - Erzwungener Schlusszeitpunkt
📌 Handelsverwaltung
-
Use Breakeven - Automatischen Breakeven aktivieren
-
BE-Trigger - Breakeven-Auslöserniveau
-
Trailing Stop verwenden - Trailing Stop aktivieren
-
Trailing Stop / Step - Parameter für den Trailing Stop
-
Use Early Exit - Teilweiser früher Ausstieg
-
Early Exit Ratio - Ausstiegsniveau vor TP
Die zentrale Logik des Systems ist geschützt, um Fehleinstellungen zu vermeiden und Stabilität zu gewährleisten.
📊 Ergebnisse und Tests
Das System wurde mit dem MetaTrader 5 Strategy Tester getestet:
-
Jeder Tick basiert auf realen Ticks
-
Erweiterter historischer Zeitraum (2023-2025)
-
Realistische Spread- und Ausführungsbedingungen
Die Ergebnisse zeigen ein solides Risiko-Ertrags-Verhältnis, einen kontrollierten Drawdown und langfristige Konsistenz.
(Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge).
⚠️ Empfehlungen
-
Einsatz in Konten mit niedrigem Spread für Indizes
-
Passen Sie den Zeitplan je nach Broker an
-
Ändern Sie keine geschützten internen Parameter
-
Ideal für Konten ab $1.000 USD
📌 Rechtlicher Hinweis
Dieser Expert Advisor garantiert keine Gewinne und birgt das Risiko eines finanziellen Verlustes. Der Benutzer ist für seine Einrichtung und Verwendung verantwortlich. Es wird empfohlen, ihn zunächst auf einem Demokonto zu testen.
Das Produkt wurde für Trader entwickelt, die auf der Suche nach:
-
Disziplin
-
Kontrollierte Automatisierung
-
Genaue Beobachtung des NASDAQ 100
-
Strategien, die auf realen Marktsitzungen basieren