NAS100 NY Open Breakout

NAS100 NY Open Breakout ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um automatisch den NASDAQ 100 Index während eines der liquidesten und entscheidendsten Momente des Tages zu handeln: der Eröffnung der New Yorker Handelssitzung.

Das System basiert auf der Erkennung echter Kursausbrüche in den ersten Minuten nach der Eröffnung und kombiniert striktes Risikomanagement mit fortschrittlicher Positionskontrolle.

🔑 Hauptmerkmale

Automatisierter Handel, der sich ausschließlich auf die New Yorker Sitzung konzentriert

Entwickelt für den NASDAQ 100 (NAS100 / USNDAQ100)

Optimierte und geschützte interne Logik (nicht vom Benutzer änderbar)

Integriertes Risikomanagement mit täglicher Verlustkontrolle

Intelligente Ausstiegsmöglichkeiten: Breakeven, Trailing Stop und Early Exit

Kompatibel mit Netting- und Hedging-Konten (Broker FxPro empfohlen)

Getestet mit jedem Tick auf Basis echter Ticks

🕒 Handelszeiten

Der Advisor eröffnet Trades nur innerhalb der vom Benutzer konfigurierten Stunden, die standardmäßig mit der Eröffnung des New Yorker Marktes übereinstimmen, was es ermöglicht:

Overtrading zu vermeiden

sich auf Bewegungen mit höherem Volumen zu konzentrieren

das Marktrauschen zu reduzieren

Der Zeitplan kann an den Server des Brokers angepasst werden, ohne dass die interne Logik des Systems beeinträchtigt wird.

🛡️ Professionelles Risikomanagement

NAS100 NY Open Breakout verfügt über ein Modul zur Risikokontrolle, das dem Schutz des Kapitals dient:

Prozentuales Risiko pro Handel

Tägliches Verlustlimit

Automatischer Lockout nach aufeinanderfolgenden Verlusten

Dynamisches Management von Gewinnpositionen

Mit diesen Parametern kann das Risiko an die Größe des Kontos angepasst werden, ohne die Strategie zu beeinträchtigen.

⚙️ Eingabeparameter (Inputs)

Die folgenden Parameter stehen dem Benutzer zur Verfügung:

📌 Risikomanagement

Risikoprozent - Risiko pro Handel (%)

Max Daily Loss - Maximal zulässiger Tagesverlust

Max. aufeinanderfolgende Verluste - Maximale aufeinanderfolgendeVerluste

📌 New Yorker Sitzung

Open Hour / Open Minute - Startzeit der Sitzung

Exit Hour / Exit Minute - Erzwungener Schlusszeitpunkt

📌 Handelsverwaltung

Use Breakeven - Automatischen Breakeven aktivieren

BE-Trigger - Breakeven-Auslöserniveau

Trailing Stop verwenden - Trailing Stop aktivieren

Trailing Stop / Step - Parameter für den Trailing Stop

Use Early Exit - Teilweiser früher Ausstieg

Early Exit Ratio - Ausstiegsniveau vor TP

Die zentrale Logik des Systems ist geschützt, um Fehleinstellungen zu vermeiden und Stabilität zu gewährleisten.

📊 Ergebnisse und Tests

Das System wurde mit dem MetaTrader 5 Strategy Tester getestet:

Jeder Tick basiert auf realen Ticks

Erweiterter historischer Zeitraum (2023-2025)

Realistische Spread- und Ausführungsbedingungen

Die Ergebnisse zeigen ein solides Risiko-Ertrags-Verhältnis, einen kontrollierten Drawdown und langfristige Konsistenz.

(Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge).

⚠️ Empfehlungen

Einsatz in Konten mit niedrigem Spread für Indizes

Passen Sie den Zeitplan je nach Broker an

Ändern Sie keine geschützten internen Parameter

Ideal für Konten ab $1.000 USD

📌 Rechtlicher Hinweis

Dieser Expert Advisor garantiert keine Gewinne und birgt das Risiko eines finanziellen Verlustes. Der Benutzer ist für seine Einrichtung und Verwendung verantwortlich. Es wird empfohlen, ihn zunächst auf einem Demokonto zu testen.

Das Produkt wurde für Trader entwickelt, die auf der Suche nach: