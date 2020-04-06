Nas100 Ny Open Breakout

NAS100 NY Open Breakout

NAS100 NY Open Breakout es un Asesor Experto diseñado para operar de forma automática el índice NASDAQ 100 durante uno de los momentos más líquidos y decisivos del día: la apertura de la sesión de Nueva York.

El sistema se basa en la detección de rupturas reales de precio en los primeros minutos posteriores a la apertura, combinando gestión de riesgo estricta y control avanzado de la posición.

🔑 Características principales

  • Operativa automática enfocada exclusivamente en la sesión de Nueva York

  • Diseñado para NASDAQ 100 (NAS100 / USNDAQ100)

  • Lógica interna optimizada y protegida (no modificable por el usuario)

  • Gestión de riesgo integrada con control de pérdidas diarias

  • Salidas inteligentes: breakeven, trailing stop y salida anticipada

  • Compatible con cuentas Netting y Hedging (Recomendable Broker FxPro)

  • Probado con Every Tick Based on Real Ticks

🕒 Horario de operación

El asesor abre operaciones únicamente dentro del horario configurado por el usuario, por defecto alineado con la apertura del mercado de Nueva York, lo que permite:

  • Evitar sobreoperar

  • Concentrarse en movimientos con mayor volumen

  • Reducir ruido de mercado

El horario puede ajustarse según el servidor del broker, sin afectar la lógica interna del sistema.

🛡️ Gestión de riesgo profesional

NAS100 NY Open Breakout incorpora un módulo de control de riesgo diseñado para proteger el capital:

  • Riesgo porcentual por operación

  • Límite de pérdida diaria

  • Bloqueo automático tras pérdidas consecutivas

  • Gestión dinámica de posiciones ganadoras

Estos parámetros permiten adaptar el riesgo al tamaño de la cuenta sin comprometer la estrategia.

⚙️ Parámetros de entrada (Inputs)

Los siguientes parámetros están disponibles para el usuario:

📌 Risk Management

  • Risk Percent – Riesgo por operación (%)

  • Max Daily Loss – Pérdida máxima diaria permitida

  • Max Consecutive Losses – Máximo de pérdidas consecutivas

📌 New York Session

  • Open Hour / Open Minute – Hora de inicio de la sesión

  • Exit Hour / Exit Minute – Hora de cierre forzado

📌 Trade Management

  • Use Breakeven – Activar breakeven automático

  • BE Trigger – Nivel de activación del breakeven

  • Use Trailing Stop – Activar trailing stop

  • Trailing Stop / Step – Parámetros del trailing

  • Use Early Exit – Salida anticipada parcial

  • Early Exit Ratio – Nivel de salida antes del TP

👉 La lógica central del sistema está protegida para evitar configuraciones incorrectas y garantizar estabilidad.

📊 Resultados y pruebas

El sistema ha sido probado en el Strategy Tester de MetaTrader 5 utilizando:

  • Every Tick Based on Real Ticks

  • Periodo histórico extendido (2023–2025)

  • Condiciones realistas de spread y ejecución

Los resultados muestran una relación riesgo/beneficio sólida, drawdown controlado y consistencia a largo plazo.

(Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.)

⚠️ Recomendaciones

  • Usar en cuentas con spread bajo para índices

  • Ajustar el horario según el broker

  • No modificar los parámetros internos protegidos

  • Ideal para cuentas desde $1,000 USD en adelante

📌 Aviso legal

Este Asesor Experto no garantiza beneficios y conlleva riesgo de pérdida financiera. El usuario es responsable de su configuración y uso. Se recomienda probar primero en cuenta demo.

✔ Producto desarrollado para traders que buscan:

  • Disciplina

  • Automatización controlada

  • Exposición precisa al NASDAQ 100

  • Estrategias basadas en sesiones reales de mercado



