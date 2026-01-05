DAX40 Frankfurt Offen ICMarketGlobal

Beschreibung

DAX40 Frankfurt Open ICMarketGlobal ist ein hochpräziser Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel zur Eröffnung des europäischen Marktes (DAX) entwickelt wurde. Dieser Roboter verwendet eine High-Speed-Breakout-Strategie, die die explosiven Bewegungen, die in den ersten paar Minuten der Frankfurter Sitzung auftreten, einfängt.

Im Gegensatz zu anderen komplexen Robotern wurde dieser EA so optimiert, dass er eine übersichtliche und einfache Benutzeroberfläche bietet, auf der der Benutzer nur das Wesentliche konfigurieren muss, während der Algorithmus das fortschrittliche Risiko- und Volatilitätsmanagement übernimmt.

Wichtigste Vorteile

Spezialisierte Strategie: Optimiert für den Deutschland 40 (DAX) Index, unter Ausnutzung der aktuellen Eröffnungsvolatilität.

Intelligentes Risikomanagement: Inklusive automatischer Spread-Berechnung auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes Ihres Kontos.

Fortschrittliche Schutzmechanismen: Eingebaute ATR (Volatilität) und Maximum Spread-Filter , um Einstiege bei schlechten Marktbedingungen zu verhindern.

Dynamische Ausstiege: Nutzen Sie die Funktionen Trailing Stop , Breakeven und Early Exit , um Gewinne zu sichern und Verluste automatisch zu minimieren.

Vereinfachte Schnittstelle: Vergessen Sie Hunderte von verwirrenden Parametern; legen Sie einfach Ihren Zeitplan und Ihr Risiko fest, und schon können Sie loslegen.

Eingabe-Parameter

=== HANDELSEINSTELLUNGEN ===

Max Trades per Day: Legen Sie die maximale Anzahl der pro Tag erlaubten Trades fest, um Over-Trading zu vermeiden.

Use Time Exit: Wenn aktiviert, wird der EA alle Positionen zu einer bestimmten Minute des Tages schließen.

H1_Hour / H1_Min: Die genaue Stunde und Minute, zu der der EA nach dem Ausbruchssignal sucht.

H1_ExitMin: Die Minute, zu der der Ausstieg erzwungen wird, wenn die Option "Time Closure" aktiviert ist.

=== RISIKOMANAGEMENT ===

Dynamisches Lot: Ermöglicht dem EA die automatische Berechnung der Positionsgröße in Abhängigkeit von Ihrem Risiko.

Festes Lot: Festes Lot, das verwendet wird, wenn die dynamische Lot-Größe deaktiviert ist.

Risikoprozent: Prozentsatz des Eigenkapitals, den Sie pro Handel riskieren möchten (z.B. 1,5%).

Maximaler Tagesverlust: Maximales tägliches Verlustlimit. Bei Erreichen dieser Grenze wird der EA den Handel bis zum nächsten Tag einstellen.

RR_Target: Gewinnziel basierend auf dem Risiko:Gewinn-Verhältnis (z.B. 4,0, um das 4-fache des Risikos zu erzielen).

Empfehlungen