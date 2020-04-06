NAS100 NY Open Breakout

NAS100 NY Open Breakout es un Asesor Experto diseñado para operar de forma automática el índice NASDAQ 100 durante uno de los momentos más líquidos y decisivos del día: la apertura de la sesión de Nueva York.

El sistema se basa en la detección de rupturas reales de precio en los primeros minutos posteriores a la apertura, combinando gestión de riesgo estricta y control avanzado de la posición.

🔑 Características principales

Operativa automática enfocada exclusivamente en la sesión de Nueva York

Diseñado para NASDAQ 100 (NAS100 / USNDAQ100)

Lógica interna optimizada y protegida (no modificable por el usuario)

Gestión de riesgo integrada con control de pérdidas diarias

Salidas inteligentes: breakeven, trailing stop y salida anticipada

Compatible con cuentas Netting y Hedging (Recomendable Broker FxPro)

Probado con Every Tick Based on Real Ticks

🕒 Horario de operación

El asesor abre operaciones únicamente dentro del horario configurado por el usuario, por defecto alineado con la apertura del mercado de Nueva York, lo que permite:

Evitar sobreoperar

Concentrarse en movimientos con mayor volumen

Reducir ruido de mercado

El horario puede ajustarse según el servidor del broker, sin afectar la lógica interna del sistema.

🛡️ Gestión de riesgo profesional

NAS100 NY Open Breakout incorpora un módulo de control de riesgo diseñado para proteger el capital:

Riesgo porcentual por operación

Límite de pérdida diaria

Bloqueo automático tras pérdidas consecutivas

Gestión dinámica de posiciones ganadoras

Estos parámetros permiten adaptar el riesgo al tamaño de la cuenta sin comprometer la estrategia.

⚙️ Parámetros de entrada (Inputs)

Los siguientes parámetros están disponibles para el usuario:

📌 Risk Management

Risk Percent – Riesgo por operación (%)

Max Daily Loss – Pérdida máxima diaria permitida

Max Consecutive Losses – Máximo de pérdidas consecutivas

📌 New York Session

Open Hour / Open Minute – Hora de inicio de la sesión

Exit Hour / Exit Minute – Hora de cierre forzado

📌 Trade Management

Use Breakeven – Activar breakeven automático

BE Trigger – Nivel de activación del breakeven

Use Trailing Stop – Activar trailing stop

Trailing Stop / Step – Parámetros del trailing

Use Early Exit – Salida anticipada parcial

Early Exit Ratio – Nivel de salida antes del TP

👉 La lógica central del sistema está protegida para evitar configuraciones incorrectas y garantizar estabilidad.

📊 Resultados y pruebas

El sistema ha sido probado en el Strategy Tester de MetaTrader 5 utilizando:

Every Tick Based on Real Ticks

Periodo histórico extendido (2023–2025)

Condiciones realistas de spread y ejecución

Los resultados muestran una relación riesgo/beneficio sólida, drawdown controlado y consistencia a largo plazo.

(Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.)

⚠️ Recomendaciones

Usar en cuentas con spread bajo para índices

Ajustar el horario según el broker

No modificar los parámetros internos protegidos

Ideal para cuentas desde $1,000 USD en adelante

📌 Aviso legal

Este Asesor Experto no garantiza beneficios y conlleva riesgo de pérdida financiera. El usuario es responsable de su configuración y uso. Se recomienda probar primero en cuenta demo.

✔ Producto desarrollado para traders que buscan: