NAS100 NY Open Breakout

NAS100 NY Open Breakout es un Asesor Experto diseñado para operar de forma automática el índice NASDAQ 100 durante uno de los momentos más líquidos y decisivos del día: la apertura de la sesión de Nueva York.

El sistema se basa en la detección de rupturas reales de precio en los primeros minutos posteriores a la apertura, combinando gestión de riesgo estricta y control avanzado de la posición.

🔑 Características principales

  • Operativa automática enfocada exclusivamente en la sesión de Nueva York

  • Diseñado para NASDAQ 100 (NAS100 / USNDAQ100)

  • Lógica interna optimizada y protegida (no modificable por el usuario)

  • Gestión de riesgo integrada con control de pérdidas diarias

  • Salidas inteligentes: breakeven, trailing stop y salida anticipada

  • Compatible con cuentas Netting y Hedging (Recomendable Broker FxPro)

  • Probado con Every Tick Based on Real Ticks

🕒 Horario de operación

El asesor abre operaciones únicamente dentro del horario configurado por el usuario, por defecto alineado con la apertura del mercado de Nueva York, lo que permite:

  • Evitar sobreoperar

  • Concentrarse en movimientos con mayor volumen

  • Reducir ruido de mercado

El horario puede ajustarse según el servidor del broker, sin afectar la lógica interna del sistema.

🛡️ Gestión de riesgo profesional

NAS100 NY Open Breakout incorpora un módulo de control de riesgo diseñado para proteger el capital:

  • Riesgo porcentual por operación

  • Límite de pérdida diaria

  • Bloqueo automático tras pérdidas consecutivas

  • Gestión dinámica de posiciones ganadoras

Estos parámetros permiten adaptar el riesgo al tamaño de la cuenta sin comprometer la estrategia.

⚙️ Parámetros de entrada (Inputs)

Los siguientes parámetros están disponibles para el usuario:

📌 Risk Management

  • Risk Percent – Riesgo por operación (%)

  • Max Daily Loss – Pérdida máxima diaria permitida

  • Max Consecutive Losses – Máximo de pérdidas consecutivas

📌 New York Session

  • Open Hour / Open Minute – Hora de inicio de la sesión

  • Exit Hour / Exit Minute – Hora de cierre forzado

📌 Trade Management

  • Use Breakeven – Activar breakeven automático

  • BE Trigger – Nivel de activación del breakeven

  • Use Trailing Stop – Activar trailing stop

  • Trailing Stop / Step – Parámetros del trailing

  • Use Early Exit – Salida anticipada parcial

  • Early Exit Ratio – Nivel de salida antes del TP

👉 La lógica central del sistema está protegida para evitar configuraciones incorrectas y garantizar estabilidad.

📊 Resultados y pruebas

El sistema ha sido probado en el Strategy Tester de MetaTrader 5 utilizando:

  • Every Tick Based on Real Ticks

  • Periodo histórico extendido (2023–2025)

  • Condiciones realistas de spread y ejecución

Los resultados muestran una relación riesgo/beneficio sólida, drawdown controlado y consistencia a largo plazo.

(Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.)

⚠️ Recomendaciones

  • Usar en cuentas con spread bajo para índices

  • Ajustar el horario según el broker

  • No modificar los parámetros internos protegidos

  • Ideal para cuentas desde $1,000 USD en adelante

📌 Aviso legal

Este Asesor Experto no garantiza beneficios y conlleva riesgo de pérdida financiera. El usuario es responsable de su configuración y uso. Se recomienda probar primero en cuenta demo.

✔ Producto desarrollado para traders que buscan:

  • Disciplina

  • Automatización controlada

  • Exposición precisa al NASDAQ 100

  • Estrategias basadas en sesiones reales de mercado



