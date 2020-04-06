Nas100 Ny Open Breakout
- エキスパート
- Raul Alberto Galdames Soto
- バージョン: 4.25
- アクティベーション: 10
NAS100 NY Open Breakout es un Asesor Experto diseñado para operar de forma automática el índice NASDAQ 100 durante uno de los momentos más líquidos y decisivos del día: la apertura de la sesión de Nueva York.
El sistema se basa en la detección de rupturas reales de precio en los primeros minutos posteriores a la apertura, combinando gestión de riesgo estricta y control avanzado de la posición.
🔑 Características principales
-
Operativa automática enfocada exclusivamente en la sesión de Nueva York
-
Diseñado para NASDAQ 100 (NAS100 / USNDAQ100)
-
Lógica interna optimizada y protegida (no modificable por el usuario)
-
Gestión de riesgo integrada con control de pérdidas diarias
-
Salidas inteligentes: breakeven, trailing stop y salida anticipada
-
Compatible con cuentas Netting y Hedging (Recomendable Broker FxPro)
-
Probado con Every Tick Based on Real Ticks
🕒 Horario de operación
El asesor abre operaciones únicamente dentro del horario configurado por el usuario, por defecto alineado con la apertura del mercado de Nueva York, lo que permite:
-
Evitar sobreoperar
-
Concentrarse en movimientos con mayor volumen
-
Reducir ruido de mercado
El horario puede ajustarse según el servidor del broker, sin afectar la lógica interna del sistema.
🛡️ Gestión de riesgo profesional
NAS100 NY Open Breakout incorpora un módulo de control de riesgo diseñado para proteger el capital:
-
Riesgo porcentual por operación
-
Límite de pérdida diaria
-
Bloqueo automático tras pérdidas consecutivas
-
Gestión dinámica de posiciones ganadoras
Estos parámetros permiten adaptar el riesgo al tamaño de la cuenta sin comprometer la estrategia.
⚙️ Parámetros de entrada (Inputs)
Los siguientes parámetros están disponibles para el usuario:
📌 Risk Management
-
Risk Percent – Riesgo por operación (%)
-
Max Daily Loss – Pérdida máxima diaria permitida
-
Max Consecutive Losses – Máximo de pérdidas consecutivas
📌 New York Session
-
Open Hour / Open Minute – Hora de inicio de la sesión
-
Exit Hour / Exit Minute – Hora de cierre forzado
📌 Trade Management
-
Use Breakeven – Activar breakeven automático
-
BE Trigger – Nivel de activación del breakeven
-
Use Trailing Stop – Activar trailing stop
-
Trailing Stop / Step – Parámetros del trailing
-
Use Early Exit – Salida anticipada parcial
-
Early Exit Ratio – Nivel de salida antes del TP
👉 La lógica central del sistema está protegida para evitar configuraciones incorrectas y garantizar estabilidad.
📊 Resultados y pruebas
El sistema ha sido probado en el Strategy Tester de MetaTrader 5 utilizando:
-
Every Tick Based on Real Ticks
-
Periodo histórico extendido (2023–2025)
-
Condiciones realistas de spread y ejecución
Los resultados muestran una relación riesgo/beneficio sólida, drawdown controlado y consistencia a largo plazo.
(Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.)
⚠️ Recomendaciones
-
Usar en cuentas con spread bajo para índices
-
Ajustar el horario según el broker
-
No modificar los parámetros internos protegidos
-
Ideal para cuentas desde $1,000 USD en adelante
📌 Aviso legal
Este Asesor Experto no garantiza beneficios y conlleva riesgo de pérdida financiera. El usuario es responsable de su configuración y uso. Se recomienda probar primero en cuenta demo.
✔ Producto desarrollado para traders que buscan:
-
Disciplina
-
Automatización controlada
-
Exposición precisa al NASDAQ 100
-
Estrategias basadas en sesiones reales de mercado