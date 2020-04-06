Nas100 Ny Open Breakout

NAS100 NY Open Breakout

NAS100 NY Open Breakout es un Asesor Experto diseñado para operar de forma automática el índice NASDAQ 100 durante uno de los momentos más líquidos y decisivos del día: la apertura de la sesión de Nueva York.

El sistema se basa en la detección de rupturas reales de precio en los primeros minutos posteriores a la apertura, combinando gestión de riesgo estricta y control avanzado de la posición.

🔑 Características principales

  • Operativa automática enfocada exclusivamente en la sesión de Nueva York

  • Diseñado para NASDAQ 100 (NAS100 / USNDAQ100)

  • Lógica interna optimizada y protegida (no modificable por el usuario)

  • Gestión de riesgo integrada con control de pérdidas diarias

  • Salidas inteligentes: breakeven, trailing stop y salida anticipada

  • Compatible con cuentas Netting y Hedging (Recomendable Broker FxPro)

  • Probado con Every Tick Based on Real Ticks

🕒 Horario de operación

El asesor abre operaciones únicamente dentro del horario configurado por el usuario, por defecto alineado con la apertura del mercado de Nueva York, lo que permite:

  • Evitar sobreoperar

  • Concentrarse en movimientos con mayor volumen

  • Reducir ruido de mercado

El horario puede ajustarse según el servidor del broker, sin afectar la lógica interna del sistema.

🛡️ Gestión de riesgo profesional

NAS100 NY Open Breakout incorpora un módulo de control de riesgo diseñado para proteger el capital:

  • Riesgo porcentual por operación

  • Límite de pérdida diaria

  • Bloqueo automático tras pérdidas consecutivas

  • Gestión dinámica de posiciones ganadoras

Estos parámetros permiten adaptar el riesgo al tamaño de la cuenta sin comprometer la estrategia.

⚙️ Parámetros de entrada (Inputs)

Los siguientes parámetros están disponibles para el usuario:

📌 Risk Management

  • Risk Percent – Riesgo por operación (%)

  • Max Daily Loss – Pérdida máxima diaria permitida

  • Max Consecutive Losses – Máximo de pérdidas consecutivas

📌 New York Session

  • Open Hour / Open Minute – Hora de inicio de la sesión

  • Exit Hour / Exit Minute – Hora de cierre forzado

📌 Trade Management

  • Use Breakeven – Activar breakeven automático

  • BE Trigger – Nivel de activación del breakeven

  • Use Trailing Stop – Activar trailing stop

  • Trailing Stop / Step – Parámetros del trailing

  • Use Early Exit – Salida anticipada parcial

  • Early Exit Ratio – Nivel de salida antes del TP

👉 La lógica central del sistema está protegida para evitar configuraciones incorrectas y garantizar estabilidad.

📊 Resultados y pruebas

El sistema ha sido probado en el Strategy Tester de MetaTrader 5 utilizando:

  • Every Tick Based on Real Ticks

  • Periodo histórico extendido (2023–2025)

  • Condiciones realistas de spread y ejecución

Los resultados muestran una relación riesgo/beneficio sólida, drawdown controlado y consistencia a largo plazo.

(Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.)

⚠️ Recomendaciones

  • Usar en cuentas con spread bajo para índices

  • Ajustar el horario según el broker

  • No modificar los parámetros internos protegidos

  • Ideal para cuentas desde $1,000 USD en adelante

📌 Aviso legal

Este Asesor Experto no garantiza beneficios y conlleva riesgo de pérdida financiera. El usuario es responsable de su configuración y uso. Se recomienda probar primero en cuenta demo.

✔ Producto desarrollado para traders que buscan:

  • Disciplina

  • Automatización controlada

  • Exposición precisa al NASDAQ 100

  • Estrategias basadas en sesiones reales de mercado



Produtos recomendados
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
4 (3)
Experts
Sem truques chamativos. Sem promessas quebradas. Urban Pulse é projetado para traders que se preocupam com uma coisa: consistência. Seja você escalando através de um desafio prop ou gerenciando capital de clientes, este EA permanece dentro dos limites — e entrega. Execute em um único gráfico: Anexe ao GBPUSD no período H1 . É isso. Um gráfico. Uma arma. Importante: Esta versão está disponível a um preço com desconto . Preço final: $399. O acesso antecipado acaba em breve. Link do canal =  https:
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experts
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Experts
Apresentando: Quant Fleet MT5 2.0! O Quant Fleet opera no par USDJPY utilizando cinco estratégias independentes para uma ampla diversificação. A diferença para o Quant Fleet MT5 1.0 é que agora há seis subestratégias adicionais que reforçam o desempenho. Promoção de Lançamento: O preço aumentará após as primeiras 20 cópias serem vendidas. Grupo público:   Join Documentação e predefinidos:   click here Sinal:   click here Principais características: Instalação fácil:   Pronto em poucos pas
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Experts
Prezados Traders, É com grande prazer que apresento a vocês nosso mais recente projeto. EA BitBull. A negociação real de criptomoedas agora se tornou uma realidade! Como esta estratégia é tão única, eu quero vender apenas um número limitado de licenças. Portanto, o preço aumentará constantemente para limitar as vendas. O próximo preço é 790 USD. Com a ajuda de nossos estimados parceiros de todo o mundo, conseguimos desenvolver uma estratégia inovadora de criptomoedas. Esta estratégia combina p
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
Utilitários
Quant Panel Pro O Painel Definitivo de Desempenho Multi-EA para Traders Quantitativos Pare de alternar entre múltiplos gráficos ou ferramentas externas para monitorar suas estratégias algorítmicas! O Quant Panel Pro oferece monitoramento de portfólio em nível institucional em uma interface profissional e elegante. Principais Recursos Análise Quantitativa ao Seu Alcance Agregação de lucros/perdas (P&L) em tempo real para todos seus Expert Advisors Análise estatística de taxa de acerto com métric
TrendCore Adaptives FX5
Sabina Fik
Experts
TrendCore Adaptive FX — Smart Expert Advisor for Confident and Adaptive Forex Trading TrendCore Adaptive FX   is a powerful, fully automated trading robot designed for consistent performance in the Forex market. It combines trend-based technical analysis, adaptive lot management, and solid capital protection strategies to ensure robust and efficient trading under real market conditions. Whether you're a professional trader or a long-term investor, this EA offers an intelligent solution to a
Pending Order Grid EA MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitários
The Pending Order Grid is a multi-symbol multi-timeframe Expert Advisor that enables multi-strategy implementation based on pending order grids.  General Description   The Pending Order Grid allows the performing of a user-defined strategy through the creation of pending order grids. The Expert Advisor places pending orders of a given type (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, or Sell Stop) at equidistant price levels to form each grid. The user might set up different grids to exist simultaneously
Nova DPO Trader
Anita Monus
Experts
Nova DPO Trader is a structured automation of the Detrended Price Oscillator (DPO) — a tool designed to isolate short-term price cycles by filtering out long-term trends. This EA transforms the DPO’s cycle-focused signals into a disciplined trading system that acts only when momentum aligns with clear, repeatable patterns. Instead of chasing every swing, Nova DPO Trader waits for genuine cyclical signals. Trades are executed when the DPO indicates meaningful overbought or oversold conditions, re
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Experts
BlackBox XAU — Expert Advisor Avançado para Ouro Visão Geral O BlackBox XAU é um sistema de trading cuidadosamente desenvolvido para gerar lucros no mercado de ouro, mantendo um controle rigoroso sobre o drawdown. Em vez de perseguir todos os movimentos do mercado, aplica uma abordagem disciplinada e baseada em regras, que se adapta à volatilidade e seleciona apenas as oportunidades de maior probabilidade . O EA avalia constantemente as condições de mercado em tempo real, filtrando sinais fracos
Range Lover
Sio Kei Wong
Experts
Range Lover Trading System System Overview The Range Lover Trading System is a powerful automated trading tool designed to capitalize on market volatility for profit. Users only need to set a price range (upper and lower limits), and the system operates 24/7 without manual intervention. Within the specified price range, the system uses intelligent algorithms to continuously calculate and accumulate profits—the greater the volatility, the higher the returns. Even if the price breaks out of the r
Popeye Gold Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
Experts
POPEYE GOLD BOT - XAUUSD H1  Introducing the Popeye Gold Bot    Your new best ally in XAUUSD trading, designed and optimized for H1 timeframes! This EA uses an advanced algorithm to navigate the volatile gold market, providing consistent results. The bot has been thoroughly tested and optimized, showing exceptional performance with the broker Darwinex, and is ready to be used on platforms such as IC Markets, VT Markets, FTMO, and Exness.   Statistics Breakdown : Deposit : $1,000 Profit Factor :
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Descrição do produto Visão geral VIX Momentum Pro é um sistema de negociação algorítmica sofisticado projetado exclusivamente para Índices Sintéticos VIX75. O algoritmo emprega análise avançada de múltiplos prazos combinada com técnicas proprietárias de detecção de momentum para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade no mercado de volatilidade sintética. Estratégia de negociação O Expert Advisor opera com uma abordagem abrangente baseada em momentum
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
O sistema de negociação AO Trade é especificamente projetado para negociação de tendências, aproveitando os horários de leilão ou de notícias como pontos de referência para comparação com outros horários de ordem específicos para antecipar tendências de mercado. **Todos os parâmetros de tempo utilizados no EA são baseados no horário do seu terminal. Diferentes corretores podem operar em fusos horários GMT diferentes, o que pode variar ainda mais devido a ajustes de Horário de Verão.** **Por fa
GoldWay EA
Oleksandr Myrhorodskyi
Experts
GoldWay EA  is a trending Expert Advisor for various instruments . The EA does not use either martingale or grid. It has an automatic increase in lot size, the size of which can be adjusted in the EA settings. By default, three orders are opened at once with different take profits. When the first take profit is reached, the remaining open positions are transferred to breakeven, when the second take profit is reached, the remaining third order is transferred to the first take profit. That ensures
QuantFiTech Scalp Gold
QFT L.L.C-FZ
Experts
QFT Scalp Gold is a XAUUSD scalping Robot designed for the M1 timeframe.  The trading system is designed to identify high probability market action and  capitalize on such information.  The trouble with most scalping systems is the general lack of a credible response when the market makes very large moves against a huge number of open trades, often relying on very low reward to risk ratio.  QFT Scalp Gold solves this problem with a unique recovery system that uses the unfavorable market  mov
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
Dingo MT5
Mark Taylor
Experts
Introducing the Financial Market " Dingo EA ", the baby cousin of " Chomper " which trades " AUDUSD ", still using the same pioneering " Smart Fully Automated Trading Tech " equipped with advanced filters designed to optimize profitability. Developed over a decade by a team of experienced traders and coders, this expert advisor employs a distinct strategy to analyze and trade the most liquid major currency pair " AUDUSD ". Also, checkout " Chomper ", " Dingo's " big cousin! Don't Buy The Backtes
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Dynamic Pips: An Innovative Multi-Currency Bot for Automated Forex Trading Dynamic Pips is a high-tech tool for automated trading in the Forex market, designed for traders of all levels. This multi-currency robot, based on advanced algorithms for analyzing temporal information flows, offers unique opportunities to profit from currency fluctuations. Operating across any timeframe and with a variety of currency pairs, it becomes a reliable assistant in the trading world. Key Features and Advantage
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Experts
Este Expert Advisor foi desenvolvido para uma abordagem institucional de negociação, utilizando os princípios-chave do ICT (Inner Circle Trader). Ele analisa a estrutura do mercado, os níveis de liquidez e as zonas de desequilíbrio para encontrar pontos de entrada e saída de alta probabilidade. PROMOÇÃO 1+1:   Compre um expert advisor e ganhe outro grátis! Quantidade limitada! Estrutura de Mercado: O EA CyberPunk identifica extremos de curto prazo (STH/STL), médio prazo (ITH/ITL) e longo prazo
FrankoScalp MT5
Konstantin Kulikov
4.25 (28)
Experts
Parabéns! Você chegou à página do Expert Advisor mais antigo do mercado Forex! Por mais de 5 anos, este EA está bem conhecido e em vários tops. Em qualquer fórum Forex você pode encontrar tópicos de discussão do EA FrankoScalp, mas apenas no mql5 você pode comprar a versão original atualizada do consultor, bem como entrar em contato com o autor e entrar na amigável comunidade de usuários do FrankoScalp. >>> Chat <<< Detalhes da compra Quando você compra um consultor especialista, você o obtém
Soft Manager EA
Aliaksei Pinchuk
5 (3)
Experts
More information, monitoring Trading report for the last few months, REAL Account :      https://drive.google.com/drive/folders/1Wd5nZHpEX_deCnSEm9fC05hWkAUXW3IW?usp=drive_link //--> This EA is the product of my development over several years. The result is what you see now!  I don't use marketing tricks like machine learning, artificial intelligence, or trading with overfitting (overoptimized) backtests for a single instrument. It is the universal trend EA based on the search for a correction
Apexion
Vadim Podoprigora
Experts
Apexion - is a scalper that analyzes the market direction in a narrow range using multi-currency analysis and analysis of current market volumes. Analyzing the market, the advisor finds entry and exit points taking into account the trend indicators of the currency pair, as well as correlations. The advisor uses dynamic points of closing positions to minimize risks. The advisor is equipped with a minimum set of the most necessary functions that simplify working with it. Basically, the adviso
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
Experts
Hedging was known as "100% Winning Strategy" in many decade before. But it doesn't seem right in the side-way market. If you put Hedging distant too close, it will entry as more as the side-way stay. If you put Hedging distant too far, it would never hit the BEP before the account blown. So, now "EA by CAPO" brought to you the new generation of Hedging that help user avoid the Risk from side-way market. We let the EA observe first 3trades with the same distant and it increase the distant at 4th
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experts
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
News Catcher Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4.73 (15)
Experts
News Catcher Pro is a mean-reversion strategy that uses intraday seasonal volatility patterns caused by high-impact news events. It enters the market at a certain time shortly before a high-impact news event occurs . It does not trade frequently! Supported currency pairs: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Recommended timeframe: M5 MT4 version can be found here EA is   FIFO compatible To backtest the EA you should download the news events data file ' NewsEvents.txt ' and copy it to the common MT4/5 direc
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Experts
The BeeKeeper EA – Intelligent Market Scalper with Dynamic Trade Logic Overview BeeKeeper  is a next-generation automated trading system designed for precision, adaptability, and consistent performance across multiple market conditions. BeeKeeper integrates advanced technical logic with real-time position analysis to make smart entry and exit decisions — dynamically adapting to volatility, trend shifts, and recovery phases. Whether you’re a short-term scalper or mid-term trend rider, Met
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Experts
Desculpe pelo excelente desempenho de 340% ao ano! Sim, você leu certo: estes resultados de backtest de 340% ao ano são quase indecentemente bons. Mas, por favor, não entenda mal – não é um truque de marketing, mas sim o resultado de uma programação limpa e backtests honestos. Naturalmente, tais retornos de sonho não são realmente sustentáveis a longo prazo, pois depois de alguns anos qualquer EA no backtest eventualmente atinge o limite de tamanho de lote. Ainda assim: o Stealth 150 DE40
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
Indicadores
Descubra o poder do nosso indicador de alta precisão, projetado para identificar as regiões de alvo e exaustão de qualquer ativo. Testado e validado por mais de 3 anos nos mercados de mini dólar e mini índice, ele oferece confiabilidade e eficácia incomparáveis. Transforme sua estratégia de trading e alcance novos patamares de sucesso com nossa ferramenta inovadora.
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Experts
SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1 O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções. No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições. Preço reduzido por enquanto. Este
Mais do autor
DAX40 Frankfurt Open
Raul Alberto Galdames Soto
Experts
DAX40 – Frankfurt Open Breakout (MT5) Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar el DAX40 (GERMANY40) durante la apertura europea , cuando el índice presenta su mayor liquidez y volatilidad estructurada. El EA ejecuta operaciones de alta probabilidad , con gestión de riesgo estricta y múltiples sistemas de protección para preservar el capital. Características principales Optimizado exclusivamente para GERMANY40 / DAX40 Trading por ventana horaria (Frankfurt / EU Ope
