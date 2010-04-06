DAX40 - Frankfurt Open Breakout (MT5)

Professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem DAX40 (GERMANY40 ) während der europäischen Eröffnung entwickelt wurde, wenn der Index seine höchste Liquidität und strukturierte Volatilität aufweist.

Der EA führt Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit aus, mit strengem Risikomanagement und mehreren Schutzsystemen, um das Kapital zu schützen.

✅ Hauptmerkmale

✔ Ausschließlich optimiert für GERMANY40 / DAX40

✔ Handel nach Zeitfenster (Frankfurt / EU Open)

✔ Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging



✔ Festes Risiko pro Handel (%)



✔ Täglicher Stop-Loss



✔ Konsekutive Verlustkontrolle



✔ Volatilitätsfilter (ATR)



✔ Automatischer BreakEven



✔ Dynamischer nachlaufender Stopp



✔ Zeitlich erzwungenes Schließen (Time Exit)

📊 Performance (Backtest MT5)

Getesteter Zeitraum: 2023 - 2025 (35 Monate)

Maximaler Drawdown: <6% .

Gewinnrate: ~65% .

Gewinnfaktor: >2,95

Konservative und stabile Verwaltung

(Historische Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse)

⚙️ Empfehlungen