US30 Open Breakout

US30 Eröffnungsausbruch (MT5)

Professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem US30 (Dow Jones) während der Eröffnung des amerikanischen Marktes, dem Moment des höchsten Volumens und klarer Richtungsbewegungen, entwickelt wurde.

Das System basiert auf einer strukturierten Breakout-Logik, kombiniert mit einem strengen Risikomanagement, das auf Konsistenz und Kapitalschutz abzielt.

✅ Hauptmerkmale.

✔ Ausschließlich für US30 optimiert
✔ Handel nach Zeitfenster (US Open)
Breakout-Strategie bei Eröffnung
No Martingale - No Grid - No Hedging
✔ Festes Risiko pro Trade (%)
✔ Täglicher Stop-Loss
✔ Dynamischer Trailing-Stop
✔ Automatische Schließung nach Zeit
✔ Einfacher, robuster und stabiler Betrieb

📊 Historische Performance (Strategietester MT5)

  • Getestete Zeitspanne: 2023-2025

  • Maximaler Drawdown: <3%.

  • Hohe Handelseffizienz

  • Konservative Risikoverwaltung

(Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse)

⚙️ Empfehlungen

  • Zeitrahmen: M1

  • Empfohlenes Mindestkapital: 1.000 USD

  • Empfohlenes Risiko: 0,5% - 1%.

  • ECN-Konto / niedrige Spreads

  • Ideal für Makler mit guter Indexausführung


