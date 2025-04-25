Quant Fleet MT5

Ich stelle vor: Quant Fleet MT5 2.0!

Quant Fleet arbeitet mit fünf verschiedenen, unabhängigen Strategien im USDJPY. Dies führt zu einer bereits breiten Diversifizierung im EA selbst. Der Unterschied zum Quant Fleet EA 1.0 ist, dass er sechs zusätzliche untergeordnete Strategien enthält. Dies unterstützt die Performance und bietet eine höhere Handelsfrequenz.
Start-Promo:
  • Der Preis wird erhöht, sobald die ersten 20 Lizenzen verkauft wurden.
Öffentliche Gruppe: Join

Dokumentation und Voreinstellungen: click here

Signal: click here


Key Features:

  • Einfache Installation: Bereit in wenigen Schritten – EA auf den USDJPY-Chart ziehen und Setfiles laden.
  • Sicheres Risikomanagement: Kein Martingale, kein Grid oder andere riskante Money-Management-Methoden. Fester Risikoanteil pro Trade als Prozentsatz des Kontosaldos.
  • Stabiles Wachstum: Entwickelt für den längerfristigen Zeitraum.
  • Prop Firm freundlich: Niedriger täglicher Drawdown und historisch geringe Maximalverluste.
  • Einstellbare Parameter: Flexible Konfiguration für individuelle Handelspräferenzen.

Das Ziel war, und ist immer noch, einen transparenten Algorithmus zu entwickeln ohne falsche Versprechen. Die Backtests wurden so nah wie möglich am echten Marktumfeld durchgeführt. Um jeglicher Gefahr aus dem Weg zu gehen, sind diverse Sicherheitssysteme implementiert. Spread Filter, Slippage Filter, sowie einen Schutz vor Verbindungsunterbrüchen, die häufig im MetaTrader auftreten, schützen das Kapital zusätzlich.

Somit kann ich sagen, dass dies in Kombination mit Tick-Daten dazu führt, dass die Backtests sehr akkurat sind. Zusätzlich wurde Slippage und Spread-Spikes bei den Backtets berücksichtigt.

Das vorgestellte Signal läuft auf Swissquote. Dieser Broker ist nicht Marktführer im Bereich CFDs. Der Spread ist hoch und die Verbindungsunterbrüche sind häufig. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, das Signal dort laufen zu lassen, damit man eine Art worst-case-Referenz hat.

Zu beachten:

  • Denken Sie daran, nach der Installation die Setfiles zu laden.
  • Falls es allgemeine Fragen zum Produkt geben sollte, können Sie mir gerne eine Nachricht schreiben oder die Gruppe/Diskussion nutzen.

Warum dieser EA?

Ich habe nun jahrelange Erfahrung wenn es um das Thema Finanzmärkte geht. Wie bereits erwähnt, ist das Ziel einen EA zu entwickeln, der präzise arbeitet und vor allem ohne falsche Versprechen. Das Risikomanagement gewährleistet ein flexibles Verhalten das sich den aktuellen Marktgegebenheiten anpasst. Somit ist es für den privaten Trader und professionellen Trader geeignet.

Über den Entwickler:

Ich bin nun seit sechs Jahren an der Börse aktiv und befasse mich seit vier Jahren mit dem Thema Expert Advisors. Im letzten Jahr habe ich meine eigene Vermögensverwaltung in der Schweiz gegründet.
Momentan liegt mein Fokus auf stabilen, transparenten und sicheren Handelsstrategien.


Auswahl:
Gabrielo100
19
Gabrielo100 2025.06.25 15:26 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Timo Roth
1271
Antwort vom Entwickler Timo Roth 2025.06.27 09:27
Thank you for the positive review!
Antwort auf eine Rezension