Oscillator Dominator EA

Erleben Sie die nächste Evolution des Edelmetallhandels mit demOscillator Dominator Lite EA. Dieser Expert Advisor wurde speziell für den Goldmarkt entwickelt und kombiniert fortschrittliche mathematische Oszillatoren mit intelligenten Trendfiltern, um präzise Bewegungen mit chirurgischer Genauigkeit zu erfassen.

Warum Oscillator Dominator Lite wählen?

Der Oscillator Dominator Lite ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot, sondern ein hochentwickelter Handelspartner, der auf Stabilität und beständiges Wachstum ausgelegt ist. Durch die Verwendung des RSIOMA-Systems (RSI of Moving Average) filtert er Marktgeräusche heraus und stellt sicher, dass Sie nur Trades mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit eingehen.

Precision Gold Trading: Speziell für den XAUUSD (Gold) M5-Zeitrahmen optimiert, um Intraday-Trends effektiv zu erfassen.

Safety First Strategy: Keine Martingale- und No-Grid-Techniken . Jeder Handel wird mit Logik und Disziplin verwaltet, um Ihr Kapital vor explosiven Risiken zu schützen.

Niedrige Einstiegshürde: Perfekt zugeschnitten auf Exness Cent Konten mit einem Startkapital von nur $100 .

Bewährte Performance: Erzielt einen beeindruckenden Gewinnfaktor von 9,36 bei einem kontrollierten maximalen Drawdown von ca. 4,5% und bietet ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Intelligentes Risikomanagement: Verfügt über ein eingebautes tägliches Cut-Loss-System und eine wahrscheinlichkeitsbasierte Losgröße, um Ihr Konto auch bei volatilen Marktschwankungen sicher zu halten.

Leistungsstarke Funktionen & Parameter

Der EA wird mit einer umfassenden Reihe von Eingaben geliefert, die eine tiefgreifende Anpassung ermöglichen, obwohl er bereits "Ready-to-Trade" für Gold ist:

RiskPercentage: Skaliert Ihre Position automatisch auf der Grundlage Ihres Kontokapitals, um eine konsistente Verzinsung zu gewährleisten

DailyCutLossPercent: Ihr ultimatives Sicherheitsnetz; der EA stoppt den Handel, wenn ein bestimmter Prozentsatz Ihres täglichen Guthabens erreicht ist

EMA_Timeframe & EMAPeriod: Ein übergeordneter Trendfilter (standardmäßig auf Daily eingestellt), um sicherzustellen, dass der EA nur in Richtung des langfristigen Momentums handelt.

RSIOMA & Ma_RSIOMA : Der zentrale "Motor", der überkaufte und überverkaufte Bedingungen mit geglätteten gleitenden Durchschnitten identifiziert

ATR_Trailing_Multiplier: Ein intelligenter Trailing-Stop, der sich je nach Marktvolatilität bewegt und so Gewinne sichert, während er dem Handel Raum zum Atmen gibt

ATRThreshold: Ein Volatilitätsfilter, der verhindert, dass der EA in "tote" Märkte einsteigt, in denen es keine Bewegung gibt.

DayRange: Berechnet die durchschnittliche Bewegung der letzten Tage, um realistische und erreichbare Take Profit Levels festzulegen.

Starten Sie noch heute!

Der Oscillator Dominator Lite istsofort einsatzbereit. Befestigen Sie ihn einfach an Ihrem M5 Gold Chart und lassen Sie den Algorithmus die Arbeit machen.

Optimiert für Exness:

Um die besten Ergebnisse mit den voreingestellten Optimierungen zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung eines Exness Cent-Kontos.

Optimiert für Exness:

Hinweis: Wenn Sie andere Broker nutzen, empfehlen wir eine Optimierung desRisikoprozentsatzes ( Start: 0,1, Step: 0,1, Stop: 10), um den spezifischen Spread und die Liquidität Ihres Brokers anzupassen.

Laden Sie Oscillator Dominator Lite EA jetzt herunter und dominieren Sie den Goldmarkt mit professioneller Automatisierung!