Oscillator Dominator EA

Experimente la próxima evolución del comercio de metales preciosos con elEA Oscillator Dominator Lite. Este Asesor Experto está diseñado específicamente para conquistar el mercado del oro, combinando osciladores matemáticos avanzados con filtros de tendencia inteligentes para capturar movimientos precisos con exactitud quirúrgica.

¿Por qué elegir Oscillator Dominator Lite?

El Oscillator Dominator Lite no es sólo otro bot automatizado; es un sofisticado socio comercial diseñado para la estabilidad y el crecimiento constante. Utilizando el sistema RSIOMA (RSI de Media Móvil), filtra el ruido del mercado, asegurando que sólo entre en operaciones con la mayor probabilidad de éxito.

Precision Gold Trading: Específicamente optimizado para el marco temporal M5 del XAUUSD (Oro), capturando las tendencias intradía de forma efectiva.

Estrategia Safety First: Estrictamente sin técnicas Martingale ni Grid . Cada operación se gestiona con lógica y disciplina, protegiendo su capital de riesgos explosivos.

Baja Barrera de Entrada: Perfectamente adaptado para las cuentas Exness Cent con un capital inicial de sólo $100 .

Rendimiento probado: Alcanza un impresionante Factor de Beneficio de 9,36 con una reducción máxima controlada de aproximadamente el 4,5% , ofreciendo una relación riesgo-recompensa equilibrada.

Gestión inteligente del riesgo: Incorpora un sistema Daily Cut Loss y un tamaño de lote basado en probabilidades para mantener su cuenta a salvo incluso durante las oscilaciones volátiles del mercado.

Potentes características y parámetros

El EA viene con un conjunto completo de entradas que permiten una personalización profunda, aunque ya está "Ready-to-Trade" para el Oro:

RiskPercentage: Escala automáticamente su posición basada en la equidad de su cuenta para un compuesto consistente.

DailyCutLossPercent: Su última red de seguridad; el EA deja de operar si se alcanza un porcentaje específico de su saldo diario.

EMA_Timeframe & EMAPeriod: Un filtro de tendencia de alto nivel (por defecto Diario) para asegurar que el EA sólo opera en la dirección del impulso a largo plazo.

RSIOMA & Ma_RSIOMA : El "motor" central que identifica condiciones de sobrecompra y sobreventa con medias móviles suavizadas.

ATR_Trailing_Multiplier : Un trailing stop inteligente que se mueve en función de la volatilidad del mercado, bloqueando los beneficios al tiempo que da a la operación espacio para respirar.

ATRThreshold : Un filtro de volatilidad que evita que el EA entre en mercados "muertos" donde no hay movimiento.

DayRange: Calcula el movimiento medio de los últimos días para establecer niveles de Take Profit realistas y alcanzables.

¡Empiece hoy mismo!

El Oscilador Dominator Lite estálisto para usar. Simplemente conéctelo a su gráfico M5 Gold y deje que el algoritmo haga el trabajo pesado.

Optimizado para Exness:

Para obtener los mejores resultados con las optimizaciones preestablecidas, recomendamos utilizar una cuenta Exness Cent.

Registre su cuenta Exness aquí

Nota: Si utiliza otros brokers, recomendamos ejecutar una optimización en elPorcentaje de Riesgo ( Inicio: 0,1, Paso: 0,1, Stop: 10) para que coincida con el spread y la liquidez específicos de su broker.

¡Descargue Oscillator Dominator Lite EA ahora y domine el mercado del Oro con una automatización de nivel profesional!