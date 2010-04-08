Keltner Signal EA
- Experten
- Andri Maulana
- Version: 1.0
Keltner Signal Pro EA: Gold (XAUUSD) Volatilität meistern
Hören Sie auf, mit Vermutungen zu handeln, und beginnen Sie, mit einem Vorteil zu handeln. DerKeltner Signal Expert Advisor ist ein hochentwickeltes, automatisiertes System, das ausschließlich dafür entwickelt wurde, die explosive Kraft vonGold (XAUUSD) mit chirurgischer Präzision zu nutzen. Wir versprechen nicht nur Ergebnisse - wir liefern sie.
Dieser EA istvoroptimiert und einsatzbereit mit genau den Einstellungen, die wir selbst verwenden. Das garantiert eine echte Plug-and-Play-Erfahrung, die den komplexen, frustrierenden Einrichtungsprozess umgeht, der bei anderen EAs üblich ist.
Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hierhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko
Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.
Bewährte Leistung und Kernvorteile
Das System erreicht dies, indem es sich auf vier entscheidende Elemente konzentriert:
- Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit: Das Herzstück des Systems ist eine verfeinerteKeltner Channel Breakout Strategy auf dem M5-Chart. Sie fängt Bewegungen mit hohem Momentum ein, indem sie darauf wartet, dass ein schnellerExponential Moving Average (EMA) den Kanal kreuzt, was einen starken, bestätigten Ausbruch signalisiert, der in den lukrativsten Handelssitzungen von Gold üblich ist.
- Dominanter Trendfilter: Wir eliminieren die meisten Fehlsignale, indem wir einen entscheidendenMulti-Timeframe-EMA-Filter (z. B. Daily) einbauen. Dadurch wird sichergestellt, dass der EA nur Trades in Richtung des vorherrschenden langfristigen Trends auslöst, was Sie vor den berüchtigten, schnellen Umkehrungen des Goldpreises bewahrt.
- Intelligente Risikoskalierung: Vergessen Sie das feste Risiko. Unser einzigartigesprobabilitätsbasiertes Lot Sizing analysiert das Zusammentreffen verschiedener Faktoren im Markt, um jedes Setup zu bewerten. Der EA skaliert dann auf intelligente Weise Ihre Losgröße, so dass Sie nur dann mehr Kapital riskieren, wenn der statistische Vorteil am größten ist, und so die Gewinnmitnahme maximieren. (Pro-Version. Hier herunterladen www.mql5.com/en/market/product/150935)
- Erweiterte Gewinnsicherung: Der dynamische ATR-Trailing-Stop ist für den Goldhandel unerlässlich. Er sichert automatisch die massiven Gewinne, die XAUUSD generieren kann, indem er den Stop-Loss auf der Grundlage der aktuellen Volatilität des Marktes (Average True Range) verschiebt und so Ihre Gewinne schützt, bevor ein plötzlicher Preisrückgang sie zunichte macht. (Pro-Version. Hier herunterladenwww.mql5.com/en/market/product/150935)
- Kapitalsicherheit: Für absoluten Seelenfrieden schließt die Funktion " Täglicher Cut-Loss-Schutz" sofort alle Trades und stoppt alle Aktivitäten, wenn Ihr anpassbarer maximaler täglicher Verlustprozentsatz erreicht wird, um Ihr Konto vor katastrophalen Drawdowns zu schützen. (Pro Version. Download hierwww.mql5.com/en/market/product/150935)
Einfache Einrichtung, leistungsstarke Kontrolle
Die EA-Parameter wurden vollständig für Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert und sind sofort einsatzbereit. Sie müssen den EA nur noch an den Chart anhängen.
Die Optimierungsergebnisse wurden auf dem Exness Cent Konto getestet und zeigen:
Maximaler Drawdown: 3.46%
Gewinnfaktor: 11,18
Anfangskapital: $100
Sie können sich bei Exness über den folgenden Link anmelden:
https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko