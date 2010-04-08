Keltner Signal EA
- Asesores Expertos
- Andri Maulana
- Versión: 1.0
Keltner Signal Pro EA: Domina la Volatilidad del Oro (XAUUSD)
Deje de operar con conjeturas y empiece a operar con ventaja. ElKeltner Signal Expert Advisor es un sofisticado sistema automatizado construido exclusivamente para aprovechar el poder explosivo deOro (XAUUSD) con precisión quirúrgica. No nos limitamos a prometer resultados, los proporcionamos.
Este EA estápre-optimizado y listo para desplegar con la configuración exacta que utilizamos nosotros mismos, garantizando una verdadera experiencia plug-and-play que evita el complejo y frustrante proceso de configuración común con otros EAs.
Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquíhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko
Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que realizar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Inicio:1 - paso:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.
Rendimiento probado y principales ventajas
El sistema lo consigue centrándose en cuatro elementos cruciales:
- Entradas de alta probabilidad: El motor principal es unaestrategia refinadade ruptura del canal de Keltner en el gráfico M5. Captura movimientos de alto impulso esperando a que unaMedia Móvil Exponencial (EMA) rápida cruce el canal, señalando una ruptura fuerte y confirmada que es común en las sesiones de negociación más lucrativas del oro.
- Filtro de Tendencia Dominante: Eliminamos la mayoría de las señales falsas incorporando unFiltro EMA Multi-Tiempo crucial(por ejemplo, Diario). Esto asegura que el EA sólo dispara operaciones en la dirección de la tendencia dominante a largo plazo, manteniéndole a salvo de los notorios y rápidos retrocesos del oro.
- Escalado inteligente del riesgo: Olvídese del riesgo fijo. Nuestro exclusivocálculo del tamaño del lote basado en la probabilidad analiza la confluencia de factores del mercado para puntuar cada configuración. A continuación, el EA escala inteligentemente el tamaño de su lote, permitiéndole arriesgar más capital sólo cuando la ventaja estadística es mayor, maximizando la captura de beneficios. (Versión Pro. Descargue aquí www.mql5.com/en/market/product/150935)
- Protección avanzada de beneficios:El Trailing Stop dinámico ATR es esencial para el trading en Oro. Bloquea automáticamente los beneficios masivos que puede generar XAUUSD moviendo el Stop Loss en función de la volatilidad actual del mercado (Average True Range), protegiendo sus ganancias antes de que un repentino retroceso del precio las erosione. (Versión Pro. Descargar Aquíwww.mql5.com/en/market/product/150935)
- Seguridad del capital: Para una tranquilidad absoluta, la función de protección contra pérdidas diarias cierra instantáneamente todas las operaciones y detiene toda la actividad si se alcanza su porcentaje máximo de pérdida diaria personalizable, protegiendo su cuenta de caídas catastróficas. (Versión Pro. Descargar aquíwww.mql5.com/en/market/product/150935)
Configuración sencilla, control potente
Los parámetros del EA han sido totalmente optimizados para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal M5 y están listos para usar. Sólo tiene que adjuntar el EA al gráfico.
Los resultados de la optimización fueron probados en la cuenta Exness Cent, mostrando:
Reducción máxima: 3.46%
Factor de ganancia: 11.18
Capital inicial: $100
Puede registrarse en Exness a través del siguiente enlace:
https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko