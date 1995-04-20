Pivot SR Levels DWM mk

Forex-Indikator „Pivot Support Resistance Levels Day Week Month“ für MT4.





- Der Indikator „Pivot SR Levels D_W_M“ ist ein sehr leistungsstarker Hilfsindikator für den Price Action-Handel.

- Dieser spezielle Indikator verwendet Fibonacci-Zahlen für die Berechnung.

- Pivot Levels werden als Durchschnitt signifikanter Preise aus der Entwicklung eines Marktes im vorherigen Handelszeitraum berechnet.

- Pivot Levels selbst stellen die Levels des höchsten Widerstands oder der höchsten Unterstützung dar, abhängig von der allgemeinen Marktlage.

- Der Indikator „Pivot SR Levels D_W_M“ zeigt Ihnen die wahrscheinlichsten Umkehrlevel, die durch den Preis erreicht werden können.

- R – Level (rot) – Widerstand.

- S – Level (grün) – Unterstützung.

- Tägliche, wöchentliche und monatliche vorherige Handelszeiträume sind in den Einstellungen zur Berechnung verfügbar.

- Der Indikator „Pivot Levels D_W_M“ eignet sich hervorragend, um Ihre Take-Profit-Ziele oder Preisumkehrungen über Price Action-Muster zu planen.





VERWENDUNG DES Indikators:

1) Indikator an entsprechendes Diagramm anhängen.

2) Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus und drücken Sie die OK-Taste.

3) Klicken Sie auf verschiedene Zeitrahmen in MT4 (H1, H4, D1, W1), um den Indikator zunächst korrekt zu berechnen.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.