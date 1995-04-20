Pivot SR Levels DWM mk
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Forex-Indikator „Pivot Support Resistance Levels Day Week Month“ für MT4.
- Der Indikator „Pivot SR Levels D_W_M“ ist ein sehr leistungsstarker Hilfsindikator für den Price Action-Handel.
- Dieser spezielle Indikator verwendet Fibonacci-Zahlen für die Berechnung.
- Pivot Levels werden als Durchschnitt signifikanter Preise aus der Entwicklung eines Marktes im vorherigen Handelszeitraum berechnet.
- Pivot Levels selbst stellen die Levels des höchsten Widerstands oder der höchsten Unterstützung dar, abhängig von der allgemeinen Marktlage.
- Der Indikator „Pivot SR Levels D_W_M“ zeigt Ihnen die wahrscheinlichsten Umkehrlevel, die durch den Preis erreicht werden können.
- R – Level (rot) – Widerstand.
- S – Level (grün) – Unterstützung.
- Tägliche, wöchentliche und monatliche vorherige Handelszeiträume sind in den Einstellungen zur Berechnung verfügbar.
- Der Indikator „Pivot Levels D_W_M“ eignet sich hervorragend, um Ihre Take-Profit-Ziele oder Preisumkehrungen über Price Action-Muster zu planen.
VERWENDUNG DES Indikators:
1) Indikator an entsprechendes Diagramm anhängen.
2) Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus und drücken Sie die OK-Taste.
3) Klicken Sie auf verschiedene Zeitrahmen in MT4 (H1, H4, D1, W1), um den Indikator zunächst korrekt zu berechnen.
