Pivot SR Levels DWM mk

Indicador Forex "Níveis de Suporte e Resistência de Pivot Dia Semana Mês" para MT4.





- O indicador "Pivot SR Levels D_W_M" é um indicador auxiliar muito poderoso para a negociação de Price Action.

- Este indicador em particular utiliza números de Fibonacci no cálculo.

- Os níveis de pivot são calculados como uma média de preços significativos do desempenho de um mercado no período de negociação anterior.

- Os níveis de pivot representam os níveis de maior resistência ou suporte, dependendo da condição geral do mercado.

- O indicador "Pivot SR Levels D_W_M" mostra os níveis de reversão mais prováveis, que podem ser atingidos pelo preço.

- Nível R (vermelho) - Resistência.

- Nível S (verde) - Suporte.

- Os períodos de negociação anteriores diários, semanais e mensais estão disponíveis nas definições para cálculo.

- O indicador "Níveis de Pivot D_W_M" é excelente para planear os seus objetivos de Take Profit ou Reversões de Preço através de padrões de ação de preço.





COMO UTILIZAR o indicador:

1) Anexe o indicador ao gráfico correspondente.

2) Selecione as definições necessárias e pressione o botão OK.

3) Clique em diferentes períodos de tempo no MT4 (H1, H4, D1, W1) para o cálculo inicial correto do indicador.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.